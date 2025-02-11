«Псы-великаны»: какие породы собак самые крупные

Собака собаке рознь. Есть крошечные мини-песики, которых носят в сумочках светские барышни, а есть настоящие гиганты, по своим размерам мало уступающие небольшим лошадям.

Дирхаунд (оленья борзая)

Эта порода собак была выведена для безружейной охоты на оленей. Обладает мощным костяком, крепкими челюстями и спокойным, дружелюбным нравом. Грубая шерсть серо-голубого цвета защищает животное от сурового климата шотландских гор. Широкое распространение порода не получила из-за размеров. Кобели достигают 81 сантиметра в холке, а иногда бывают и крупнее. Вес собак достигает пятидесяти килограммов.

Русская псовая борзая

В первый раз упоминание породы встречается в XVII веке. Охота с борзыми была популярна при дворе, собак дарили высокопоставленным гостям в качестве дорогого подарка. Стандарт породы был сформулирован в 1888 году.

Русская борзая обладает хорошо развитой мускулатурой и предназначена для охоты на волков. Борзая может схватить волка за загривок, прижать к земле и удерживать, пока не подъедет охотник. Рост кобеля в холке по стандартам достигает 82 сантиметров, но вес редко бывает больше 50 килограммов. Это обусловлено сложением гончей, ведь эта собака на охоте развивает скорость в 70 км/час, в то время как скорость волка не превышает 56 км/час. Отличается своенравием.

Тибетский мастиф

Это не только крупная, но и самая дорогая собака в мире. В прошлом году в Китае щенок красного тибетского мастифа был продан за полтора миллиона долларов. Ценность собаки связана с тем, что тибетский мастиф – очень древняя порода собак, которые обитают в Гималаях. За свою схожесть со львом эти собаки являются предметом поклонения. Щенков мастифа дарили еще Александру Македонскому. Путешественник Марко Поло писал об этих собаках и указывал, что они размером с осла.

Мастиф обладает прямой спиной, развитыми плечами и широкой мордой. Высота в холке достигает 71 сантиметра, а вес некоторых особей – 99 килограммов. На родине они пасут и охраняют скот. В отличие от других мастифов тибетский не отличается свирепым нравом, но за хозяина постоит.

Алабай

Возраст породы алабай или среднеазиатской овчарки насчитывает больше четырех тысяч лет. Алабаев издревле использовали для охраны дома и выпаса скота.

Алабай умен, самостоятелен, своенравен, склонен к одичанию. Самый крупный алабай живет в России, в Ставрополье, у заводчика Александра Худякова. Кобеля зовут Бульдозер, его вес превышает 125 килограммов, а рост (если он обопрется на плечи хозяина) достигает двух метров. В свое время Бульдозер произвел фурор на собачьем ринге. Сейчас Бульдозер на пенсии и на специальной диете. Пес позволяет детям кататься на себе, но если заупрямится, с места его не сдвинет и взрослый мужчина. Несколько лет он считался самой большой собакой в СНГ, имеет многочисленные награды и титулы. Дети и внуки Бульдозера охраняют десятки домов на Северном Кавказе и пасут скот. К сожалению, ни один из щенков алабая не достиг размеров отца, но все равно многие «детишки» достигают веса 90 килограммов.

Мастино Неаполитано

Собаки этой породы – сильные, величественные, грубого телосложения, в предках имеют молосских собак, которых римляне разводили для травли и боев с дикими животными, быками и львами на арене. Не драчливы, но отличаются стойкостью в драке. К сожалению, в России известны случаи проявления агрессии к людям. Этих собак не стоит держать в квартирах, потому что им нужен простор и движение. В холке достигают 76 см, а вес собак может быть выше 70 кг.

Английский мастиф

Вес собак этой древней породы достигает 113 килограммов. Заводчики считают, что предками английского мастифа были тибетские мастифы. Мощные собаки за несколько тысячелетий до нашей эры охраняли жилища в Азии и участвовали в охоте на крупных животных. Это массивная собака с крупной головой и обязательной черной маской на морде.

Самый крупный английский мастифф Геркулес, живший в Англии, был в 2001 году занесен в книгу рекордов Гиннеса как самая тяжелая собака. Его владельцем был атлет Джо Флинн. Геркулес весил почти 128 килограммов, а обхват его шеи составлял 96 сантиметров. Ранее, в 1989 году, самой большой собакой в мире был английский мастиф Айкама Зорба, принадлежащий Крису Ираклидесу, живущему в Лондоне. Высота Зорбы в холке была равна 94 см, а вес достигал 155,58 кг.

Немецкий дог

Немецкий дог - гордость Германии. Иногда эту породу ошибочно называют датским догом. Похоже, это самая большая собака в мире.

Порода отличается сбалансированным сложением и элегантностью. У догов общие предки с мастино неаполитано – молосские собаки. В прошлом догов использовали для охоты на кабанов. Известны два представителя этой породы, занесенные в книгу рекордов как самые большие собаки в мире.

Это голубой дог Великан Джордж, живший в США, штат Аризона, который имел длину от кончика носа до хвоста 221 сантиметр, а длина каждой лапы составляла 110 сантиметров. При этом Джордж отличался довольно гармоничным телосложением и с удовольствием гулял и играл с другими собаками, живущими в доме. Его вес составлял 113 килограммов. Из-за такого крупного домашнего питомца хозяева были вынуждены сменить дом. Джордж умер в возрасте восьми лет.

Его преемник Зевс живет в штате Мичиган (США) в семье Кевина и Дениз Дурлаг. Он оказался на 2,5 см выше Джорджа. Несмотря на худобу, Зевс не страдает от потери аппетита. Он съедает за день 12-14 мисок корма, любит курицу и стейки. У пса есть масса обязанностей: он посещает больницы и дома престарелых, где участвует в дог-терапии, а также зарабатывает деньги на спасение животных, фотографируясь с публикой.

К крупным собакам также относят ирландских волкодавов, русских терьеров, немецких леонбергеров и некоторые другие породы. Желающим завести такого щеночка нужно помнить, что собаки крупных пород своенравны, умны, самостоятельны и не позволяют управлять собой, и – увы! – очень недолго живут. Исключение оставляют только тибетские мастиффы. Они живут до 15 лет.