Стало известно, скажется ли отсутствие снега на урожае садоводов

Аномально теплая зима и отсутствие снежного покрова не опасны для садовых культур, рассказал NEWS.ru доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, такие условия, напротив, благоприятны для садоводства. Эксперт добавил, что садоводы подготовлены к аномальным условиям, в частности, к жаркому лету.

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« П о с а д о в о д с т в у п о к а н и к а к и х п р о б л е м н е т . К л у б н и к у в и н т е н с и в н ы х т е х н о л о г и я х в о с н о в н о м м ы з а к р ы в а е м с п а н б о н д о м , а с е й ч а с и с н е г л е г , а м о р о з о в п о к а е щ е н е б ы л о . М о р о з ы о ч е н ь м а л е н ь к и е , щ а д я щ и е , т а к ч т о з и м а д л я н а с и д е а л ь н а я п о к а . [ Ч т о к а с а е т с я а н о м а л ь н о с л а б о г о п а в о д к а и л и з а с у ш л и в о г о л е т а ] , н а м в с е р а в н о , у н а с в с е н а о р о ш е н и и . Д л я с а д о в о д с т в а э т о н е с т р а ш н о . М ы б о и м с я и л и с и л ь н о г о п е р е п а д а [ т е м п е р а т у р ] , с + 5 д о - 2 5 г р а д у с о в з а н о ч ь , и л и с и л ь н ы х м о р о з о в , н и ж е - 3 5 г р а д у с о в . А м я г к а я з и м а — э т о д л я н а с с к а з к а » , — у к а з а л э к с п е р т .

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что отсутствие снега является одним из основных рисков для будущего урожая зерновых. По его словам, весной почва может недополучить необходимого уровня влаги.

Эксперт добавил, что с посевами озимых пока не произошло ничего критичного. По словам Злочевского, погубить урожай могут морозы свыше -15 градусов на протяжении нескольких дней, но синоптики не дают таких прогнозов. Он также обратил внимание на ледяную корку, которая образовалась в Поволжье.