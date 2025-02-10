В чем отличие биоразлагаемых гелей для стирки, объяснили специалисты

Сегодня на многих средствах бытовой химии можно увидеть указание, что товар является «биоразлагаемым». Специалисты Роскачества провели тексты на биоразлагаемость гелей для стирки двадцати торговых марок и пояснили результаты.

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Прежде всего, эксперты отметили, что слова «биодобавки» и «биоразлагаемость» имеют разный смысл. Биодобавки – это энзимы, то есть ферменты, предназначенные для удаления пятен, поскольку способны расщеплять сложные соединения на простые. Под биоразлагаемостью понимают способность молекул органических веществ разрушаться под действием микроорганизмов до воды и диоксида углерода.

Как подчёркивают в Роскачестве, согласно законодательным нормам, полная биоразлагаемость средств для стирки, как и многих других товаров бытовой химии, должна быть не менее 70% (по общему органическому углероду). Таким образом, это правило действует для всех моющих гелей, независимо от того, указал производитель эту информацию на упаковке или нет.

По мнению Вячеслава Филиппенкова, генерального директора Научно-исследовательского центра бытовой химии, к. х. н., почётного химика России, все ПАВы (поверхностно активные вещества), которые используются при производстве средств для стирки, в соответствии с ГОСТ 32478 должны иметь первичную биоразлагаемость – не менее 80% (по основному веществу) и полную (по двуокиси углерода) 60% или не менее 70% (по общему органическому углероду).

« Т а к и м о б р а з о м , е с л и п р о и з в о д и т е л ь с п е ц и а л ь н о в м а р к и р о в к е п о д ч ё р к и в а е т , ч т о с р е д с т в о б и о р а з л а г а е м о е , э т о н е б о л е е ч е м м а р к е т и н г о в ы й х о д . Э т о р а в н о с и л ь н о з а я в л е н и ю , ч т о д а н н о е с р е д с т в о с т и р а е т » , – у б е ж д ё н э к с п е р т .

Определение биоразлагаемости специалисты проводили по ГОСТ 32509. Этот метод позволяет в лабораторных условиях смоделировать реальный процесс биологической очистки стоков, осуществляемых на городских очистных сооружениях. Основной показатель биоразлагаемости – это продолжительность индукционного периода, в течение которого неадаптированный активный ил адаптируется к испытуемому продукту. По данному значению определяется класс биоразлагаемости: до трёх суток включительно – к первому классу (быстроразлагаемые), до 10 суток – ко второму (умеренно разлагаемые), до 25 суток – к третьему классу (медленно разлагаемые), свыше 25 – к четвёртому (очень медленно разлагаемые).

Тесты, проведённые специалистами Роскачества, показали, что все средства, принявшие участие в испытаниях, соответствовали заявленным в маркировке сведениям по показателю биоразлагаемости.

При этом, первому классу биоразлагаемости (быстроразлагаемое) соответствовало только средство BioMio (трое суток и степень биоразложения – 96%). Большинство же средств соответствует второму классу биоразлагаемости (умеренно разлагаемые).

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