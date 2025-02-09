На какой сорт огурцов стоит обратить внимание садоводам

Каждый садовод хочет выращивать на своем участке урожайные и неприхотливые культуры. Выбирая огурцы, обратите внимание на гибрид «Амур F1». Это корнишонный сорт, который точно порадует вас урожаем!

«Амур» плодоносит полгода и не требует ежедневного полива, поэтому подойдет даже для тех, кто бывает на даче только в выходные.

Сорт устойчив к мучнистой росе и другим распространенным болезням растений. Первый урожай можно собирать уже через 45 дней после всходов. Плоды получаются красивыми, темно-зелеными, сладкими, ароматными и хрустящими. В каждом узле завязывается по четыре плода, которые достигают 90–100 граммов и вырастают до 12–15 см в длину.

Огурчики имеют классическую цилиндрическую форму с белым опушением и мелкими частыми шипами. Кожица у них тонкая, но при этом сорт транспортабелен. Огурцы подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации.