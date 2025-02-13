Кинолог рассказал, как определить бешенство у собак
Старший преподаватель цикла кинологической службы УФСИН России по Тульской области Анастасия Сорокина рассказала, что при встрече со злобно настроенной собакой не стоит паниковать, так как животное чувствует страх, неуверенность и может наброситься. Также нельзя махать руками, убегать и поворачиваться спиной. В целом лучше сразу обойти место скопления бродячих псов.
Чтобы отогнать стаю, можно воспользоваться советами эксперта:
- топнуть ногой и сказать команду: "Нельзя", вложив в голос всю злость;
- сделать вид, что подбираете с земли камень или палку, а потом замахнуться рукой в сторону собаки;
- носить с собой в кармане перцовый баллончик (желательно струйный), а если собака нападет, брызнуть в ее сторону.
После этого стоит сразу спокойно уйти, но периодически оглядываясь назад.
Также Сорокина перечислила, как определить бешенство у собаки. Симптомы проявляются лишь спустя некоторое время после заражения, поэтому можно легко пропустить раннюю стадию заболевания. Однако четвероногий становится опасным сразу после инфицирования. Вот основные признаки у животного:
- повышение температуры тела;
- нервозность и сильная возбудимость;
- неадекватное поведение;
- зуд в месте укуса;
- агрессия, нападение на других животных и человека (проходит тихо без рычания и лая);
- блуждающие движения, бесцельное передвижение;
- изменение голоса, хриплость;
- изменение полового поведения;
- поедание инородных предметов;
- нарушение приема воды и корма (не может проглатывать корм, как будто подавилась);
- слюнотечение, отвисает нижняя челюсть;
- светобоязнь;
- проблема с координацией;
- эпилептические приступы.
- вялость;
- пугается или очень проявляет ласку;
- безучастный взгляд, разные зрачки, выпадает третье веко.
Кинолог рекомендуют ежегодно прививать собаку, чтобы она не заразилась бешенством. Если заболевания избежать не удалось, нужно немедленно обратиться в ветклинику для проведения вынужденной вакцинации питомца и оказания помощи, пишет Тульская служба новостей.