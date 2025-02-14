Во сколько обойдется ремонт в однокомнатной квартире

Косметические изменения будут стоить в районе 1 миллиона рублей.

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Капитальные работы — вдвое больше. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Кирилл Аксёнов.

« Е с л и м ы г о в о р и м п р о к о с м е т и ч е с к и й р е м о н т в о д н о к о м н а т н о й к в а р т и р е , т о , п о н а ш е й п р а к т и к е , э т а с у м м а в д в а р а з а б о л ь ш е — п р и м е р н о в р а й о н е м и л л и о н а р у б л е й . Н а п р о т я ж е н и и т р ё х л е т и д ё т р о с т р а б о ч е й с и л ы и р о с т с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в . Л ю д и , к о т о р ы е г о в о р я т п р о 5 0 0 т ы с я ч , с к о р е е в с е г о , п л а н и р у ю т д е л а т ь р е м о н т с о б с т в е н н ы м и р у к а м и . Ч т о б ы р а с с ч и т а т ь с т о и м о с т ь р е м о н т а , н у ж н о в з я т ь б ю д ж е т и р а з д е л и т ь н а о с н о в н ы е с т а т ь и з а т р а т . О б ы ч н о э т о с т о и м о с т ь р е м о н т н ы х р а б о т , с т о и м о с т ь м а т е р и а л о в и с т о и м о с т ь к а к о г о - т о и н с т р у м е н т а д л я п р о в е д е н и я р а б о т . С у м м у р а з д е л и т ь н а т р и ч а с т и , т о е с т ь 3 0 % — э т о с т о и м о с т ь р а б о т , 3 0 % — э т о с т о и м о с т ь м а т е р и а л о в , 3 0 % — э т о о п р е д е л ё н н ы е н а к л а д н ы е р а с х о д ы . Е с л и м ы г о в о р и м п р о к о с м е т и ч е с к и й р е м о н т , т о п р и м е р н о 1 2 т ы с я ч з а к в а д р а т н ы й м е т р . Е с л и п р о к а п и т а л ь н ы й , т о с у м м а б у д е т в д в а р а з а б о л ь ш е » .

По результатам опроса, проведённого финансовой онлайн-платформой Webbankir, три четверти россиян (74,3%) считают, что в 2025 году косметический ремонт однокомнатной квартиры обойдётся в пределах 500 тыс. рублей. Из них 32,2% полагают, что можно уложиться и в 100 тыс. рублей. 14,8% оценивают подобные работы в диапазоне до 1 млн рублей, 7,7% — до 2 млн рублей. При этом 96,1% респондентов заметили, что цены на ремонт за последний год выросли.