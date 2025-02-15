Когда сеять семена на рассаду: советы агрономов и лунный календарь

В конце зимы на подоконниках у большинства российских садоводов уже зеленеет первая рассада, а вечером окна освещаются розовым светом фитоламп. Рассадой в нашем климате выращивается большинство культур, и чтобы растения хорошо перенесли высадку в открытый грунт, надо знать благоприятные и неблагоприятные дни для посева семян. «Лента.ру» публикует лунный календарь, когда сажать рассаду в 2025 году, а также напоминает правила ухода за растениями, которые выращивают с помощью рассады.

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Зачем нужна рассада

« В о з н я с р а с с а д о й — э т о с в о е г о р о д а п л а т а о г о р о д н и к о в с р е д н е й п о л о с ы Р о с с и и з а к л и м а т , — с м е е т с я а г р о н о м с е л ь х о з ф и р м ы « А г р а » Т а т ь я н а Б ы л и н с к а я . — Р а с с а д а п о з в о л я е т и н о г д а д о п о л о в и н ы с о к р а т и т ь с р о к р о с т а о в о щ е й в о т к р ы т о м г р у н т е , и у р о ж а й п о я в л я е т с я н а п о л т о р а - д в а м е с я ц а р а н ь ш е » .

« В ы б о р з д о р о в ы х с е м я н д л я р а с с а д ы г о р а з д о в а ж н е е , ч е м , н а п р и м е р , в ы б о р п о ч в ы , — р а с с к а з ы в а е т с о т р у д н и к б о т а н и ч е с к о й л а б о р а т о р и и B i o - P l a n t i s t И л ь я Ш м и д т . — В е д ь п е р в о н а ч а л ь н ы й р о с т п р о и с х о д и т д о н а ч а л а п р о ц е с с а ф о т о с и н т е з а — м о л о д о е р а с т е н и е б е р е т п и т а т е л ь н ы е в е щ е с т в а т о л ь к о и з с е м я н . О н о г и д р о л и з у е т с о д е р ж а щ и е с я в с е м е н а х п о л и с а х а р и д ы , б е л к и и м а с л а , п р е о б р а з у е т и х в п р и г о д н ы е д л я п о с т р о е н и я к о р н е в о й с и с т е м ы и н а с т о я щ и х л и с т ь е в с а х а р а и а м и н о к и с л о т ы . Ф о т о с и н т е з н а ч и н а е т с я , к о г д а п р о р о с т о к с т а н о в и т с я б о л е е - м е н е е с а м о с т о я т е л ь н ы м » .

Эксперты «Ленты.ру» рассказали, что рассада проходит два периода роста, которые не следует путать. Это:

Сеянец — растение выросло из семени и произрастает в том же грунте, готовясь к пересадке или срезке;

— растение выросло из семени и произрастает в том же грунте, готовясь к пересадке или срезке; Саженец — растение, которое уже прошло пересадку или перевалку и готовится к высадке в открытый грунт.

Подготовка к посадке рассады

« Н е т н и ч е г о с л о ж н о г о в п о д г о т о в к е к п о с а д к е р а с с а д ы , — з а я в и л в б е с е д е с « Л е н т о й . р у » б о т а н и к И л ь я Ш м и д т . — П о ч в а т р е б у е т с я с а м а я о б ы ч н а я — з е м л я с г р я д к и , з а п а с е н н а я о с е н ь ю , а е щ е л у ч ш е — л ю б о й о п т и м и з и р о в а н н ы й п о у д о б р е н и я м и о б р а б о т а н н ы й о т г р и б к а с а д о в ы й г р у н т » .

Емкости для выращивания тоже не особенно важны — подойдут как пластиковые лотки или даже пакеты от молока, так и торфяные таблетки и горшочки, которые можно высаживать в открытый грунт без перевалки. Их можно купить в любом садовом магазине.

Замачивать или проращивать семена перед посадкой в емкости тоже необязательно — это нужно только при посадке сразу на грядку.

Пикировка требуется далеко не всем.

