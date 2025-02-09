Как определить, что собака мерзнет на прогулке

У собак есть шерсть, но это не значит, что они легко переносят холод.

© Родной город

Когда на улице мороз и сильный ветер, страдают не только люди. Зимние прогулки не всегда бывают питомцам в радость, особенно мерзнут маленькие собаки, даже длинношерстные. Если питомец живет в квартире, он часто линяет, теряя подшерсток, благодаря которому животным проще переносить низкие температуры.

Как сообщает «Волга-Медиа.ру», замерзшая на прогулке собака часто дрожит, жалобно скулит и поджимает хвост. Иногда она может сворачиваться клубком и пытаться спрятаться под кустами или навесами. Если животное не проявляет яркого беспокойства, на дискомфорт может указывать сгорбленная поза и поджатый хвост. Также замерзший питомец способен начать капризничать, не желая идти, куда нужно хозяину, или отказываясь ему подчиняться.

К особенно мерзлявым породам относятся китайская хохлатая, чихуахуа, йоркширский терьер, померанский шпиц, английский тойтерьер, тойфокстерьер, русский той, такса, бассет-хаунд, пекинес, скайтерьер, карликовый пинчер, левретка и борзые.

Хозяевам теплолюбивых собак следует выгуливать питомцев в специальной одежде и воздержаться от длительного нахождения на морозе.