Как сделать бюджетный ремонт кухни своими руками

Недорогие, но качественные товары с маркетплейса, собственные усилия и помощь друзей – самостоятельно сделать косметический ремонт и не испортить мебель вполне реально. Как освежить дизайн кухни, когда в кармане пара тысяч рублей, поделилась своим опытом с «ФедералПресс» тюменка Карина.

Как сделать бюджетный ремонт кухни своими руками
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Доступные материалы с маркетплейсов

Ремонт на кухне был сделан в далеком 2016 году. Спустя несколько лет дизайн кухни устарел, а яркие фиолетовые пятна стали бросаться в глаза.

«Изначально я хотела закрасить фиолетовые дверцы и кухонный фартук краской, но для этого поверхность надо предварительно отшлифовать. Опыта в таком у меня нет, я побоялась испортить поверхность и решила перекрыть все специальной пленкой с маркетплейса», рассказала «ФедералПресс» собеседница.

Найти пленки нейтрального цвета, которые будут сочетаться, непросто. Несколько недель ушло, чтобы отыскать подходящие, недорогие и качественные материалы. Особенно важно смотреть отзывы на товары: как смогли наклеить пленку другие покупатели, как она выглядит в реальной жизни. Зачастую в отзывах пишут, что насыщенность расцветки материала не такая сильная.

«Не поленитесь, проверьте товар на пункте выдачи, если пленка будет сильно мятая высока вероятность образования пузырей», советует девушка.

После замеров под заказ пошла зеленая матовая поливинилхлоридная пленка (ПВХ) 60 см в ширину и 6 м в длину за 1397 рублей, два рулона самоклеящейся пленки 60 см в ширину и 3 метра в длину за 1285 рублей и обезжириватель за 75 рублей.

Фронт работ

Для начала мы подготовили то, что уже было: валик, кисти, шуруповерт, канцелярский нож, рулон тряпок, стремянку, рулетку и карандаш.

«На одной из стен кухни были наклеены фотообои, я решила обновить только ее. На стену длиной пять метров я купила обычные бело-серые обои по большой скидке. Взяла два рулона и упаковку клея за 1600 рублей», рассказала тюменка.

В планах было найти мастеров, которые клеят обои. Но из-за маленького объема никто не соглашался.

«Заявки принимают хотя бы на целую комнату, а не на одну стену. Поэтому мы с молодым человеком решили поклеить обои сами и позвали на помощь опытного друга», вспоминает она.

Чтобы фотообои и обои отходили от стены не кусками и слоями, стену заранее смочили горячей водой, сняв розетки и плинтуса. Когда голая стена подсохла, Андрей и Илья наклеили новые обои, на все ушел день.

«В следующие выходные, уже вдвоем, мы приступили к кухонным дверцам. Самое легкое здесь снять их. А вот чтобы наклеить пленку ровно и без пузырей, нужно приложить силы. Удобно, что на защитном слое есть разметка в клетку. Перед этим поверхность обязательно нужно отмыть и протереть обезжиривателем», объяснила Карина.

Весь процесс занял несколько часов. Благодаря качественному материалу и усилиям пленка села с первого раза ровно и без пузырей.

Как убрать пузыри на пленке

К сожалению, ситуация с фартуком не была столь легкой. На него ушло шесть часов.

«Панель из древесно-слоистого пластика (ДСП) и снимать и устанавливать обратно долго. Сначала я снял розетки, кухонный плинтус, дюбели и саморезы. Фартук отмыли и обработали обезжиривателем», объяснил Илья.

Тяжелее всего клеить самые длинные панели, их было две, по полтора и два метра. Главная задача – начать клеить пленку правильно, прикинув ее по ширине. Так, мы несколько раз переклеивали ее из-за того, что фартук съехал вбок и пленка ушла под откос.

«Одна из пленок была сильно смята, сколько ни переделывали, вышло с пузырями, но и на них есть управа. Все просто: игла и фен в помощь», продолжает тюменец.

Проделав дырку в пузыре, надо долго нагревать поверхность феном, от этого клей с внутренней стороны тает, а лишний воздух выходит. В итоге ни дырок, ни пузырей.

«Кроме самой работы, бесплатно мне достались шторы, мама отдала свои старые. Но я уже нашла на маркетплейсе подходящие за три тысячи рублей, куплю их позже. Получилось быстро и дешево», поделилась Карина.

Итого, косметический ремонт обошелся в 4357 рублей, а процесс занял три неполных дня.

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