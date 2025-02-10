Дерматолог рассказал, как часто нужно стирать и гладить постельное белье
Врач-дерматолог Владимир Горский рассказал, что глажка вещей необходима для профилактики заболеваний эпидермиса, так как таким способом ткани дезинфицируются.
- Высокая температура помогает уничтожить пылевых клещей, некоторые виды бактерий и грибков. Однако важно понимать, что глажка - это дополнительная мера безопасности после правильной стирки, - рассказал врач.
Он добавил, что все ткани в доме гладить нет необходимости. Регулярно нужно проводить такую процедуру с пижамами, нательным и постельным бельем, а именно утюжить их после каждой стирки.
- Постельное белье рекомендуется гладить после каждой стирки, которую следует проводить раз в 7-10 дней. При наличии аллергических заболеваний или повышенной чувствительности кожи - чаще, каждые 5-7 дней. Верхнюю одежду достаточно гладить по мере необходимости, если она правильно хранится и регулярно стирается, - говорит медик.
При этом дерматолог отметил, что отпаривание менее эффективно для обработки тканей, однако оно бережнее воздействует на одежду. Также оно больше подойдет людям с чувствительной кожей. Это связано с тем, что устройство не оставляет складок, пишет Тульская служба новостей.
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