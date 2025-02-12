Зоопсихолог рассказал о способах приучить кошку к лотку

Зоопсихолог Баринов рассказал о способах приучить кошку к лотку
Зоопсихолог Всеволод Баринов рассказал, как приучить кошку к лотку. По его словам, эти животные очень чистоплотны, поэтому лоток лучше расположить в укромном и доступном месте.
«Не стоит ставить лоток рядом с бытовой техникой, особенно со стиральной машиной», — заявил Баринов в беседе с URA.RU.
Как отметил эксперт, с котятами процесс приучения проходит обычно легче, главное — запастись терпением.
«Как только котёнок оказался у вас дома, покажите ему, где находится лоток. Аккуратно поставьте малыша в лоток и слегка пошуршите наполнителем его лапкой. Это поможет котенку понять, для чего нужен этот ящик», — посоветовал он.
По его словам, обычно котята ищут укромное место после сна, еды и активных игр, в этих случаях их нужно аккуратно отнести в лоток. И не стоит ругать питомца за промахи.
Со взрослыми кошками эксперт советует проявлять деликатность и терпение.
«Важно понимать, что кошка не знает о ваших правилах и ей потребуется время, чтобы их усвоить», — пояснил он.
Баринов рекомендует обустроить для такого питомца большую клетку с лотком, мисками с едой и водой, лежанкой. Заметив соответствующее поведение кошки, владелец должен аккуратно её взять и перенести в лоток. За удачные попытки необходимо хвалить.
«Приучение взрослой уличной кошки к лотку может занять не одну неделю. Тут нужно быть более аккуратным и последовательным. Нужно справедливо хвалить за успехи и не наказывать за промахи, ведь рано или поздно ваш питомец усвоит урок», — заключил эксперт.
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