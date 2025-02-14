Как подготовить комнатные растения к весне

Скоро наступит весна и природа вокруг начнет оживать. Световой день уже заметно увеличился, хотя солнце еще не припекает. Домашние растения скоро «почувствуют перемены и начнут готовиться к активному росту. Эксперты aif.ru рассказали, как подготовить их к грядущей смене сезона.

Важно наблюдать за влажностью почвы. В марте солнечного света будет больше, но резко увеличивать количество воды для полива не стоит. Земля должна высыхать между поливами, особенно это касается растений, которым нужна засушливость. Нужно все время проверять верхний слой грунта, чтобы понять, пора ли его увлажнять. Но весенние солнечные лучи могут подсушивать не только почву, но и листья их тоже нужно проверять, и при необходимости опрыскивать либо ставить рядом с горшком емкость с водой. Интенсивность полива стоит увеличивать в начале весны постепенно. Растения рекомендуется поливать отстоявшейся водопроводной водой, но лучше фильтрованной или талой.

Суккуленты достаточно поливать раз в месяц в ясные дни, а к марту-апрелю их увлажнение нужно довести до необходимой нормы. Цветы, которые зимовали в темных помещениях, можно вернуть на свет. Часто поливать их не надо, лучше увлажнять их с поддонов. Важно не переувлажнять их, для этого проверять сухость грунта. А после каждого полива рекомендуется рыхлить верхний слой почвы.

В зимнее время комнатные растения почти не нуждаются в подкормке, но ближе к весне предпочтительным будет их удобрить, чтобы у них были силы для развития. Подкармливать растения нужно в соответствии с их нормами и потребностями в зависимости от состояния после зимнего покоя, возраста и других факторов. Рост зеленой массы активизируют азотные удобрения, а поддержку корневой системе и цветению окажут фосфорные добавки. Также полезными считаются минеральные и гумато-минеральные вещества.

Подкормку нельзя вносить на сухую почву, чтобы не обжечь корни. Также не стоит трогать поврежденные или больные растения. Цветущие достаточно удобрять раз в месяц. Важно не «перекормить растения лучше подкладывать удобрения небольшими порциями, но чаще, чем много за один раз. Средство лучше выбирать со слабой концентрацией.

Ранее специалисты объяснили, как часто надо менять почву в горшках комнатных растений. Они перечислили признаки, которые сигнализируют, что пора засыпать новую землю. Также эксперты дали советы, как поливать алоэ, чтобы это прихотливое растение было сочным.