Вот два момента, на которые при выращивании рассады ботаник Шмидт советует обратить внимание:

Свет. Увы, но всеми любимые подоконники южных окон квартиры становятся актуальны лишь в конце марта, когда день уже равен ночи. А поскольку рассаду начинают выращивать уже зимой, то без фитолампы (12 часов света) не обойтись.

Увы, но всеми любимые подоконники южных окон квартиры становятся актуальны лишь в конце марта, когда день уже равен ночи. А поскольку рассаду начинают выращивать уже зимой, то без фитолампы (12 часов света) не обойтись. Закаливание. За две недели до высадки рассады в открытый грунт надо начать выносить ее на два часа на улицу в тенек и постепенно увеличивать время нахождения на воздухе. За два дня до пересадки в грунт рассаду можно оставить ночевать на улице, но только убедитесь, что не обещают заморозков.

Лунный календарь

Чтобы знать, когда сажать рассаду в 2025 году, лучше воспользоваться лунным календарем, в котором указаны все благоприятные и неблагоприятные дни для посева.

« В л и я н и е л у н н ы х ф а з н а р о с т р а с т е н и й у ж е д а в н о н а у ч н о о б о с н о в а н о , — п р о д о л ж а е т а г р о н о м Б ы л и н с к а я . — Р а с т и т е л ь н ы е к л е т к и п о ч т и н а 8 0 п р о ц е н т о в с о с т о я т и з в о д ы , н а к о т о р у ю в л и я е т л у н н о е п р и т я ж е н и е . В с п о м н и м п р и л и в ы и о т л и в ы н а м о р е , п о д н и м а е т с я и о п у с к а е т с я и в л а г а в з е м л е . И к о н е ч н о , п р и м е р н о т о ж е с а м о е п р о и с х о д и т в к л е т к а х р а с т е н и й — н а п р а в л е н и е и с к о р о с т ь д в и ж е н и я с о к о в п о в н у т р е н н и м к а н а л а м м е н я ю т с я . Т а к , с а м о е с и л ь н о е м а г н и т н о е п р и т я ж е н и е н а б л ю д а е т с я з а д в а д н я д о н о в о л у н и я . О д н а к о с т о и т п о м н и т ь , ч т о п о с а д к и п о л у н н о м у к а л е н д а р ю — н е п а н а ц е я о т в с е х б е д , к о т о р ы е м о г у т с л у ч и т ь с я с р а с с а д о й . И е с л и в ы н е б у д е т е с о б л ю д а т ь о с н о в н ы е п р а в и л а а г р о т е х н и к и , к а с а ю щ и е с я в ы с е в а н и я с е м я н и у х о д а з а р а с т е н и я м и , н и к а к а я Л у н а н е п о м о ж е т » .

По словам агронома, лунный календарь носит лишь рекомендательный характер: ничего особенно страшного не случится, если при высевании семян не учитывать фаз Луны.

Эксперты «Ленты.ру» составили лунный календарь с февраля по июнь 2025 года, когда можно высевать семена на рассаду различных овощей, трав и цветов.

Февраль

Овощи и травы: баклажан, зелень, кабачок, капуста, огурец, перец, томат, зелень.

баклажан, зелень, кабачок, капуста, огурец, перец, томат, зелень. Цветы: анютины глазки, гвоздика Шабо, дельфиниум, лаванда, лобелия, петуния, сальвии, хризантемы.

анютины глазки, гвоздика Шабо, дельфиниум, лаванда, лобелия, петуния, сальвии, хризантемы. Благоприятные дни: 1, 4-10, 16-20, 23-24.

Март

Овощи и травы: пастернак, петрушка, редис, горох.

пастернак, петрушка, редис, горох. Цветы: алиссум, вербена, гвоздика травянка, колокольчик, львиный зев, флокс однолетний.

алиссум, вербена, гвоздика травянка, колокольчик, львиный зев, флокс однолетний. Благоприятные дни: 4-13, 15-19, 22-24, 27, 31.

