Ветеринар рассказала, чем кормить собак маленьких пород

Щенкам собак мелких пород важно получать с едой больше белка, калорий и кальция. Об этом рассказала ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Татьяна Гольнева, передает Pravda.Ru.

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« М е л к и е п о р о д ы , т а к и е к а к р у с с к и й т о й , м о г у т д о л ь ш е о с т а в а т ь с я в с т а д и и щ е н к о в , ч т о н е о б х о д и м о и м е т ь в в и д у п р и п л а н и р о в а н и и и х п и т а н и я . В з р о с л ы е с о б а к и э т и х п о р о д т р е б у ю т в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х д о б а в о к , т а к и х к а к х о н д р о и т и н и г л ю к о з а м и н , ч т о б ы п о д д е р ж и в а т ь з д о р о в ь е с у с т а в о в » , — д о б а в и л а в е т е р и н а р .

По ее словам, составлять рацион питомцу лучше после консультации с ветеринарным диетологом, потому что питание должно разрабатываться индивидуально с учетом особенностей каждой собаки. При этом идеальным вариантом для собак Гольнева назвала сухой корм, потому что его создают для разных возрастных категорий и размеров собак. Это позволяет обеспечить необходимый баланс питательных веществ и минимизировать риск неправильного кормления, заключила она.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев до этого говорил, что при выборе корма для собаки следует учитывать все потребности питомца и отдавать предпочтение подробному составу продукта. Эксперт отметил, что любое изменение в рационе может негативно сказаться на здоровье собаки, поэтому выбирать новый корм следует как можно тщательнее, уделяя внимание составу, бренду, а также посоветоваться с ветеринаром.