Кинолог Голубев рассказал, что делать, если собака обдирает обои дома

Некоторые собаки громят квартиру, что вызывает негодование и гнев у владельцев, однако у такого поведения могут быть серьезные причины. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собака шкодит, если ей не хватает физических нагрузок, у нее отсутствуют новый опыт и впечатления.

Что делать, если собака обдирает обои дома
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По его словам, питомец просто находит себе занятие, пока хозяин не обращает на него внимания.

Кроме того, причиной такого поведения могут стать страх, скука, проблемы со здоровьем. Главное не ругать питомца, а разобраться в ситуации, уточнил он.

Собаки могут рвать обои по нескольким причинам. Например, из-за отсутствия физической активности. Так происходит, когда хозяин неполноценно выгуливает животное или недостаточно играет с ним.

Также питомцы могут проявлять деструктивное поведение из-за скуки, страха и стресса. Такое может произойти, если собака боится оставаться дома одна. Животное будет портить квартиру из-за отсутствия режима. Если человек часто меняет график прогулок, то ритм жизни животного сбивается: четвероногий не понимает, когда его будут кормить, выведут на улицу или поиграют с ним. Собаки из-за этого испытывают серьезный стресс.

Голубев посоветовал не ругать питомца. В момент, когда он пойман за порчей имущества, важно скомандовать «Фу!» или «Нельзя!» и отправить любимца на место. После этого вам нужно проанализировать подход к воспитанию собаки и ее поведение. На основе графика и режима собаки владельцу стоит скорректировать подход к животному, сообщает «Радио 1».

Ранее Голубев рассказал, как собаки реагируют на лай и рычание человека.

Дом и сад
Владимир Голубев