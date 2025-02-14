Эксперт назвал три главных антитренда в дизайне ванной

Тренды в дизайне помещений меняются не столь стремительно, как в стилях одежды, но все же некоторые тенденции с годами безвозвратно уходят, уступая место новым решениям в отделке. Сегодня поговорим о самой востребованной комнате в доме, которая несмотря на свое санитарно-гигиеническое предназначение должна быть уютной и современной. Конечно, это ванная, которую раньше воспринимали только как помывочную и постирочную.

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Достаточно вспомнить невзрачные стены, выкрашенные в голубой или зеленый, которые были так популярны в советское время. Сейчас мы стремимся сделать из санузла чуть ли не произведение искусства, но и эта крайность уже неприемлема и считается безвкусицей. Профессиональный дизайнер Карен Карапетян перечислил главные антитренды в дизайне ванной, которые безвозвратно ушли в небытие.

Двери с наличниками

Дверь в ванную подвергается контакту с влагой ежедневно, а потому изнашивается значительно быстрее, чем двери в другие комнаты. Поэтому стандартный вариант с наличниками, к которому все так привыкли, давно показал свою несостоятельность. Даже прочный материал, который обладает низкой водонепроницаемостью, в итоге потеряет первоначальный лоск и привлекательность. Дизайнер считает символом современного интерьера санузлов двери скрытого монтажа, более стильные и практичные.

Стиральная и сушильная машина

Установка стиральной машины в ванной сегодня считается не лучшей идеей. Дизайнер советует разграничить пространство, отведя зоне для стирки отдельное место, нишу или мини-комнату.

« М ы н е р е д к о д а ж е д е л а е м п е р е п л а н и р о в к и и у м е н ь ш а е м в а н н ы е , ч т о б ы п о с т а в и т ь п р а ч е ч н ы е . Я п о л н о с т ь ю р а з д е л я ю э т о с т р е м л е н и е , п о т о м у ч т о м ы в с е й к о м а н д о й в е р и м : в а н н а я — э т о м е с т о д л я р е л а к с а , а б ы т о в ы е в о п р о с ы л у ч ш е р е ш а т ь в д р у г о м м е с т е » , — п о я с н я е т э к с п е р т .

Минимализм

Пресловутая белая, серая или под мрамор плитка и керамогранит постепенно, но уверенно уступают место более смелым решениям. Зачастую отделка ванной комнаты резко контрастирует с цветовыми решениями остальной площади квартиры или дома.

« Н а р ы н к е с е й ч а с т а к м н о г о к р а с и в о й п л и т к и , ч т о в а н н у ю м о ж н о л е г к о с д е л а т ь у н и к а л ь н о й . В м е с т е с э т и м в с е ч а щ е п р о с я т т е п л ы е т о н а в о т д е л к е , т е к с т у р ы д е р е в а , м е н ь ш е г л я н ц а . З а п р о с ы н а ч и с т ы й м и н и м а л и з м т о ж е у х о д я т , п о т о м у ч т о э т о н е т а к о й п р о с т о й с т и л ь в р е а л и з а ц и и и у х о д е , к а к к а ж е т с я . И п у с т ь к а р т и н к и с н и м к р а с и в ы е , с ж и з н ь ю м н о г и х о н м а л о с о в м е с т и м » , — п р и з н а е т с я э к с п е р т .

Отдельно дизайнер упомянул в качестве устаревшего тренда некогда популярную плитку терраццо, которая подразумевает разноцветные вкрапления или полностью имитирует замысловатую мозаику. Если раньше ей отделывали ванную полностью, то теперь терраццо используют чаще для создания ярких акцентов. Так и в глазах не пестрит, и интерьер получается более сдержанным и приятным для восприятия.

« Н а с а м о м д е л е , у э т о й т е к с т у р ы т а к м н о г о в и д о в , ч т о , е с л и в а м о ч е н ь н р а в и т с я т е р р а ц ц о , в ы с м о ж е т е н а й т и п о д х о д я щ и й д л я с е б я н е р а с т и р а ж и р о в а н н ы й в а р и а н т . В о б щ е м , е с л и н а й т и х о р о ш е г о д и з а й н е р а , т о н е в а ж н о , к а к о г о ф о р м а т а и ц в е т а у в а с п л и т к а , м о ж н о с д е л а т ь к л а с с н ы й и н т е р ь е р , н е о г л я д ы в а я с ь н а т р е н д ы » , — р е з ю м и р у е т д и з а й н е р .

Дизайнер уверен, что строгое следование одному стилю в отделке ванной уже не так обязательно, как прежде. Будущее за смешением разных направлений, экспериментами, само собой, в разумных пределах. Ведь главное, чтобы в эксплуатации санузел был максимально удобным.