Кинолог объяснил, как собака проявляет преданность хозяину

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, по каким признакам можно понять, что собака привязана к своему хозяину и доверяет ему.

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Для питомца самое лучшее время — проведённое с хозяином, поэтому преданное животное будет приносить ему игрушки и с удовольствием выполнять команды, чтобы получить внимание и похвалу, объяснил он в беседе с «Радио 1».

Преданность хозяину проявляется в поведении собаки.

« Э т о м о ж н о п о н я т ь п о д о в е р и ю п и т о м ц а к ч е л о в е к у , п о т о м у , с к а к и м у д о в о л ь с т в и е м о н а в с я к и й р а з в ы б и р а е т х о з я и н а д л я и г р ы , к а к ж д ё т е г о д о м а и л и п р о с и т е ё у с п о к о и т ь в м о м е н т , к о г д а и с п ы т ы в а е т с т р а х » , — о т м е т и л Голубев.

Также питомец выбирает место для сна рядом с хозяином, так как оно является для него наиболее безопасным, добавил кинолог.

Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала, почему собака поджимает лапы на прогулке.