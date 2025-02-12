Зоопсихолог рассказал о способах приучить кошку к лотку

Зоопсихолог Всеволод Баринов рассказал, как приучить кошку к лотку. По его словам, эти животные очень чистоплотны, поэтому лоток лучше расположить в укромном и доступном месте.

« Н е с т о и т с т а в и т ь л о т о к р я д о м с б ы т о в о й т е х н и к о й , о с о б е н н о с о с т и р а л ь н о й м а ш и н о й » , — з а я в и л Б а р и н о в в б е с е д е с URA.RU.

Как отметил эксперт, с котятами процесс приучения проходит обычно легче, главное — запастись терпением.

« К а к т о л ь к о к о т ё н о к о к а з а л с я у в а с д о м а , п о к а ж и т е е м у , г д е н а х о д и т с я л о т о к . А к к у р а т н о п о с т а в ь т е м а л ы ш а в л о т о к и с л е г к а п о ш у р ш и т е н а п о л н и т е л е м е г о л а п к о й . Э т о п о м о ж е т к о т е н к у п о н я т ь , д л я ч е г о н у ж е н э т о т я щ и к » , — п о с о в е т о в а л о н .

По его словам, обычно котята ищут укромное место после сна, еды и активных игр, в этих случаях их нужно аккуратно отнести в лоток. И не стоит ругать питомца за промахи.

Со взрослыми кошками эксперт советует проявлять деликатность и терпение.

« В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о к о ш к а н е з н а е т о в а ш и х п р а в и л а х и е й п о т р е б у е т с я в р е м я , ч т о б ы и х у с в о и т ь » , — п о я с н и л о н .

Баринов рекомендует обустроить для такого питомца большую клетку с лотком, мисками с едой и водой, лежанкой. Заметив соответствующее поведение кошки, владелец должен аккуратно её взять и перенести в лоток. За удачные попытки необходимо хвалить.

« П р и у ч е н и е в з р о с л о й у л и ч н о й к о ш к и к л о т к у м о ж е т з а н я т ь н е о д н у н е д е л ю . Т у т н у ж н о б ы т ь б о л е е а к к у р а т н ы м и п о с л е д о в а т е л ь н ы м . Н у ж н о с п р а в е д л и в о х в а л и т ь з а у с п е х и и н е н а к а з ы в а т ь з а п р о м а х и , в е д ь р а н о и л и п о з д н о в а ш п и т о м е ц у с в о и т у р о к » , — з а к л ю ч и л э к с п е р т .

Ранее ветеринар, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, что уровень интеллекта кошки зависит не только от условий содержания, но и от породы.