Апрель

Овощи и травы: базилик, кабачок, капуста, майоран, огурец, перец, томат, тыква, чабер, шалфей.

базилик, кабачок, капуста, майоран, огурец, перец, томат, тыква, чабер, шалфей. Цветы: аквилегия, астра, бархатцы, георгин, ипомея, маргаритка, целозия.

аквилегия, астра, бархатцы, георгин, ипомея, маргаритка, целозия. Благоприятные дни: 1-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24, 29-30.

Май

Овощи и травы: кориандр, мангольд, морковь, огурец, петрушка, редис, свекла, сельдерей.

кориандр, мангольд, морковь, огурец, петрушка, редис, свекла, сельдерей. Цветы: гладиолус, годеция, лаватера, настурция, циния.

гладиолус, годеция, лаватера, настурция, циния. Благоприятные дни: 1-3, 6-11, 16-17, 21, 25, 29-30.

Июнь

Овощи и травы: мини-версии баклажанов, огурцов, петрушки, перца, свеклы, томатов.

мини-версии баклажанов, огурцов, петрушки, перца, свеклы, томатов. Цветы: календула, люпин, мак, мальва, ромашка, рудбекия.

календула, люпин, мак, мальва, ромашка, рудбекия. Благоприятные дни: 5-9, 17-18, 21-22.

Топ-5 самых популярных овощей на рассаду

Рассаду многих пасленовых (томаты и перцы), а также тыквенных (огурцы и кабачки), можно выращивать несколько раз в году. Мини-версии обычных овощей разводят рассадой даже в начале лета, чтобы к его концу получить хороший урожай. Тем не менее существуют особая агротехника и наиболее оптимальные сроки для выращивания крепкой и здоровой рассады самых популярных у российских садоводов овощей, считают эксперты «Ленты.ру».

Баклажан

Лучше всего высевать баклажаны, начиная с 20 февраля по 5 марта. Семена баклажанов пару часов подержать в растворе антистрессового стимулятора роста «Эпин-экстра» и затем погрузить во влажный грунт примерно на сантиметр. Емкости лучше закрыть пищевой пленкой. Баклажаны взойдут через одну-две недели. Когда на сеянцах появятся два-три листочка, растение можно перевалить в горшочек — это примерно еще три-четыре недели. В мае-июне баклажан можно пересадить в открытый грунт или в теплицу.

Капуста

Все виды капусты — холодостойкие растения, большинство выдерживает заморозки до минус 5°С, поэтому они хороши для высадки в открытый грунт. Тем не менее для раннего урожая капусты ее лучше выращивать рассадой. Белокочанную капусту лучше посеять 10-20 марта, а цветную и брокколи — 20-30 марта.

Перец

Сажать рассаду перца в 2025 году лучше с 20 февраля по 5 марта. Семена тоже лучше подержать в «Эпине-экстра». В теплом помещении они взойдут примерно через три недели. Когда растения вырастут до 15 сантиметров, их можно пересадить в горшок и выращивать в нем, а можно — в открытый грунт, только чтобы не было заморозков.

Огурец

В конце мая семена можно высадить в открытый грунт. Но в теплице первые огурцы можно снимать уже в начале мая, только для этого потребуется рассада. А рассаду лучше закалить и повысить урожайность — дать семенам набухнуть в воде и убрать на три дня в холодильник или даже в снег. Время посадки огурцов на рассаду зависит от места, где они будут расти. Для теплицы — сажать надо 20-30 марта; для открытого грунта — 10-20 апреля.

Томат

Посадить помидоры на рассаду в 2025 году лучше с 15 марта по 5 апреля. Семена также лучше замочить в «Эпине-экстра» и посадить на глубину в сантиметр во влажную почву. Верхний слой лучше периодически опрыскивать из пульверизатора, чтобы не образовалась корочка. Первые ростки появятся через неделю. Томат любит пикировку — отщипывание главного корня — для ветвления корневой системы. Ее можно произвести, когда у помидоров образуется три-четыре листа. В середине мая томаты можно пересадить в теплицу.