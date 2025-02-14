Ветеринар рассказала, как продлить жизнь питомцу

Правильное питание и регулярный контроль за здоровьем питомца помогут продлить его жизнь. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева.

© Газета.Ru

По ее словам, лучше покупать животным корм премиум-класса, в котором будут содержаться все необходимые витамины и микроэлементы. Кроме того, она не рекомендует кормить питомцев и домашней, и магазинной едой, потому что это может грозить диареей, рвотой и острым гастритом. С собаками нужно гулять три раза в день хотя бы по 20–25 минут, потому что это положительно повлияет на их вес, сосуды, сердце, суставы и так далее.

Взрослых питомцев ветеринар призывает вакцинировать каждый год.

« Э т о к о м п л е к с н а я п р и в и в к а д л я с о б а к ( в к л ю ч а е т з а щ и т у о т л е п т о с п и р о з а , ч у м ы п л о т о я д н ы х , а д е н о в и р у с н ы х и н ф е к ц и й , э н т е р и т а и б е ш е н с т в а ) . Д л я к о ш е к — о т к а л и ц и в и р о з а , р и н о т р а х е и т а , п а н л е й к о п е н и и и б е ш е н с т в а » , — у т о ч н и л а П о л ь д я е в а .

Она также порекомендовала регулярно проходить диспансеризацию с пятилетнего возраста животного.

Ветеринарный врач-эндокринолог, заведующая ветучастком «Красная Пахра» СББЖ ТиНАО Светлана Девяткина до этого говорила, что сильная жажда, повышенное мочеотделение и снижение веса являются первыми признаками развития сахарного диабета у домашних животных.