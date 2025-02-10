Как часто нужно стирать и гладить постельное белье

Врач-дерматолог Владимир Горский рассказал, что глажка вещей необходима для профилактики заболеваний эпидермиса, так как таким способом ткани дезинфицируются.

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- В ы с о к а я т е м п е р а т у р а п о м о г а е т у н и ч т о ж и т ь п ы л е в ы х к л е щ е й , н е к о т о р ы е в и д ы б а к т е р и й и г р и б к о в . О д н а к о в а ж н о п о н и м а т ь , ч т о г л а ж к а - э т о д о п о л н и т е л ь н а я м е р а б е з о п а с н о с т и п о с л е п р а в и л ь н о й с т и р к и , - р а с с к а з а л в р а ч .

Он добавил, что все ткани в доме гладить нет необходимости. Регулярно нужно проводить такую процедуру с пижамами, нательным и постельным бельем, а именно утюжить их после каждой стирки.

- П о с т е л ь н о е б е л ь е р е к о м е н д у е т с я г л а д и т ь п о с л е к а ж д о й с т и р к и , к о т о р у ю с л е д у е т п р о в о д и т ь р а з в 7 - 1 0 д н е й . П р и н а л и ч и и а л л е р г и ч е с к и х з а б о л е в а н и й и л и п о в ы ш е н н о й ч у в с т в и т е л ь н о с т и к о ж и - ч а щ е , к а ж д ы е 5 - 7 д н е й . В е р х н ю ю о д е ж д у д о с т а т о ч н о г л а д и т ь п о м е р е н е о б х о д и м о с т и , е с л и о н а п р а в и л ь н о х р а н и т с я и р е г у л я р н о с т и р а е т с я , - г о в о р и т м е д и к .

При этом дерматолог отметил, что отпаривание менее эффективно для обработки тканей, однако оно бережнее воздействует на одежду. Также оно больше подойдет людям с чувствительной кожей. Это связано с тем, что устройство не оставляет складок, пишет Тульская служба новостей.

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