Цвет года 2025: как использовать его в интерьере

По версии института цвета Pantone, оттенком 2025 года признан благородный «Мокко Мусс», создающий необыкновенное ощущение домашнего уюта и тепла, он отражает наше стремление к комфорту. Роскошный, невероятно притягательный цвет станет беспроигрышным вариантом как для дизайна интерьера жилых помещений, так и для стильного декора, а как использовать его в дизайне "Рамблеру" рассказала дизайнер Мария Паршина.

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Значение цвета в интерьере

Коричневый дает человеку ощущение защищенности и стабильности. Утонченный, теплый «Мокко Мусс», в отличие от простого, несколько скучного коричневого, играет светом и полутонами от нежного молочно-шоколадного, до насыщенного каштаново-кофейного.

Чтобы разобраться, как смотрится цвет в интерьере, попытайтесь деликатно добавить его в пространство на уровне аксессуаров — декоративный текстиль, посуда, вазы, статуэтки и прочее. Если почувствуете уверенность, подумайте о более значительных элементах, таких как большой мягкий ковер, кресло или диван. Мария Паршина Дизайнер, бренд-менеджер компании ESTIMA

Кухня

Оформление с этим оттенком делает пространство еще более теплым и гостеприимным, где собирается вся семья. Акцент на фартук оттенка натурального дерева или шоколадные фасады кухонного гарнитура с фурнитурой из очень темной, почти бордовой бронзы создаст ощущение основательности. К ним отлично подойдут столешницы из камня или керамогранита. Деревянный стол, стулья с обивкой в теплых коричневых тонах и сочетающийся по тону столовый текстиль создадут уютную обеденную зону.

Гостиная

Мягкая мебель с обивкой глубокого коричневого станет центральным элементом пространства комнаты, поскольку будет очень выгодно смотреться на любой площади. Вы сможете ощутить невероятный цвет тактильно. Он идеально сочетается с текстурой велюра, бархата, льна или рогожки. Ковры, шторы и декоративный текстиль в оттенках «Кофейного Мусса» только добавят гостиной домашнего уюта. Мария Паршина Дизайнер, бренд-менеджер компании ESTIMA

Спальня

Чтобы добавить кулуарности, в ней можно повесить шторы такого цвета. Они не позволят лучам солнечного света потревожить утренний или дневной сон. Кровать же в этом великолепном оттенке будет смотреться внушительно и придаст интерьеру солидность.

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Прихожая

Пространство, которое без опаски можно целиком оформить в кофейно-шоколадной палитре. Отделка керамогранитом, деревом, камнем придаст помещению особую атмосферу. Однако, если в прихожей недостаточно естественного освещения, важно не перегружать её темными оттенками. В таких случаях стоит продумать дополнительное освещение, которое сделает интерьер более уютным и гармоничным. Мария Паршина Дизайнер, бренд-менеджер компании ESTIMA

С чем сочетается «Мокко Мусс»

Этот цвет универсальный. В сочетании с разными оттенками образует потрясающие для восприятия эффекты:

с нейтральными айвори, молочным или бежевым создает ощущение спокойствия, даже умиротворения;

с нежно-розовым делает пространство более мягким, приятно сбалансированным;

в комбинации с терракотовым, горчичным или охристым дает невероятное ощущение тепла;

в контрасте с оливковым или насыщенно-зеленым возникает потрясающая гармония классической природной палитры;

латунь и бронза подчеркивают глубину, серебро и платина придают выразительность;

контрастные лиловые, голубые, синие и бирюзовые — смелые варианты декора, пригодные больше для интерьеров просторных помещений.