Почему дергать собаку за хвост строго запрещено

Раскрыта опасность дергания собаки за хвост
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Мослентой» рассказал, почему собак нельзя тянуть за хвост. Он отметил, что за подобным действием обычно можно застать детей, однако призвал пресекать их.
«К собаке нужно относиться бережно. Ни в коем случае нельзя тянуть питомца за хвост, помимо формирования нежелательного отношения к хозяину, такие действия могут привести к серьезным последствиям. Это может быть острая боль, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и мочевыделительной системой, а также нарушение координации», — предупредил он.
Голубев объяснил, что хвост помогает собаке ощущать пространство и балансировать. Например, с его помощью питомец может менять направление движения или держать равновесие на шатких поверхностях. Когда питомец плавает, хвост помогает ему двигаться под водой, забирая часть нагрузки с лап.
Кроме того, с помощью хвоста собака может сообщать о своих намерениях и своем состоянии. Например, если питомец возбужден и хвост высоко поднят — это говорит о том, что собака готова вступить в конфликт. Если питомец виляет опущенным хвостом, то он испытывает радость. С помощью хвоста собаки общаются с сородичами и доносят информацию, добавил специалист.
«Хвост — продолжение позвоночника. В хвостовых позвонках находятся множество кровеносных сосудов, нервных окончаний. Дергать за хвост собаку нельзя, это может спровоцировать проблемы с координацией, неврологические нарушения, проблемы с кишечником и мочевым пузырем. В серьезных случаях это может даже привести к параличу задних лап», — подчеркнул он.
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