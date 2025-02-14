История одного ремонта: что делать, если все идет не по плану

Наша героиня прошла через то, что нам всем предстоит хотя бы раз в жизни: через большой ремонт. На этом пути ее ждали ошибки, недоразумения, ожидания и разочарования. Но финалом стал интерьер, в котором все именно так, как должно быть. В этом интервью Лиза Мехова поделилась своей историей, опытом и очень ценными советами, которые будут полезны всем, кто планирует однажды обустроить дом своей мечты.

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— Расскажите историю вашего переезда и ремонта — почему он начался, как долго шел, первый ли он?

— Началось все с катастрофы. Зима 2022 года в Новосибирске выдалась морозной. В одно прекрасное утро столбик термометра показал -38, а окна в нашей квартире решили продемонстрировать последствия необдуманных решений прошлых хозяев и покрылись льдом изнутри. Думаю, проблема была в незаконном присоединении балкона. Нашей с супругом дочери в то время было всего шесть месяцев. Я в шутку сказала мужу, что пора сваливать и покупать новую квартиру.

Прозвучит невероятно, но мы за две недели продали свою квартиру с ледяными окнами и купили новую. Наверное, это была судьба.

Дальше начались перипетии с ремонтом. Это был наш первый опыт, поэтому дизайнера мы выбирали по расценкам, а не по сердцу. Чем дешевле, тем лучше, думала я. Но ошибалась. Мой вам совет: выбирайте дизайнеров, от работ которых мурашки бегают и сердце замирает.

Наш дизайнер сделал классный технический план и совершенно неприемлемый визуальный ряд. От каждой новой картинки у меня дергался глаз и слезы выступали. А ведь работа уже оплачена!

После нескольких безуспешных попыток переделать концепцию мы решили остановиться на техническом плане, который, кстати, впоследствии хвалили сантехники и электрики. А вот визуальная часть легла на мои плечи.

Мы с мужем обратились за консультацией к дизайнеру Юлии Севостьяновой. Ее работы запали мне в душу, что наполнило меня уверенностью, что все получится.

С ремонтом мы справились за пять месяцев, но переехали только через восемь. Проблема была в задержке сроков сдачи кухни. Но это частая история, насколько я знаю.

С какими проблемами пришлось справляться?

— Первую проблему я уже обозначила — неверный выбор дизайнера. Вторая сложность — полное отсутствие опыта у меня и, как следствие, нарушение этапности ремонта. Авторского надзора как такового у нас не было, и все решения мы принимали самостоятельно. В результате появлялись некоторые нюансы.

К примеру, нам установили ванну после укладки плитки. И теперь у нас есть небольшой акриловый плинтус на ванне.

А курьезные случаи были?

— Едва ли это можно назвать курьезом, но эмоций ситуация вызвала море.

В марте мы выбрали цвета и материалы для кухни и встроенной мебели и все оплатили. В конце июля нам сделали финальные замеры и пообещали, что к середине сентября мебель будет готова. Далее — монтаж и переезд.

Но! В августе нам внезапно сообщают, что выбранных нами цветов нет в наличии. И ждать их придется до начала октября. Прибавляем к этому месяц на производство — это в лучшем случае.

Мы, конечно, очень гневались и недоумевали, почему для нас не забронировали материал после оплаты. Для ускорения процесса мы решили заменить цвета. Несколько дней выбирали палитру из наличия и снова были счастливы, что переезд уже не за горами. Проходит два дня — и нам сообщают, что и новых выбранных цветов нет в наличии. Словами не передать, что с нами было. В итоге кухню и встроенную мебель вместо середины сентября мы получили только в конце ноября.

Что было самой приятной частью обустройства пространства?

— Самое приятное — это когда ожидание и реальность совпадают. Стены из серых становятся белыми, появляется пол, а вместе с ним и ощущение дома.

Вы довольны результатом?

— Очень! Для меня главный показатель успеха — понимание того, что мне ничего не хочется переделать. Правда, иногда я все-таки подумываю, что могло получиться, если бы мы выбрали «того самого дизайнера».

Откуда черпали вдохновение? Поделитесь полезными каналами, аккаунтами.

— Pinterest! Именно благодаря ему я понимала, какие интерьеры, материалы, цвета и фактуры мне ближе всего. Насмотренность я получала и с помощью рум-туров на YouTube. Там же находила очень полезные лайфхаки. Могу порекомендовать канал «Дизайн интерьера». А вот вдохновение находила в вашем аккаунте.

Какой элемент интерьера вы считаете самым недооцененным?

— Интерьер держится на мелочах! На правильных дверных ручках, плинтусе, шторах, люстре, декоре.

Какие три вещи обязательно должны быть на вашей идеальной кухне?

— Первое — удобный смеситель с фильтром для питьевой воды и гибким шлангом. Второе — теплая подсветка рабочей зоны, которая вечером очень приятно и мягко освещает гостиную часть. Третье — столешница с интегрированной (или, как вариант, подстольной) мойкой, чтобы можно было смахивать крошки в раковину.

А еще открытые полки и ниша под чайник и кофемашину. Обожаю!

Главный гаджет в доме — это…

— Моя любовь и мое спасение — моющий пылесос!

Что считаете главным трендом последних лет в интерьере?

— Мне кажется, все больше и больше людей отдают предпочтение минимализму в интерьере. И это имеет смысл: можно сделать хороший базовый интерьер, который будет всегда актуальным и не наскучит. Потом его можно дополнять интересными деталями и менять их по настроению.

А еще я заметила тренд на создание уникальных интерьеров с максимальным самовыражением. Это тоже очень круто!

Три главных совета для тех, кто планирует ремонт:

1. Выбирать дизайнера прежде всего по его работам, а не по стоимости.

2. Если решитесь на самостоятельный ремонт, рекомендую разделить подготовку к нему на две части — техническую и визуальную (дизайн). Они обе важны, и продумывать нужно не только каждую отдельно, но и все вместе.

При работе с технической частью я бы начала с обдумывания планировки и расстановки мебели. После этого можно приступать к проработке деталей. На этом этапе важно рассмотреть максимальное количество сценариев жизни и даже возможное будущее.

Лучше всего это работает, если мысленно пройтись по квартире и решить:

Где и сколько розеток разместить;

Где монтировать выключатели;

Нужны ли проходные выключатели (если да, то где и как вы будете ими пользоваться);

Какие нужны варианты освещения и под какие сценарии;

Где и какие вытяжки размещать;

В какую сторону и насколько удобно будут открываться межкомнатные двери и дверцы/ящики шкафов;

Действительно ли задуманная расстановка мебели будет комфортной, достаточна ли ширина у всех проходов;

Где будут располагаться места хранения.

Мои рекомендации при работе над визуальной частью:

Сохраняйте все, что вам нравится на Pinterest;

Проанализируйте сохраненное для выявления предпочтений по материалам, цветам, стилям и т. д.;

Примерьте все это на вашу планировку и докрутите идеи под себя и свою жизнь.

Будьте готовы к тому, что одного дня для этого окажется недостаточно. Не огорчайтесь, если в процессе вам что-то разонравилась и вы, к примеру, решите заказать совсем не то, что планировали изначально. Это нормально!

3. Старайтесь проще относиться к задержкам сроков, косякам и прочему. Понимаю, это звучит неприятно, но в процессе ремонта и не такое случается.