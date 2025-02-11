Как сделать бюджетный ремонт кухни своими руками

Недорогие, но качественные товары с маркетплейса, собственные усилия и помощь друзей – самостоятельно сделать косметический ремонт и не испортить мебель вполне реально. Как освежить дизайн кухни, когда в кармане пара тысяч рублей, поделилась своим опытом с «ФедералПресс» тюменка Карина.

Доступные материалы с маркетплейсов

Ремонт на кухне был сделан в далеком 2016 году. Спустя несколько лет дизайн кухни устарел, а яркие фиолетовые пятна стали бросаться в глаза.

« И з н а ч а л ь н о я х о т е л а з а к р а с и т ь ф и о л е т о в ы е д в е р ц ы и к у х о н н ы й ф а р т у к к р а с к о й , н о д л я э т о г о п о в е р х н о с т ь н а д о п р е д в а р и т е л ь н о о т ш л и ф о в а т ь . О п ы т а в т а к о м у м е н я н е т , я п о б о я л а с ь и с п о р т и т ь п о в е р х н о с т ь и р е ш и л а п е р е к р ы т ь в с е с п е ц и а л ь н о й п л е н к о й с м а р к е т п л е й с а » , – р а с с к а з а л а « Ф е д е р а л П р е с с » с о б е с е д н и ц а .

Найти пленки нейтрального цвета, которые будут сочетаться, непросто. Несколько недель ушло, чтобы отыскать подходящие, недорогие и качественные материалы. Особенно важно смотреть отзывы на товары: как смогли наклеить пленку другие покупатели, как она выглядит в реальной жизни. Зачастую в отзывах пишут, что насыщенность расцветки материала не такая сильная.

« Н е п о л е н и т е с ь , п р о в е р ь т е т о в а р н а п у н к т е в ы д а ч и , е с л и п л е н к а б у д е т с и л ь н о м я т а я – в ы с о к а в е р о я т н о с т ь о б р а з о в а н и я п у з ы р е й » , – с о в е т у е т д е в у ш к а .

После замеров под заказ пошла зеленая матовая поливинилхлоридная пленка (ПВХ) 60 см в ширину и 6 м в длину за 1397 рублей, два рулона самоклеящейся пленки 60 см в ширину и 3 метра в длину за 1285 рублей и обезжириватель за 75 рублей.

Фронт работ

Для начала мы подготовили то, что уже было: валик, кисти, шуруповерт, канцелярский нож, рулон тряпок, стремянку, рулетку и карандаш.

« Н а о д н о й и з с т е н к у х н и б ы л и н а к л е е н ы ф о т о о б о и , я р е ш и л а о б н о в и т ь т о л ь к о е е . Н а с т е н у д л и н о й п я т ь м е т р о в я к у п и л а о б ы ч н ы е б е л о - с е р ы е о б о и п о б о л ь ш о й с к и д к е . В з я л а д в а р у л о н а и у п а к о в к у к л е я з а 1 6 0 0 р у б л е й » , – р а с с к а з а л а т ю м е н к а .

В планах было найти мастеров, которые клеят обои. Но из-за маленького объема никто не соглашался.

« З а я в к и п р и н и м а ю т х о т я б ы н а ц е л у ю к о м н а т у , а н е н а о д н у с т е н у . П о э т о м у м ы с м о л о д ы м ч е л о в е к о м р е ш и л и п о к л е и т ь о б о и с а м и и п о з в а л и н а п о м о щ ь о п ы т н о г о д р у г а » , – в с п о м и н а е т о н а .

Чтобы фотообои и обои отходили от стены не кусками и слоями, стену заранее смочили горячей водой, сняв розетки и плинтуса. Когда голая стена подсохла, Андрей и Илья наклеили новые обои, на все ушел день.

« В с л е д у ю щ и е в ы х о д н ы е , у ж е в д в о е м , м ы п р и с т у п и л и к к у х о н н ы м д в е р ц а м . С а м о е л е г к о е з д е с ь – с н я т ь и х . А в о т ч т о б ы н а к л е и т ь п л е н к у р о в н о и б е з п у з ы р е й , н у ж н о п р и л о ж и т ь с и л ы . У д о б н о , ч т о н а з а щ и т н о м с л о е е с т ь р а з м е т к а в к л е т к у . П е р е д э т и м п о в е р х н о с т ь о б я з а т е л ь н о н у ж н о о т м ы т ь и п р о т е р е т ь о б е з ж и р и в а т е л е м » , – о б ъ я с н и л а К а р и н а .

Весь процесс занял несколько часов. Благодаря качественному материалу и усилиям пленка села с первого раза ровно и без пузырей.

Как убрать пузыри на пленке

К сожалению, ситуация с фартуком не была столь легкой. На него ушло шесть часов.

« П а н е л ь и з д р е в е с н о - с л о и с т о г о п л а с т и к а ( Д С П ) и с н и м а т ь и у с т а н а в л и в а т ь о б р а т н о д о л г о . С н а ч а л а я с н я л р о з е т к и , к у х о н н ы й п л и н т у с , д ю б е л и и с а м о р е з ы . Ф а р т у к о т м ы л и и о б р а б о т а л и о б е з ж и р и в а т е л е м » , – о б ъ я с н и л И л ь я .

Тяжелее всего клеить самые длинные панели, их было две, по полтора и два метра. Главная задача – начать клеить пленку правильно, прикинув ее по ширине. Так, мы несколько раз переклеивали ее из-за того, что фартук съехал вбок и пленка ушла под откос.

« О д н а и з п л е н о к б ы л а с и л ь н о с м я т а , с к о л ь к о н и п е р е д е л ы в а л и , в ы ш л о с п у з ы р я м и , н о и н а н и х е с т ь у п р а в а . В с е п р о с т о : и г л а и ф е н в п о м о щ ь » , – п р о д о л ж а е т т ю м е н е ц .

Проделав дырку в пузыре, надо долго нагревать поверхность феном, от этого клей с внутренней стороны тает, а лишний воздух выходит. В итоге ни дырок, ни пузырей.

« К р о м е с а м о й р а б о т ы , б е с п л а т н о м н е д о с т а л и с ь ш т о р ы , м а м а о т д а л а с в о и с т а р ы е . Н о я у ж е н а ш л а н а м а р к е т п л е й с е п о д х о д я щ и е з а т р и т ы с я ч и р у б л е й , к у п л ю и х п о з ж е . П о л у ч и л о с ь б ы с т р о и д е ш е в о » , – п о д е л и л а с ь К а р и н а .

Итого, косметический ремонт обошелся в 4357 рублей, а процесс занял три неполных дня.