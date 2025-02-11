Как избавиться от опасных растений-вредителей на участке

Появление некоторых растений на садовом участке не сулит его хозяину ничего хорошего. Речь идет о так называемых инвазивных видах, которые захватывают территорию, угнетая другие растения. В ряде случаев такое соседство может быть весьма опасным, поскольку растения являются ядовитыми.

Преподаватель Московской академии сельского хозяйства, агроном Дмитрий Петров рассказал, какие растения могут представлять потенциальную угрозу не только для других насаждений на участке, но и для человека, и как справиться с «иноземными захватчиками.

Инвазивные растения проникают из других стран или регионов на территории, где раньше никогда не встречались, и начинают агрессивно отвоевывать себе жизненное пространство. Они размножаются с высокой скоростью и препятствуют сохранению биологического разнообразия. Эти растения также причиняют вред целому ряду отраслей экономики, поскольку на борьбу с ними тратится немало времени, сил и средств.

Одним из наиболее опасных инвазивных видов считается борщевик Сосновского. Внешне это растение напоминает огромных размеров куст укропа. Высота его превышает человеческий рост. Сок этого растения содержит ядовитые вещества, которые под воздействием ультрафиолета вызывают сильные и долго не заживающие ожоги. Борщевик вытесняет все произрастающие на какой-либо территории культуры, в результате земля превращается в бесплодную пустыню, покрытую зарослями этого гиганта. Борщевик Сосновского выращивали как силосную культуру, но довольно быстро выяснилось, что растение проникает в естественные экосистемы и разрушает их. В настоящее время этот вид встречается практически на всей территории России.

« Н е п р и к а с а й т е с ь к н е м у г о л ы м и р у к а м и и п о с т а р а й т е с ь у д а л и т ь д о т о г о , к а к о н д а с т с е м е н а .

Еще один неприятный гость на дачном участке — амброзия полыннолистная. Это однолетнее траявнистое растение семейства Астровые. Невысокие кустики с резными листочками кажутся безобидными, а между тем это крайне опасный сорняк. Пыльца амброзии является сильнейшим аллергеном — она может спровоцировать поллиноз и даже астму. Амброзия также высасывает из почвы питательные вещества.

« О д н о р а с т е н и е м о ж е т д а т ь д о 1 5 0 т ы с я ч с е м я н , к о т о р ы е с о х р а н я ю т в с х о ж е с т ь д о 4 0 л е т ! П о э т о м у , е с л и в ы з а м е т и л и а м б р о з и ю н а с в о е м у ч а с т к е , д е й с т в у й т е б ы с т р о : у д а л я й т е е е с к о р н е м д о ц в е т е н и я , — п о с о в е т о в а л э к с п е р т .

Клен ясенелистный также считается растением-агрессором. Он захватывает территорию, на которой произрастали березы и дубы. Пыльца этого дерева является сильным аллергеном. Этот вид попал в Россию как декоративное растение, но стал настоящим бедствием для наших экосистем, пишет aif.ru.

Растение под названием элодея канадская известно как водяная чума. Оно заселяет водоемы, препятствуя судоходству и рыболовству. Элодея может попасть в дачный пруд или озеро. У этого растения длинные, разветвленные стебли, достигающие двух метров в длину.

Если вы обнаружили на своем участке любое из этих растений, следуйте рекомендациям Дмитрия Петрова. Не позволяйте растению-вредителю набирать цвет и размножаться. Растение нужно убрать с участка до того, как оно образует семена: можно скосить заросли или выкопать побег с корнем. В крайнем случае можно воспользоваться гербицидами. Также агроэксперт посоветовал оповестить местную экологическую организацию о факте появления инвазивного растения на данной территории — это поможет принять меры на уровне региона. Эксперт также напомнил, что врага нужно знать в лицо, чтобы никогда не пропустить опасного гостя.

« Э т и р а с т е н и я м о г у т п о я в и т ь с я н а в а ш е м у ч а с т к е в л ю б о й м о м е н т . З н а н и е — э т о п е р в ы й ш а г к з а щ и т е в а ш е г о о г о р о д а и з д о р о в ь я , — р е з ю м и р о в а л Дмитрий Петров.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, какое растение украсит дачный участок круглый год. Это Магония падуболистная. Этот вечнозеленый кустарник внешне напоминает цветущую мимозу. Растение отличается морозостойкостью — магония способна выдержать понижение температуры до минус 28 градусов. Весной кустарник порадует дачника ярко-желтым цветением, затем на ветках появятся гроздья плодов, напоминающих ягоды винограда. Осенью темно-зеленая листва кустарника станет багряной, а зимой бронзовой, отметила эксперт. Лучше всего для магонии подойдет притененное место.