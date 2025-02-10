Почему дергать собаку за хвост строго запрещено

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Мослентой» рассказал, почему собак нельзя тянуть за хвост. Он отметил, что за подобным действием обычно можно застать детей, однако призвал пресекать их.

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« К с о б а к е н у ж н о о т н о с и т ь с я б е р е ж н о . Н и в к о е м с л у ч а е н е л ь з я т я н у т ь п и т о м ц а з а х в о с т , п о м и м о ф о р м и р о в а н и я н е ж е л а т е л ь н о г о о т н о ш е н и я к х о з я и н у , т а к и е д е й с т в и я м о г у т п р и в е с т и к с е р ь е з н ы м п о с л е д с т в и я м . Э т о м о ж е т б ы т ь о с т р а я б о л ь , п р о б л е м ы с о п о р н о - д в и г а т е л ь н ы м а п п а р а т о м и м о ч е в ы д е л и т е л ь н о й с и с т е м о й , а т а к ж е н а р у ш е н и е к о о р д и н а ц и и » , — п р е д у п р е д и л о н .

Голубев объяснил, что хвост помогает собаке ощущать пространство и балансировать. Например, с его помощью питомец может менять направление движения или держать равновесие на шатких поверхностях. Когда питомец плавает, хвост помогает ему двигаться под водой, забирая часть нагрузки с лап.

Кроме того, с помощью хвоста собака может сообщать о своих намерениях и своем состоянии. Например, если питомец возбужден и хвост высоко поднят — это говорит о том, что собака готова вступить в конфликт. Если питомец виляет опущенным хвостом, то он испытывает радость. С помощью хвоста собаки общаются с сородичами и доносят информацию, добавил специалист.

« Х в о с т — п р о д о л ж е н и е п о з в о н о ч н и к а . В х в о с т о в ы х п о з в о н к а х н а х о д я т с я м н о ж е с т в о к р о в е н о с н ы х с о с у д о в , н е р в н ы х о к о н ч а н и й . Д е р г а т ь з а х в о с т с о б а к у н е л ь з я , э т о м о ж е т с п р о в о ц и р о в а т ь п р о б л е м ы с к о о р д и н а ц и е й , н е в р о л о г и ч е с к и е н а р у ш е н и я , п р о б л е м ы с к и ш е ч н и к о м и м о ч е в ы м п у з ы р е м . В с е р ь е з н ы х с л у ч а я х э т о м о ж е т д а ж е п р и в е с т и к п а р а л и ч у з а д н и х л а п » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее Голубив раскрыл причину вредности кошачьего корма для собак.