Маленькие пластиковые зажимы, которые удерживают упаковку хлеба закрытой, чаще всего отправляются в мусорное ведро сразу после вскрытия пакета. Однако эти, казалось бы, ненужные мелочи могут оказаться удивительно полезными в быту.

Если вам нужно закрыть пакет со специями, чаем, кофе или даже крупами, хлебный зажим отлично справится с этой задачей. В отличие от обычных скрученных узелков, он надежно фиксирует упаковку, предотвращая рассыпание содержимого и сохраняя свежесть продуктов.

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Эти небольшие предметы могут продлить жизнь вашим вещам, помочь в организации хранения и даже заменить некоторые покупные аксессуары. Так что в следующий раз, открывая новый батон, подумайте дважды, прежде чем выбрасывать зажим – он еще может пригодиться.

Подробнее о том, как использовать хлебные зажимы в быту, рассказал в своем видео блогер @nechetoff.