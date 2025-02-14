Во сколько обойдется ремонт в однокомнатной квартире

Эксперт назвал стоимость ремонта в однокомнатной квартире
Косметические изменения будут стоить в районе 1 миллиона рублей.
Капитальные работы — вдвое больше. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Кирилл Аксёнов.
«Если мы говорим про косметический ремонт в однокомнатной квартире, то, по нашей практике, эта сумма в два раза больше — примерно в районе миллиона рублей. На протяжении трёх лет идёт рост рабочей силы и рост строительных материалов. Люди, которые говорят про 500 тысяч, скорее всего, планируют делать ремонт собственными руками. Чтобы рассчитать стоимость ремонта, нужно взять бюджет и разделить на основные статьи затрат. Обычно это стоимость ремонтных работ, стоимость материалов и стоимость какого-то инструмента для проведения работ. Сумму разделить на три части, то есть 30% — это стоимость работ, 30% — это стоимость материалов, 30% — это определённые накладные расходы. Если мы говорим про косметический ремонт, то примерно 12 тысяч за квадратный метр. Если про капитальный, то сумма будет в два раза больше».
По результатам опроса, проведённого финансовой онлайн-платформой Webbankir, три четверти россиян (74,3%) считают, что в 2025 году косметический ремонт однокомнатной квартиры обойдётся в пределах 500 тыс. рублей. Из них 32,2% полагают, что можно уложиться и в 100 тыс. рублей. 14,8% оценивают подобные работы в диапазоне до 1 млн рублей, 7,7% — до 2 млн рублей. При этом 96,1% респондентов заметили, что цены на ремонт за последний год выросли.