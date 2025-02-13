Кинолог рассказал, как определить бешенство у собак

Старший преподаватель цикла кинологической службы УФСИН России по Тульской области Анастасия Сорокина рассказала, что при встрече со злобно настроенной собакой не стоит паниковать, так как животное чувствует страх, неуверенность и может наброситься. Также нельзя махать руками, убегать и поворачиваться спиной. В целом лучше сразу обойти место скопления бродячих псов.

Как определить бешенство у собак
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Чтобы отогнать стаю, можно воспользоваться советами эксперта:

  • топнуть ногой и сказать команду: "Нельзя", вложив в голос всю злость;
  • сделать вид, что подбираете с земли камень или палку, а потом замахнуться рукой в сторону собаки;
  • носить с собой в кармане перцовый баллончик (желательно струйный), а если собака нападет, брызнуть в ее сторону.

После этого стоит сразу спокойно уйти, но периодически оглядываясь назад.

Также Сорокина перечислила, как определить бешенство у собаки. Симптомы проявляются лишь спустя некоторое время после заражения, поэтому можно легко пропустить раннюю стадию заболевания. Однако четвероногий становится опасным сразу после инфицирования. Вот основные признаки у животного:

  • повышение температуры тела;
  • нервозность и сильная возбудимость;
  • неадекватное поведение;
  • зуд в месте укуса;
  • агрессия, нападение на других животных и человека (проходит тихо без рычания и лая);
  • блуждающие движения, бесцельное передвижение;
  • изменение голоса, хриплость;
  • изменение полового поведения;
  • поедание инородных предметов;
  • нарушение приема воды и корма (не может проглатывать корм, как будто подавилась);
  • слюнотечение, отвисает нижняя челюсть;
  • светобоязнь;
  • проблема с координацией;
  • эпилептические приступы.
  • вялость;
  • пугается или очень проявляет ласку;
  • безучастный взгляд, разные зрачки, выпадает третье веко.

Кинолог рекомендуют ежегодно прививать собаку, чтобы она не заразилась бешенством. Если заболевания избежать не удалось, нужно немедленно обратиться в ветклинику для проведения вынужденной вакцинации питомца и оказания помощи, пишет Тульская служба новостей.

Дом и сад
Анастасия Сорокина
ФСИН