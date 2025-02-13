Депутат призвал запретить называть животных человеческими именами

Депутат Брянской облдумы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов счел нужным запретить давать животным человеческие имена. По его мнению, это задевает чувства верующих и противоречит духовным традициям.

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« Н а р е ч е н и е ж и в о т н ы х ч е л о в е ч е с к и м и и м е н а м и , o с o б е н н o и м е н а м и с в я т ы х , я в л я е т с я н е п р и е м л е м ы м и к о щ у н с т в е н н ы м . У к а ж д о г о ч е л о в е к а е с т ь с в я т о й п о к р о в и т е л ь , ч ь е и м я о н н o с и т . . . Э т о п р о я в л е н и е н е у в а ж е н и я к д у х o в н ы м ц е н н о с т я м и т р а д и ц и я м п р а в о с л а в и я » , — п о я с н и л Иванов.

Депутат подчеркнул, что инициатива не направлена на дискриминацию владельцев четвероногих. По его словам, цель идеи — сформировать уважительное отношение к именам, имеющим сакральное значение.

« М ы н и в к о е м с л у ч а е н е o с у ж д а е м л ю б о в ь к ж и в о т н ы м , н о п р и з ы в а е м к о с o з н а н н о м у и о т в е т с т в е н н о м у о т н о ш е н и ю к в ы б о р у и м е н . Н е о б х о д и м о п р o я в л я т ь у в а ж е н и е к р е л и г и o з н ы м ч у в с т в а м д р у г и х л ю д е й и и з б е г а т ь д е й с т в и й , к о т о р ы е м о г у т б ы т ь р а с ц е н е н ы к а к о с к о р б и т е л ь н ы е » , — р е з ю м и р о в а л о н в б е с е д е News.ru.

Мужчину из Благовещенска хотят привлечь к административной ответственности из-за того, что его кот слишком громко мяукал. Местный житель оставил домашнее животное в квартире на неделю без присмотра.