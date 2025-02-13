Кинологи дали нелицеприятные характеристики трем породам собак

Двое кинологов из Великобритании дали нелицеприятные характеристики сибирским хаски, боксерам и немецким овчаркам. На выступление специалистов в подкасте Caffeine and Canine обратило внимание издание The Sun.

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Гостями подкаста стали популярные кинологи из графства Йоркшир: основатели школы для собак Yorkshire Canine Academy Джейкоб Морган и Иан Кирк. Ведущий предложил им сыграть в игру, во время которой он называл породу собак, а специалисты давали ей краткую характеристику.

Первым номером кинологам выпали сибирские хаски. Морган заявил, что эти собаки просто раздражают его, а Кирк пояснил, что их очень тяжело дрессировать. Следующей породой оказались боксеры. Морган ответил, что это «забавные собаки, которые могут быть идиотами». Кирк добавил, что не встречал ни одного боксера, который «не был бы идиотом».

Последней породой в списке оказались немецкие овчарки. Морган заявил, что хуже всего в его практике вели себя именно они. При этом он все равно высоко оценивает этих собак. «Порой сначала они ведут себя хуже всех, но потом вы становитесь самыми близкими друзьями», — сказал Кирк. Морган добавил, что эти собаки созданы для дрессировки и лучше ее им дать, потому что они «очень сильно кусаются».

Ранее известный ветеринар из ЮАР назвал пять худших пород собак. На первое место в своем списке он поставил такс.