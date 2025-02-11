Как кошки выражают свою привязанность к людям

Кошка выражает свою привязанность к хозяевам, когда бьет хвостом по рукам, ногам или плечам. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

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Кроме того, эти питомцы могут тереться о людей, чтобы оставить на них общую метку запаха и укрепить связь. К жестам заботы и привязанности специалисты отнесли привычку облизывать руки или лицо, а также мягкие укусы. Помимо этого, кошки могут приносить игрушки, чтобы поблагодарить за заботу.

« К о ш к а , к а т а ю щ а я с я н а с п и н е , о т к р ы в а я ж и в о т , д е м о н с т р и р у е т с в о ю у в е р е н н о с т ь в в а с . Е с л и к о ш к а п о с т о я н н о с л е д и т з а в а м и п о д о м у и л и с п и т р я д о м , э т о с и г н а л , ч т о в ы д л я н е е о с о б е н н ы й ч е л о в е к » , — д о б а в и л и в с о о б щ е н и и .

Зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина до этого говорила, что не все породы кошек и не все животные одной породы проявляют свою привязанность к человеку. По ее словам, кошка сама себе выбирает хозяина. Базаркина уточнила, что к дружелюбию склонны те питомцы, у которых все в порядке с психикой и характером. В связи с этим она советует обеспечить кошке хорошие условия содержания и проявлять хорошее отношение.