Названа стоимость ремонта квартиры в 2025 году

Абсолютное большинство россиян заметили рост цен на ремонт по итогам 2024 года, сказано в результатах опроса одной из финансовых онлайн-платформ. Причем свыше четверти из них считают, что подорожание достигло 25–50%. Вместе с экспертом разбираемся, во сколько обойдется обновление квартиры в 2025 году и получится ли на этом сэкономить.

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Красота на миллион

96,1% жителей России обратили внимание на увеличение стоимости ремонтных работ за 2024 год, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на опрос одной из финансовых онлайн-платформ. По мнению 34,8% опрошенных, речь идет о подорожании услуги на 20–25%, а 27,7% респондентов – и вовсе на 25–50%. Предположение, что делать ремонт стало дороже на более чем на 50%, высказали 22,6% респондентов. А по ощущениям 11% опрошенных траты остались в пределах годовой инфляции и не превысили 10%.

Говоря о конкретных суммах, три четверти участников исследования (74,3%) предположили, что в 2025 году косметический ремонт однокомнатной квартиры может обойтись в 500 тысяч рублей. В 100 тысяч работы такого типа оценили 32,2%, 14,8% указали на стоимость в 1 миллион, а 7,7% – до 2 миллионов. Наиболее дорогим ремонт кажется 3,2% – более 2 миллионов рублей.

Кроме того, свыше половины россиян (55,5%) откажутся от ремонта при отсутствии на него необходимых средств, а каждый пятый (20,6%) готов взять для обновления квартиры кредит. При этом у 23,9% никогда не было недостатка в собственных деньгах.

Материалы дорожают

Цены на ремонт за 2024-й год выросли от 25 до 40% в зависимости от сегмента услуг – эконом, комфорт или премиум. Причиной тому послужило повышение ключевой ставки и сокращение рабочей силы на строительном рынке, рассказал Москвое 24 эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.

« О б о р у д о в а н и е , т р у б ы , э л е к т р и к а , с а н т е х н и к а и т а к д а л е е п о д о р о ж а л и н а 1 0 % в м а е 2 0 2 4 - г о и н а с т о л ь к о ж е в а в г у с т е – т о е с т ь в с е г о н а 2 0 % . С т р о и т е л ь н ы е с м е с и у в е л и ч и л и с ь в с т о и м о с т и в о б щ е й с л о ж н о с т и н а 1 0 – 1 4 % , с а м и р а б о т ы – н а 2 5 – 3 0 % » .

С учетом повышения цен в 2024-м, косметическое обновление однокомнатной квартиры в 40 квадратных метров в 2025-м обойдется в среднем в 1 миллион рублей, а капитальное – уже в 2. Причем в сумму входят только расходы на черновые материалы и найм отделочной бригады, уточнил специалист.

Экономить на всем

Снизить стоимость ремонта проще всего за счет материалов, отметил Кирилл Аксенов. Например, обновляя стены, стоит отдать предпочтение обоям вместо покраски. А в случае с напольными покрытиями более дешевыми вариантами являются ламинат и кварцвинил.

« Т а ж е и н ж е н е р н а я д о с к а – д о р о г о с т о я щ и й м а т е р и а л , к о м п л е к т к о т о р о г о с т о и т о т 5 д о 1 0 т ы с я ч р у б л е й . К в а р ц в и н и л ж е – 2 , 5 т ы с я ч и . Т а к и м о б р а з о м , ц е н а н и ж е м и н и м у м в д в а р а з а . Н о н у ж н о п о н и м а т ь , ч т о к а ж д ы й р е м о н т – и н д и в и д у а л ь н ы й п р о е к т , в с е у ч и т ы в а е т с я и н д и в и д у а л ь н о в з а в и с и м о с т и о т т о г о , к а к а я п л о щ а д ь ж и л ь я » .

Дизайнер интерьеров Елена Михайловская, в свою очередь, отмечала, что оптимальный способ сделать бюджетный ремонт – найти рабочих самостоятельно, а не обращаться к прорабам и в строительные фирмы. Однако есть риск невысокого качества услуг, плюс таких специалистов придется контролировать лично.

Также избежать лишних трат получится, взяв на себя часть работ: например демонтаж обоев или плитки, а также укладку полов, поясняла дизайнер.

В целом же проводить косметический ремонт рекомендуется раз в 5–10 лет, обновляя все внешние поверхности в доме, включая пол, потолок и стены, указал Кирилл Аксенов. Капитальные работы, когда речь идет о замене электрики, сантехники и так далее, необходимы раз в 15–20 лет.