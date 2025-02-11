Как сделать бюджетный ремонт кухни своими руками
Недорогие, но качественные товары с маркетплейса, собственные усилия и помощь друзей – самостоятельно сделать косметический ремонт и не испортить мебель вполне реально. Как освежить дизайн кухни, когда в кармане пара тысяч рублей, поделилась своим опытом с «ФедералПресс» тюменка Карина.
Доступные материалы с маркетплейсов
Ремонт на кухне был сделан в далеком 2016 году. Спустя несколько лет дизайн кухни устарел, а яркие фиолетовые пятна стали бросаться в глаза.
«Изначально я хотела закрасить фиолетовые дверцы и кухонный фартук краской, но для этого поверхность надо предварительно отшлифовать. Опыта в таком у меня нет, я побоялась испортить поверхность и решила перекрыть все специальной пленкой с маркетплейса», – рассказала «ФедералПресс» собеседница.
Найти пленки нейтрального цвета, которые будут сочетаться, непросто. Несколько недель ушло, чтобы отыскать подходящие, недорогие и качественные материалы. Особенно важно смотреть отзывы на товары: как смогли наклеить пленку другие покупатели, как она выглядит в реальной жизни. Зачастую в отзывах пишут, что насыщенность расцветки материала не такая сильная.
«Не поленитесь, проверьте товар на пункте выдачи, если пленка будет сильно мятая – высока вероятность образования пузырей», – советует девушка.
После замеров под заказ пошла зеленая матовая поливинилхлоридная пленка (ПВХ) 60 см в ширину и 6 м в длину за 1397 рублей, два рулона самоклеящейся пленки 60 см в ширину и 3 метра в длину за 1285 рублей и обезжириватель за 75 рублей.
Фронт работ
Для начала мы подготовили то, что уже было: валик, кисти, шуруповерт, канцелярский нож, рулон тряпок, стремянку, рулетку и карандаш.
«На одной из стен кухни были наклеены фотообои, я решила обновить только ее. На стену длиной пять метров я купила обычные бело-серые обои по большой скидке. Взяла два рулона и упаковку клея за 1600 рублей», – рассказала тюменка.
В планах было найти мастеров, которые клеят обои. Но из-за маленького объема никто не соглашался.
«Заявки принимают хотя бы на целую комнату, а не на одну стену. Поэтому мы с молодым человеком решили поклеить обои сами и позвали на помощь опытного друга», – вспоминает она.
Чтобы фотообои и обои отходили от стены не кусками и слоями, стену заранее смочили горячей водой, сняв розетки и плинтуса. Когда голая стена подсохла, Андрей и Илья наклеили новые обои, на все ушел день.
«В следующие выходные, уже вдвоем, мы приступили к кухонным дверцам. Самое легкое здесь – снять их. А вот чтобы наклеить пленку ровно и без пузырей, нужно приложить силы. Удобно, что на защитном слое есть разметка в клетку. Перед этим поверхность обязательно нужно отмыть и протереть обезжиривателем», – объяснила Карина.
Весь процесс занял несколько часов. Благодаря качественному материалу и усилиям пленка села с первого раза ровно и без пузырей.
Как убрать пузыри на пленке
К сожалению, ситуация с фартуком не была столь легкой. На него ушло шесть часов.
«Панель из древесно-слоистого пластика (ДСП) и снимать и устанавливать обратно долго. Сначала я снял розетки, кухонный плинтус, дюбели и саморезы. Фартук отмыли и обработали обезжиривателем», – объяснил Илья.
Тяжелее всего клеить самые длинные панели, их было две, по полтора и два метра. Главная задача – начать клеить пленку правильно, прикинув ее по ширине. Так, мы несколько раз переклеивали ее из-за того, что фартук съехал вбок и пленка ушла под откос.
«Одна из пленок была сильно смята, сколько ни переделывали, вышло с пузырями, но и на них есть управа. Все просто: игла и фен в помощь», – продолжает тюменец.
Проделав дырку в пузыре, надо долго нагревать поверхность феном, от этого клей с внутренней стороны тает, а лишний воздух выходит. В итоге ни дырок, ни пузырей.
«Кроме самой работы, бесплатно мне достались шторы, мама отдала свои старые. Но я уже нашла на маркетплейсе подходящие за три тысячи рублей, куплю их позже. Получилось быстро и дешево», – поделилась Карина.
Итого, косметический ремонт обошелся в 4357 рублей, а процесс занял три неполных дня.