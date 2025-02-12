Ученые выяснили, как сделать собак послушнее

Ученые из Венского университета ветеринарной медицины нашли идеальный способ заставить собаку следовать указаниям хозяина. Оказалось, что лучший способ привлечь внимание собаки — одновременно смотреть на объект и указывать на него.

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Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Для эксперимента 20 собакам разных пород, включая пуделей, стаффордширских терьеров и австралийских овчарок, надели специальные шлемы с трекерами глаз. Затем им предлагали выбрать между двумя мисками, одна из которых содержала лакомство. Собаки реагировали на разные сигналы: когда экспериментатор только указывал на миску, только смотрел на нее или делал и то, и другое одновременно. Наилучший результат был достигнут при одновременном указании на объект и направлении взгляда на него.

« В з г л я д и ж е с т п о л е з н ы п о о т д е л ь н о с т и , н о в м е с т е о н и р а б о т а ю т э ф ф е к т и в н е е » , — о б ъ я с н и л в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я К р и с т о ф Ф е л ь т е р .

Результаты показали, что собаки, скорее всего, воспринимают человеческие жесты не просто как направление, а как осмысленный сигнал. Однако ученые пока не готовы сделать окончательные выводы.

« П о н и м а ю т л и о н и , ч т о м ы и м с о о б щ а е м и н ф о р м а ц и ю , и л и п р о с т о с л е д у ю т к о м а н д е ? Э т о е щ е п р е д с т о и т в ы я с н и т ь » , — д о б а в и л Ф е л ь т е р .

Следующий этап исследования — выяснить, при каких условиях собаки лучше запоминают информацию.