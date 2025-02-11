Что делать, если собака обдирает обои дома

Некоторые собаки громят квартиру, что вызывает негодование и гнев у владельцев, однако у такого поведения могут быть серьезные причины. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собака шкодит, если ей не хватает физических нагрузок, у нее отсутствуют новый опыт и впечатления.

По его словам, питомец просто находит себе занятие, пока хозяин не обращает на него внимания.

— К р о м е т о г о , п р и ч и н о й т а к о г о п о в е д е н и я м о г у т с т а т ь с т р а х , с к у к а , п р о б л е м ы с о з д о р о в ь е м . Г л а в н о е — н е р у г а т ь п и т о м ц а , а р а з о б р а т ь с я в с и т у а ц и и , — у т о ч н и л о н .

Собаки могут рвать обои по нескольким причинам. Например, из-за отсутствия физической активности. Так происходит, когда хозяин неполноценно выгуливает животное или недостаточно играет с ним.

Также питомцы могут проявлять деструктивное поведение из-за скуки, страха и стресса. Такое может произойти, если собака боится оставаться дома одна. Животное будет портить квартиру из-за отсутствия режима. Если человек часто меняет график прогулок, то ритм жизни животного сбивается: четвероногий не понимает, когда его будут кормить, выведут на улицу или поиграют с ним. Собаки из-за этого испытывают серьезный стресс.

Голубев посоветовал не ругать питомца. В момент, когда он пойман за порчей имущества, важно скомандовать «Фу!» или «Нельзя!» и отправить любимца на место. После этого вам нужно проанализировать подход к воспитанию собаки и ее поведение. На основе графика и режима собаки владельцу стоит скорректировать подход к животному, сообщает «Радио 1».

Ранее Голубев рассказал, как собаки реагируют на лай и рычание человека.