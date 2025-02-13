Ученые ответили, как лучше всего научить cобаку слушаться

Лучший способ научить cобаку себя слушать — кинологи
Австрийские ученые выяснили, как лучше всего привлечь внимание собаки и заставить ее следовать команде. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Society Biological Sciences, наилучший результат дает сочетание жеста и взгляда – указывая на объект и одновременно глядя на него.
Для эксперимента исследователи из Университета ветеринарной медицины в Вене надели на 20 собак разных пород специальные шлемы с отслеживанием глаз. Собакам показывали две миски, одна из которых содержала угощение. Затем ученые давали разные сигналы: только указывали, только смотрели на миску или делали и то, и другое. В одном из сценариев они притворялись, что бросают мяч — прием, который часто используют владельцы собак.
Результаты показали, что собаки лучше всего следовали указаниям, когда ученые одновременно смотрели на миску и указывали на нее. Наихудший результат был, когда экспериментатор притворялся, что бросает мяч.
Иными словами, собаки, вероятно, не просто механически следуют направлению жеста, а осмысленно воспринимают информацию. В данном случае они понимают, что указание связано с получением угощения, а не просто с направлением движения.
«Взгляд и жест владельца полезны отдельно, но в совокупности они сильнее», — объяснил ведущий автор исследования Кристоф Волтер.
Ученые подчеркивают, что исследование важно для понимания того, как собаки воспринимают человеческие сигналы. Оно также связано с теорией естественной педагогики – области, изучающей, как дети учатся новым словам через жесты и взгляд взрослых.