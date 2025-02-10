Дареному коню в зубы смотрят: стоматолог назвал топ подарков для ухода за полостью рта
Близится 23 февраля, а значит пора озаботиться выбором подарков для наших защитников. Пены для бритья и дезодоранты — это, конечно, хорошо. Но безупречная улыбка и здоровые зубы для мужчины не менее важны, чем гладко выбритая кожа и приятный аромат тела. Вот что может приятно порадовать, а, главное, оказаться полезным презентом или дополнением к нему, по мнению международного лектора-стоматолога Артура Тумашевича.
Ершики для межзубных промежутков
Та самая мелочь, которой так не хватает многим для качественного очищения поверхности зубов. Ни одна щетка не сможет хорошо убрать налет между зубами. А вот ершики с этой задачей прекрасно справляются. А как же хваленые ирригаторы, наверняка поинтересуетесь вы. Врач предупреждает, что классические ирригаторы порой могут только навредить, особенно при контакте с имплантатами. Ершиками пользоваться куда сподручнее и безопаснее. Осталось выбрать дизайн, производителя и оригинально упаковать подарок.
Электрическая зубная щетка
Если у вашего избранника до сих пор нет такого прибора, самое время исправить это недоразумение. В сравнении с обычной, электрическая щетка значительно быстрее справляется с налетом. При этом выбор лучше остановить не на ультразвуковых моделях, а на стандартных, которые чистят за счет вибраций и вращения головки.
«Они самые безопасные и подходят для покупки. Чем дороже щетка, тем лучше она по качеству соединений, емкости аккумулятора, количеству режимов вращения, числу насадок. Все это вкупе дает очень хороший результат», — говорит эксперт.
А вот с ультразвуковыми приборами лучше быть аккуратнее. Чаще они применяются в профессиональной гигиене, действие ультразвука должно быть направлено точечно и в повседневной чистке таким мощным «орудием» легко навредить, предупреждает врач. Исключение можно сделать только для очень аккуратных и скрупулезных мужчин.
Ополаскиватели
В большинстве своем мужчины либо курят, либо плохо ухаживают за полостью рта, отмечает медик. Ополаскиватель должен стать важным дополнением к гигиене. Выбирать лучше не антисептический, а гигиенический, с кислородным наполнителем, к которому микрофлора не привыкает.
«Особенно рекомендованы такие ополаскиватели людям с пародонтитом, с имплантатами, так как и там, и там очень часто встречается выраженная агрессивная микрофлора. Она дает не только гноетечение и неприятный запах, но и проблемы с ЖКТ, так как со временем начинает поражать обычную микрофлору», — говорит стоматолог. Средняя стоимость банки такого ополаскивателя — от 1500 рублей и выше.