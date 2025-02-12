Посадка перца в домашних условиях: когда и как сеять семена на рассаду

Если с началом февраля у обычных людей только появляются первые мысли о приходе весны, то у дачников-огородников работы уже в самом разгаре. Это время посева семян. От того, правильно ли будут посеяны и пророщены семена на рассаду, зависит будущий урожай. Болгарский перец сеют одним из первых, так как у него длинный период вегетации. Культура эта довольно капризная и, чтобы получить хороший урожай, надо придерживаться определенных правил.

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Как выбрать сорт перца

Как выбрать сорт перца? Что лучше - сортовой перец или гибрид?

Если вы хотите собирать семена из своих выращенных перчиков и сажать их снова, то гибриды не подойдут. Гибрид - это сорт, скрещенный из двух сортов. Это стойкие к болезням и заморозкам растения, дающие хороший урожай, но семена их не годятся для дальнейшего разведения, то есть их нужно будет покупать каждый год снова.

Обратите внимание! Гибриды обозначают на пакетиках F1.

Сортов и гибридов перцев существует великое множество. Они различаются по форме, цвету, срокам созревания, технологии выращивания.

В зависимости от сроков созревания сорта перцев делятся на три группы:

позднеспелые (срок от появления ростков до созревания до 150 дней, до высадки на постоянное место 75-80 дней)

среднеспелые (срок созревания - до 130 дней, до высадки на постоянное место 70-75 дней)

раннеспелые (срок созревания - до 110 дней, до высадки на постоянное место 65-70 дней).

Сеять семена на рассаду нужно начинать с позднеспелых сортов, так как им нужно больше времени на проращивание. В регионах:

С коротким летом (Северо-Запад, Сибирь, Урал) позднеспелые сорта просто не успеют вызреть, даже в теплицах, поэтому надо отдать предпочтение ранним и среднеспелым.

В условиях долгого лета (в южных областях) можно выращивать сорта всех сроков созревания. Тогда на столе практически полгода будут свежие плоды.

Формы плодов перца бывают самые разнообразные - круглые, овальные, удлиненные, кубовидные, конусовидные.

Если предполагается выращивать перец для фарширования, то лучше взять на рассаду семена круглого или овального перца с толстыми стенками.

Если же перец нужен для декоративного огорода или балконного ящика, то следует обратить внимание на сорта ярких расцветок - фиолетовый, красный, оранжевый, желтый. Вся информация о сорте или гибриде имеется на пакетике с семенами.

Когда сеять семена на рассаду в 2025 году

Когда высаживать семена на рассаду в зависимости от региона

Когда же нужно начать высевать семена? Это зависит от того, в каком регионе вы проживаете. Время выращивания рассады перца составляет 65-80 дней от высеивания семян до пересадки на постоянное место.

Для каждого региона время посадки семян будет разным:

в южных областях рассаду можно высевать 1-10 февраля,

в Средней полосе - в середине февраля

в Северо-Западном регионе, на Урале и в Сибири - в конце февраля -начале марта.

Совет! Чтобы рассчитать время посадки семян, надо:

Взять время высадки рассады на постоянное место для вашего региона,

Отнять сроки выращивания рассады (ранне-, средне- и позднеспелые сорта отличаются),

Прибавить две недели на всходы и получим примерную дату посадки.

Пример: Вы проживаете в Средней полосе. Сажать перец планируете в теплицу, это примерно 20 мая. Сорт выбрали среднеспелый, время выращивания рассады 70-75 дней. Отнимаем от 20 мая 75 дней. Прибавляем 2 недели на всходы семян. Получаем дату 20 февраля - в этот день надо высаживать подготовленные семена на рассаду.

Самые благоприятные дни для посева и высадки перца по Лунному календарю в 2025 году

Согласно Лунному календарю для посева семян перца лучшие сроки в этом году:

февраль: 8-12, 18-24

март: 2-5, 7-9, 17-24,26-27,31.

Для высадки рассады на постоянное место в теплицы:

апрель:10-11, 15, 18-20,23-24,29

май: 11-13, 25, 28-31

В открытый грунт:

май: 11-13, 25, 29-30

июнь: 2-4,9-11, 17-18, 21-22,26,29-30.

Подготовка семян перца

Срок годности семян перца составляет 3-4 года при условии правильного хранения. Чем свежее семена, тем больший процент всхожести.

Перед посадкой семена необходимо осмотреть и произвести отбраковку мелких, потемневших и поврежденных экземпляров.

