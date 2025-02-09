Пять вариантов плейсматов для настроения и красоты

Не удивляйтесь, если впервые слышите слово «плейсмат». Новые формулировки сейчас «прорастают» в обиходе, как грибы в феврале: внезапно и без предупреждения. От привычных сервировочных салфеток и подставок плейсматы отличаются, пожалуй, только материалом — он по большей части не текстильный и гибкий. Чаще всего это экокожа. Главное преимущество плейсмата — удобство эксплуатации. Или, другими словами, его легче чистить и не надо стирать.

1. Набор салфеток DeNASTIA

Вот вам отличный пример — двусторонняя пара плейсматов DeNASTIA. Искусственная кожа и приятные непритязательные оттенки серого и оливкового. Форма овальная, размер средний — 45 х 32 см. Обратите внимание: на эти плейсматы можно ставить горячие блюда и нельзя размещать на них горячую посуду — кастрюли, сковороды, противни.

2. Салфетка на стол 2beMan

Салфетка из экокожи от 2beMan в насыщенном зеленом цвете и с «атмосферой ресторана» (это утверждение производителя). Спорить не будем, выглядит и правда стильно. Если заморочитесь с подбором посуды и приборов, даже простая глазунья с руколой начнет напоминать о чем-то пряном и средиземноморском.

3. Салфетки для сервировки стола прямоугольные

Прямоугольные плейсматы для эсдэвэгэшников и дев. Можно идеально располагать вдоль прямых линий столешницы, поддерживая законы симметрии и вместе с ними уровень удовлетворенности. Материал — качественная экокожа, влагонепроницаемая, износостойкая и тактильно приятная.

4. Салфетки на стол сервировочные Autumn Gold

Праздничные плейсматы из ПВХ под названием Autumn Gold. Нет, это не на особый случай, а для праздника жизни. Когда вы кормите себя и близких вкусным и полезным, подаете все это на чем-то красивом и любовно подобранном и наслаждаетесь каждым моментом вдали от экранов и сторонних инфопотоков. Праздник жизни обычно там пребывает в точке пересечения всего хорошего и за пределами того, чего вам не надо. А эти плейсматы с тонкими золотыми линиями вам нужны. Не сомневайтесь.

5. Сервировочная салфетка Vecher Home

Для фанатов традиционных ценностей, привычного уклада и понятных материалов мы подыскали плейсмат из джута. Его придется стирать времени от времени. Можно даже вручную. Если же у вас есть щетка или пылесос для мебели, можно обойтись и сухой чисткой. Под воздействием влаги джут временно деформируется. Но «приходит в себя» под утюгом.