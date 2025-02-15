Когда сеять семена на рассаду: советы агрономов и лунный календарь

Когда сеять семена на рассаду в 2025 году? Благоприятные дни по лунному календарю, советы агрономов
В конце зимы на подоконниках у большинства российских садоводов уже зеленеет первая рассада, а вечером окна освещаются розовым светом фитоламп. Рассадой в нашем климате выращивается большинство культур, и чтобы растения хорошо перенесли высадку в открытый грунт, надо знать благоприятные и неблагоприятные дни для посева семян. «Лента.ру» публикует лунный календарь, когда сажать рассаду в 2025 году, а также напоминает правила ухода за растениями, которые выращивают с помощью рассады.
Зачем нужна рассада
«Возня с рассадой — это своего рода плата огородников средней полосы России за климат, — смеется агроном сельхозфирмы «Агра» Татьяна Былинская. — Рассада позволяет иногда до половины сократить срок роста овощей в открытом грунте, и урожай появляется на полтора-два месяца раньше».
«Выбор здоровых семян для рассады гораздо важнее, чем, например, выбор почвы, — рассказывает сотрудник ботанической лаборатории Bio-Plantist Илья Шмидт. — Ведь первоначальный рост происходит до начала процесса фотосинтеза — молодое растение берет питательные вещества только из семян. Оно гидролизует содержащиеся в семенах полисахариды, белки и масла, преобразует их в пригодные для построения корневой системы и настоящих листьев сахара и аминокислоты. Фотосинтез начинается, когда проросток становится более-менее самостоятельным».
Эксперты «Ленты.ру» рассказали, что рассада проходит два периода роста, которые не следует путать. Это:
- Сеянец — растение выросло из семени и произрастает в том же грунте, готовясь к пересадке или срезке;
- Саженец — растение, которое уже прошло пересадку или перевалку и готовится к высадке в открытый грунт.
Подготовка к посадке рассады
«Нет ничего сложного в подготовке к посадке рассады, — заявил в беседе с «Лентой.ру» ботаник Илья Шмидт. — Почва требуется самая обычная — земля с грядки, запасенная осенью, а еще лучше — любой оптимизированный по удобрениям и обработанный от грибка садовый грунт».
Емкости для выращивания тоже не особенно важны — подойдут как пластиковые лотки или даже пакеты от молока, так и торфяные таблетки и горшочки, которые можно высаживать в открытый грунт без перевалки. Их можно купить в любом садовом магазине.
Замачивать или проращивать семена перед посадкой в емкости тоже необязательно — это нужно только при посадке сразу на грядку.
Пикировка требуется далеко не всем.
Вот два момента, на которые при выращивании рассады ботаник Шмидт советует обратить внимание:
- Свет. Увы, но всеми любимые подоконники южных окон квартиры становятся актуальны лишь в конце марта, когда день уже равен ночи. А поскольку рассаду начинают выращивать уже зимой, то без фитолампы (12 часов света) не обойтись.
- Закаливание. За две недели до высадки рассады в открытый грунт надо начать выносить ее на два часа на улицу в тенек и постепенно увеличивать время нахождения на воздухе. За два дня до пересадки в грунт рассаду можно оставить ночевать на улице, но только убедитесь, что не обещают заморозков.
Лунный календарь
Чтобы знать, когда сажать рассаду в 2025 году, лучше воспользоваться лунным календарем, в котором указаны все благоприятные и неблагоприятные дни для посева.
«Влияние лунных фаз на рост растений уже давно научно обосновано, — продолжает агроном Былинская. — Растительные клетки почти на 80 процентов состоят из воды, на которую влияет лунное притяжение. Вспомним приливы и отливы на море, поднимается и опускается и влага в земле. И конечно, примерно то же самое происходит в клетках растений — направление и скорость движения соков по внутренним каналам меняются. Так, самое сильное магнитное притяжение наблюдается за два дня до новолуния. Однако стоит помнить, что посадки по лунному календарю — не панацея от всех бед, которые могут случиться с рассадой. И если вы не будете соблюдать основные правила агротехники, касающиеся высевания семян и ухода за растениями, никакая Луна не поможет».
По словам агронома, лунный календарь носит лишь рекомендательный характер: ничего особенно страшного не случится, если при высевании семян не учитывать фаз Луны.