Потом семена нужно замочить либо в 1% растворе марганцовки (1 грамм на 100 мл воды), либо в любом препарате для стимуляции роста ("Завязь", "Добрая сила", "Малышок" и др.). Необходимо завернуть семена в ткань и опустить в раствор, разведенный согласно инструкции, на 15-20 минут.

После этого семена извлечь из раствора и оставить на влажной ткани на сутки для набухания при температуре 23-25 градусов Цельсия.

Стратификация (закаливание) семян увеличивает их стойкость к заморозкам и болезням. Для этого семена кладут на увлажненную салфетку и помещают на два дня в холодильник, потом достают и на сутки помещают в прохладное помещение (не выше 18 градусов), потом опять на двое суток в холодильник.

После этого семена можно высаживать.

Какая земля нужна - лучший грунт для рассады

Для посадки семян лучше взять готовый покупной грунт, в котором содержатся все необходимые питательные вещества - кальций, калий, азот, фосфор, магний.

Если купить готовый нет возможности, его можно приготовить самим. Для этого в емкости нужно смешать перегной, биогумус, дерн, торф и разрыхлитель почвы - кокосовый субстрат, песок и др.

В чем лучше выращивать рассаду перца

Семена перца лучше сразу сажать в отдельные горшочки или стаканчики объемом 0,5 литра, чтобы потом лишний раз не тревожить растение. Торфяные емкости в данном случае не очень подходящий вариант, поскольку почва в них быстро пересыхает, а перец любит влажную землю. Лучше взять картонные или пластиковые стаканчики высотой 10-13 см, чтобы корни чувствовали себя свободно. Стаканчики должны стоять не вплотную друг к другу, необходима циркуляция воздуха.

Как сеять семена на рассаду

На дно горшочка или стаканчика необходимо насыпать слой дренажа, чтобы вода не застаивалась в корнях.

Сверху насыпать слой земли до краев и уплотнить ее.

Лунки сделать глубиной 1-1,5 см.

Семена покрыть почвосмесью слоем не более 1 см, сверху закрыть полиэтиленом и убрать в теплое место на 7-10 дней.

После появления ростков ставят в светлое место либо досвечивают фитолампой.

Как ухаживать за рассадой

Температура для проращивания семян перца должна быть 25-28 градусов.

Место должно быть очень хорошо освещено солнцем либо фитолампой.

Поливать рассаду нужно только теплой водой, после появления 4-5 настоящих листьев - ежедневно.

У перца довольно слабая корневая система, поэтому пикировку он переносит плохо, растение может заболеть и даже погибнуть. Лучше сажать семена сразу в отдельные горшочки или стаканчики, чтобы они хорошо укоренились.

Если рассада высажена в готовый грунт, подкармливать ее необязательно, все минеральные вещества содержатся в грунте.

Если почвосмесь вы готовили сами, если рассада бледная, со слабыми корнями, ее нужно подкормить.

Варианты подкормки:

Янтарная кислота. Одну таблетку 0,2 грамма развести в 1 литре воды и поливать под корень один раз в 5-7 дней.

Монокалий фосфат. 1 грамм на литр воды и поливать под корень 1 раз в 10-14 дней.

Настойка золы. 2 столовые ложки залить литром горячей воды и настоять 3-4 дня.

Настойка на сухарях. Треть банки сухарей залить теплой водой (одна треть сухарей и две трети воды), добавить 1-2 грамма сухих дрожжей, настоять сутки, процедить. По 1 чайной ложке под каждое растение.

Когда нужно высаживать рассаду в открытый грунт и теплицу

Рассаду высаживают в открытый грунт или теплицу на постоянное место, когда почва прогреется до 16-18 градусов и минует угроза заморозков:

в южных регионах почва хорошо прогревается уже в конце апреля - начале мая,

в северных - только к концу мая - началу июня.

Совет! Если перец предполагается выращивать в теплице, то высаживать рассаду можно на неделю раньше, чем в открытый грунт.

Перец любит плодородную рыхлую почву среднего или низкого уровня кислотности, влажную, но без застоя воды.

Перец не любит сквозняки, но очень любит солнце.

Культуры, после которых на грядки можно смело высаживать перец:

капуста

лук

чеснок

тыква

горох

фасоль.

После томатов, баклажанов и картофеля, наоборот, перец сажать не рекомендуется, потому что эти культуры берут из земли одинаковые питательные вещества.