Стоматолог назвал топ подарков для ухода за полостью рта

Близится 23 февраля, а значит пора озаботиться выбором подарков для наших защитников. Пены для бритья и дезодоранты — это, конечно, хорошо. Но безупречная улыбка и здоровые зубы для мужчины не менее важны, чем гладко выбритая кожа и приятный аромат тела. Вот что может приятно порадовать, а, главное, оказаться полезным презентом или дополнением к нему, по мнению международного лектора-стоматолога Артура Тумашевича.

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Ершики для межзубных промежутков

Та самая мелочь, которой так не хватает многим для качественного очищения поверхности зубов. Ни одна щетка не сможет хорошо убрать налет между зубами. А вот ершики с этой задачей прекрасно справляются. А как же хваленые ирригаторы, наверняка поинтересуетесь вы. Врач предупреждает, что классические ирригаторы порой могут только навредить, особенно при контакте с имплантатами. Ершиками пользоваться куда сподручнее и безопаснее. Осталось выбрать дизайн, производителя и оригинально упаковать подарок.

Электрическая зубная щетка

Если у вашего избранника до сих пор нет такого прибора, самое время исправить это недоразумение. В сравнении с обычной, электрическая щетка значительно быстрее справляется с налетом. При этом выбор лучше остановить не на ультразвуковых моделях, а на стандартных, которые чистят за счет вибраций и вращения головки.

« О н и с а м ы е б е з о п а с н ы е и п о д х о д я т д л я п о к у п к и . Ч е м д о р о ж е щ е т к а , т е м л у ч ш е о н а п о к а ч е с т в у с о е д и н е н и й , е м к о с т и а к к у м у л я т о р а , к о л и ч е с т в у р е ж и м о в в р а щ е н и я , ч и с л у н а с а д о к . В с е э т о в к у п е д а е т о ч е н ь х о р о ш и й р е з у л ь т а т » , — г о в о р и т э к с п е р т .

А вот с ультразвуковыми приборами лучше быть аккуратнее. Чаще они применяются в профессиональной гигиене, действие ультразвука должно быть направлено точечно и в повседневной чистке таким мощным «орудием» легко навредить, предупреждает врач. Исключение можно сделать только для очень аккуратных и скрупулезных мужчин.

Ополаскиватели

В большинстве своем мужчины либо курят, либо плохо ухаживают за полостью рта, отмечает медик. Ополаскиватель должен стать важным дополнением к гигиене. Выбирать лучше не антисептический, а гигиенический, с кислородным наполнителем, к которому микрофлора не привыкает.