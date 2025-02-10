Стало известно, скажется ли отсутствие снега на урожае садоводов
Аномально теплая зима и отсутствие снежного покрова не опасны для садовых культур, рассказал NEWS.ru доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, такие условия, напротив, благоприятны для садоводства. Эксперт добавил, что садоводы подготовлены к аномальным условиям, в частности, к жаркому лету.
«По садоводству пока никаких проблем нет. Клубнику в интенсивных технологиях в основном мы закрываем спанбондом, а сейчас и снег лег, а морозов пока еще не было. Морозы очень маленькие, щадящие, так что зима для нас идеальная пока. [Что касается аномально слабого паводка или засушливого лета], нам все равно, у нас все на орошении. Для садоводства это не страшно. Мы боимся или сильного перепада [температур], с +5 до -25 градусов за ночь, или сильных морозов, ниже -35 градусов. А мягкая зима — это для нас сказка», — указал эксперт.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что отсутствие снега является одним из основных рисков для будущего урожая зерновых. По его словам, весной почва может недополучить необходимого уровня влаги.
Эксперт добавил, что с посевами озимых пока не произошло ничего критичного. По словам Злочевского, погубить урожай могут морозы свыше -15 градусов на протяжении нескольких дней, но синоптики не дают таких прогнозов. Он также обратил внимание на ледяную корку, которая образовалась в Поволжье.