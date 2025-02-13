Ученые ответили, как лучше всего научить cобаку слушаться

Австрийские ученые выяснили, как лучше всего привлечь внимание собаки и заставить ее следовать команде. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Society Biological Sciences, наилучший результат дает сочетание жеста и взгляда – указывая на объект и одновременно глядя на него.

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Для эксперимента исследователи из Университета ветеринарной медицины в Вене надели на 20 собак разных пород специальные шлемы с отслеживанием глаз. Собакам показывали две миски, одна из которых содержала угощение. Затем ученые давали разные сигналы: только указывали, только смотрели на миску или делали и то, и другое. В одном из сценариев они притворялись, что бросают мяч — прием, который часто используют владельцы собак.

Результаты показали, что собаки лучше всего следовали указаниям, когда ученые одновременно смотрели на миску и указывали на нее. Наихудший результат был, когда экспериментатор притворялся, что бросает мяч.

Иными словами, собаки, вероятно, не просто механически следуют направлению жеста, а осмысленно воспринимают информацию. В данном случае они понимают, что указание связано с получением угощения, а не просто с направлением движения.

« В з г л я д и ж е с т в л а д е л ь ц а п о л е з н ы о т д е л ь н о , н о в с о в о к у п н о с т и о н и с и л ь н е е » , — о б ъ я с н и л в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я К р и с т о ф В о л т е р .

Ученые подчеркивают, что исследование важно для понимания того, как собаки воспринимают человеческие сигналы. Оно также связано с теорией естественной педагогики – области, изучающей, как дети учатся новым словам через жесты и взгляд взрослых.