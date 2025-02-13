Какую рассаду можно посеять уже в феврале

Многие думают, что старт огородного сезона – это яркое солнце, тепло и свежая зелень. Однако опытные огородники знают: чтобы получить богатый урожай и с самого начала лета любоваться яркими цветами, приступить к посадкам надо еще зимой. «ФедералПресс» рассказывает, какие семена жители Северной столицы могут посеять уже в феврале.

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Какие овощи посеять в феврале на рассаду

Уже в середине февраля самое время начать сеять болгарские перцы. В среднем, для того чтобы взошли семена, необходима примерно неделя, после этого нужно поливать первые всходы небольшим количеством воды. В грунт высаживают рассаду высотой 25 см с хорошо сформированной корневой системой и крепкими стеблями.

А в конце февраля можно уже высаживать рассаду наиболее поздних томатов. Если планируется высадить полученную рассаду в уже открытый грунт, лучше выбирать сорта поздней спелости, с вегетативным сроком от 110 до 140 дней. Такие виды семян формируются в полноценную рассаду около двух месяцев. Таким образом, их можно посадить уже в прогретую землю.

Медленный период вегетации также у баклажанов. Прорастают семена баклажана через 2 недели, а вегетационный цикл длится 100–150 дней. Кроме того, жители Северной столицы и Ленинградской области уже могут посеять лук-порей. Готовый посадочный материал можно сажать в грунт уже в начале мая. Также в феврале сажают сельдерей, зимой можно посеять и семена элитного картофеля,

Многие начинают рано сажать клубнику. Так поступают желающие собрать урожай уже в первый год жизни растения. Сажать рекомендуют в конце января или в самом начале февраля. Рассада созреет только к концу мая.

Какие цветы можно посеять в феврале

В последний месяц зимы садоводы также приступают к посадке цветов. Например, если посеять виолу в феврале, то уже в конце мая – начале июня она будет радовать цветами.

Также можно посадить петунию. Однако некоторые цветоводы отмечают, что сеять цветы лучше в начале марта – в противном случае рассада может перерасти. Тем не менее, если в конце мая уже хочется любоваться на цветы, то посадка в январе или в феврале поможет этого добиться.

Многие садоводы советуют посеять в феврале лобелию, гвоздику Шабо, бегонию, хризантемы, лаванду, сальвию, дельфиниум, пеларгонии и другие цветы.

О чем нужно помнить, приступая к посадке

Посев рассады в феврале имеет множество особенностей, если не знать их все, можно не только не получить богатый урожай и пышное цветение, но и погубить растения. Самое важное правило гласит – можно сажать только культуры с длительным периодом вегетации. Это позднеспелые и медленнорастущие растения.

Жителям Северо-Запада лучше заниматься февральскими посадками, если есть возможность пересадить рассаду в защищенный грунт теплицы. Высаживать семена лучше в заранее подготовленный и полностью прогретый грунт. Также рекомендуется обрабатывать семена специальным противогрибковым раствором.

Кроме того, в феврале можно не только заниматься посевом рассады для дачи, но и выращивать микрозелень или лук на подоконнике. Это лучший способ насытить организм витаминами.