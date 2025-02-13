Эксперт уточнил, какие растения необходимо сеять уже сейчас

Агроном Михаил Воробьев в беседе с радио Sputnik рассказал какую именно рассаду необходимо начинать выращивать уже в февральские дни. Как правило, это растения с длительным периодом роста. Для садоводов центральной России февраль является стартовой точкой деятельности, поскольку именно в этот месяц можно начинать выращивать рассаду и первым растением, чьи семена должны лечь в землю, является перец.

Эксперт уточнил, какие растения необходимо сеять в феврале
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«Перцы растения тугорослые. Первые недели их развитие идет очень медленно. Поэтому обычно где-то в середине февраля производят посев сладких перцев», напомнил специалист, уточнив, что перцы разделяются на несколько видов.

Среди них есть высокорослые сорта, первичный рост которых проходит достаточно медленно, поэтому именно эти перцы лучше высадить уже в конце зимы, если, конечно, ориентироваться на летний сбор урожая, понимая, что осенние плоды не такие сочные и сладкие.

По словам Воробьева, также в конце февраля – начале марта лучше высаживать и томаты высокорослых сортов, поскольку их цикл плодоношения иногда достигает 160 дней. «Чтобы получить созревание помидоров в летний период, а не в осенний, конечно же нужно их начинать выращивать в более ранние сроки», – советует специалист, добавляя, что к раннему севу следует относить не только указанные овощи, но и такие цветы, как бархатцы, фиалки трехцветные (анютины глазки) и лобелии.

Дом и сад
Михаил Воробьев