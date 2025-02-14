Кинолог Голубев рассказал, как собака проявляет преданность хозяину

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, по каким признакам можно понять, что собака привязана к своему хозяину и доверяет ему.

Кинолог объяснил, как собака проявляет преданность хозяину
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Для питомца самое лучшее время — проведённое с хозяином, поэтому преданное животное будет приносить ему игрушки и с удовольствием выполнять команды, чтобы получить внимание и похвалу, объяснил он в беседе с «Радио 1».

Преданность хозяину проявляется в поведении собаки.

«Это можно понять по доверию питомца к человеку, по тому, с каким удовольствием она всякий раз выбирает хозяина для игры, как ждёт его дома или просит её успокоить в момент, когда испытывает страх», отметил Голубев.

Также питомец выбирает место для сна рядом с хозяином, так как оно является для него наиболее безопасным, добавил кинолог.

Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала, почему собака поджимает лапы на прогулке.

Дом и сад
Владимир Голубев