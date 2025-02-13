Эксперт уточнил, какие растения необходимо сеять в феврале

Агроном Михаил Воробьев в беседе с радио Sputnik рассказал какую именно рассаду необходимо начинать выращивать уже в февральские дни. Как правило, это растения с длительным периодом роста. Для садоводов центральной России февраль является стартовой точкой деятельности, поскольку именно в этот месяц можно начинать выращивать рассаду и первым растением, чьи семена должны лечь в землю, является перец.

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« П е р ц ы – р а с т е н и я т у г о р о с л ы е . П е р в ы е н е д е л и и х р а з в и т и е и д е т о ч е н ь м е д л е н н о . П о э т о м у о б ы ч н о г д е - т о в с е р е д и н е ф е в р а л я п р о и з в о д я т п о с е в с л а д к и х п е р ц е в » , – н а п о м н и л с п е ц и а л и с т , у т о ч н и в , ч т о п е р ц ы р а з д е л я ю т с я н а н е с к о л ь к о в и д о в .

Среди них есть высокорослые сорта, первичный рост которых проходит достаточно медленно, поэтому именно эти перцы лучше высадить уже в конце зимы, если, конечно, ориентироваться на летний сбор урожая, понимая, что осенние плоды не такие сочные и сладкие.

По словам Воробьева, также в конце февраля – начале марта лучше высаживать и томаты высокорослых сортов, поскольку их цикл плодоношения иногда достигает 160 дней. «Чтобы получить созревание помидоров в летний период, а не в осенний, конечно же нужно их начинать выращивать в более ранние сроки», – советует специалист, добавляя, что к раннему севу следует относить не только указанные овощи, но и такие цветы, как бархатцы, фиалки трехцветные (анютины глазки) и лобелии.