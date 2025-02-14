Ветеринар Польдяева: правильное питание продлит жизнь питомцу

Правильное питание и регулярный контроль за здоровьем питомца помогут продлить его жизнь. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева.

Ветеринар рассказала, как продлить жизнь питомцу
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По ее словам, лучше покупать животным корм премиум-класса, в котором будут содержаться все необходимые витамины и микроэлементы. Кроме того, она не рекомендует кормить питомцев и домашней, и магазинной едой, потому что это может грозить диареей, рвотой и острым гастритом. С собаками нужно гулять три раза в день хотя бы по 20–25 минут, потому что это положительно повлияет на их вес, сосуды, сердце, суставы и так далее.

Взрослых питомцев ветеринар призывает вакцинировать каждый год.

«Это комплексная прививка для собак (включает защиту от лептоспироза, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций, энтерита и бешенства). Для кошек от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении и бешенства», уточнила Польдяева.

Она также порекомендовала регулярно проходить диспансеризацию с пятилетнего возраста животного.

Ветеринарный врач-эндокринолог, заведующая ветучастком «Красная Пахра» СББЖ ТиНАО Светлана Девяткина до этого говорила, что сильная жажда, повышенное мочеотделение и снижение веса являются первыми признаками развития сахарного диабета у домашних животных.

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