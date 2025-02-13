Эксперт уточнил, какие растения необходимо сеять в феврале

Эксперт уточнил, какие растения необходимо сеять уже сейчас
Агроном Михаил Воробьев в беседе с радио Sputnik рассказал какую именно рассаду необходимо начинать выращивать уже в февральские дни. Как правило, это растения с длительным периодом роста. Для садоводов центральной России февраль является стартовой точкой деятельности, поскольку именно в этот месяц можно начинать выращивать рассаду и первым растением, чьи семена должны лечь в землю, является перец.
«Перцы – растения тугорослые. Первые недели их развитие идет очень медленно. Поэтому обычно где-то в середине февраля производят посев сладких перцев», – напомнил специалист, уточнив, что перцы разделяются на несколько видов.
Среди них есть высокорослые сорта, первичный рост которых проходит достаточно медленно, поэтому именно эти перцы лучше высадить уже в конце зимы, если, конечно, ориентироваться на летний сбор урожая, понимая, что осенние плоды не такие сочные и сладкие.
По словам Воробьева, также в конце февраля – начале марта лучше высаживать и томаты высокорослых сортов, поскольку их цикл плодоношения иногда достигает 160 дней. «Чтобы получить созревание помидоров в летний период, а не в осенний, конечно же нужно их начинать выращивать в более ранние сроки», – советует специалист, добавляя, что к раннему севу следует относить не только указанные овощи, но и такие цветы, как бархатцы, фиалки трехцветные (анютины глазки) и лобелии.