Эксперты «Ленты.ру» составили лунный календарь с февраля по июнь 2025 года, когда можно высевать семена на рассаду различных овощей, трав и цветов.
Февраль
- Овощи и травы: баклажан, зелень, кабачок, капуста, огурец, перец, томат, зелень.
- Цветы: анютины глазки, гвоздика Шабо, дельфиниум, лаванда, лобелия, петуния, сальвии, хризантемы.
- Благоприятные дни: 1, 4-10, 16-20, 23-24.
Март
- Овощи и травы: пастернак, петрушка, редис, горох.
- Цветы: алиссум, вербена, гвоздика травянка, колокольчик, львиный зев, флокс однолетний.
- Благоприятные дни: 4-13, 15-19, 22-24, 27, 31.
Апрель
- Овощи и травы: базилик, кабачок, капуста, майоран, огурец, перец, томат, тыква, чабер, шалфей.
- Цветы: аквилегия, астра, бархатцы, георгин, ипомея, маргаритка, целозия.
- Благоприятные дни: 1-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24, 29-30.
Май
- Овощи и травы: кориандр, мангольд, морковь, огурец, петрушка, редис, свекла, сельдерей.
- Цветы: гладиолус, годеция, лаватера, настурция, циния.
- Благоприятные дни: 1-3, 6-11, 16-17, 21, 25, 29-30.
Июнь
- Овощи и травы: мини-версии баклажанов, огурцов, петрушки, перца, свеклы, томатов.
- Цветы: календула, люпин, мак, мальва, ромашка, рудбекия.
- Благоприятные дни: 5-9, 17-18, 21-22.
Топ-5 самых популярных овощей на рассаду
Рассаду многих пасленовых (томаты и перцы), а также тыквенных (огурцы и кабачки), можно выращивать несколько раз в году. Мини-версии обычных овощей разводят рассадой даже в начале лета, чтобы к его концу получить хороший урожай. Тем не менее существуют особая агротехника и наиболее оптимальные сроки для выращивания крепкой и здоровой рассады самых популярных у российских садоводов овощей, считают эксперты «Ленты.ру».
Баклажан
Лучше всего высевать баклажаны, начиная с 20 февраля по 5 марта. Семена баклажанов пару часов подержать в растворе антистрессового стимулятора роста «Эпин-экстра» и затем погрузить во влажный грунт примерно на сантиметр. Емкости лучше закрыть пищевой пленкой. Баклажаны взойдут через одну-две недели. Когда на сеянцах появятся два-три листочка, растение можно перевалить в горшочек — это примерно еще три-четыре недели. В мае-июне баклажан можно пересадить в открытый грунт или в теплицу.
Капуста
Все виды капусты — холодостойкие растения, большинство выдерживает заморозки до минус 5°С, поэтому они хороши для высадки в открытый грунт. Тем не менее для раннего урожая капусты ее лучше выращивать рассадой. Белокочанную капусту лучше посеять 10-20 марта, а цветную и брокколи — 20-30 марта.
Перец
Сажать рассаду перца в 2025 году лучше с 20 февраля по 5 марта. Семена тоже лучше подержать в «Эпине-экстра». В теплом помещении они взойдут примерно через три недели. Когда растения вырастут до 15 сантиметров, их можно пересадить в горшок и выращивать в нем, а можно — в открытый грунт, только чтобы не было заморозков.
Огурец
В конце мая семена можно высадить в открытый грунт. Но в теплице первые огурцы можно снимать уже в начале мая, только для этого потребуется рассада. А рассаду лучше закалить и повысить урожайность — дать семенам набухнуть в воде и убрать на три дня в холодильник или даже в снег. Время посадки огурцов на рассаду зависит от места, где они будут расти. Для теплицы — сажать надо 20-30 марта; для открытого грунта — 10-20 апреля.
Томат
Посадить помидоры на рассаду в 2025 году лучше с 15 марта по 5 апреля. Семена также лучше замочить в «Эпине-экстра» и посадить на глубину в сантиметр во влажную почву. Верхний слой лучше периодически опрыскивать из пульверизатора, чтобы не образовалась корочка. Первые ростки появятся через неделю. Томат любит пикировку — отщипывание главного корня — для ветвления корневой системы. Ее можно произвести, когда у помидоров образуется три-четыре листа. В середине мая томаты можно пересадить в теплицу.