Когда сеять семена на рассаду в 2025 году? Благоприятные дни по лунному календарю, советы агрономов

В конце зимы на подоконниках у большинства российских садоводов уже зеленеет первая рассада, а вечером окна освещаются розовым светом фитоламп. Рассадой в нашем климате выращивается большинство культур, и чтобы растения хорошо перенесли высадку в открытый грунт, надо знать благоприятные и неблагоприятные дни для посева семян. «Лента.ру» публикует лунный календарь, когда сажать рассаду в 2025 году, а также напоминает правила ухода за растениями, которые выращивают с помощью рассады.

Когда сеять семена на рассаду: советы агрономов и лунный календарь
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Зачем нужна рассада

«Возня с рассадой это своего рода плата огородников средней полосы России за климат, смеется агроном сельхозфирмы «Агра» Татьяна Былинская. Рассада позволяет иногда до половины сократить срок роста овощей в открытом грунте, и урожай появляется на полтора-два месяца раньше».
«Выбор здоровых семян для рассады гораздо важнее, чем, например, выбор почвы, рассказывает сотрудник ботанической лаборатории Bio-Plantist Илья Шмидт. Ведь первоначальный рост происходит до начала процесса фотосинтеза молодое растение берет питательные вещества только из семян. Оно гидролизует содержащиеся в семенах полисахариды, белки и масла, преобразует их в пригодные для построения корневой системы и настоящих листьев сахара и аминокислоты. Фотосинтез начинается, когда проросток становится более-менее самостоятельным».

Эксперты «Ленты.ру» рассказали, что рассада проходит два периода роста, которые не следует путать. Это:

  • Сеянец — растение выросло из семени и произрастает в том же грунте, готовясь к пересадке или срезке;
  • Саженец — растение, которое уже прошло пересадку или перевалку и готовится к высадке в открытый грунт.

Подготовка к посадке рассады

«Нет ничего сложного в подготовке к посадке рассады, заявил в беседе с «Лентой.ру» ботаник Илья Шмидт. Почва требуется самая обычная земля с грядки, запасенная осенью, а еще лучше любой оптимизированный по удобрениям и обработанный от грибка садовый грунт».

Емкости для выращивания тоже не особенно важны — подойдут как пластиковые лотки или даже пакеты от молока, так и торфяные таблетки и горшочки, которые можно высаживать в открытый грунт без перевалки. Их можно купить в любом садовом магазине.

Замачивать или проращивать семена перед посадкой в емкости тоже необязательно — это нужно только при посадке сразу на грядку.

Пикировка требуется далеко не всем.

Вот два момента, на которые при выращивании рассады ботаник Шмидт советует обратить внимание:

  • Свет. Увы, но всеми любимые подоконники южных окон квартиры становятся актуальны лишь в конце марта, когда день уже равен ночи. А поскольку рассаду начинают выращивать уже зимой, то без фитолампы (12 часов света) не обойтись.
  • Закаливание. За две недели до высадки рассады в открытый грунт надо начать выносить ее на два часа на улицу в тенек и постепенно увеличивать время нахождения на воздухе. За два дня до пересадки в грунт рассаду можно оставить ночевать на улице, но только убедитесь, что не обещают заморозков.

Лунный календарь

Чтобы знать, когда сажать рассаду в 2025 году, лучше воспользоваться лунным календарем, в котором указаны все благоприятные и неблагоприятные дни для посева.

«Влияние лунных фаз на рост растений уже давно научно обосновано, продолжает агроном Былинская. Растительные клетки почти на 80 процентов состоят из воды, на которую влияет лунное притяжение. Вспомним приливы и отливы на море, поднимается и опускается и влага в земле. И конечно, примерно то же самое происходит в клетках растений направление и скорость движения соков по внутренним каналам меняются. Так, самое сильное магнитное притяжение наблюдается за два дня до новолуния. Однако стоит помнить, что посадки по лунному календарю не панацея от всех бед, которые могут случиться с рассадой. И если вы не будете соблюдать основные правила агротехники, касающиеся высевания семян и ухода за растениями, никакая Луна не поможет».

По словам агронома, лунный календарь носит лишь рекомендательный характер: ничего особенно страшного не случится, если при высевании семян не учитывать фаз Луны.

Эксперты «Ленты.ру» составили лунный календарь с февраля по июнь 2025 года, когда можно высевать семена на рассаду различных овощей, трав и цветов.

Февраль

  • Овощи и травы: баклажан, зелень, кабачок, капуста, огурец, перец, томат, зелень.
  • Цветы: анютины глазки, гвоздика Шабо, дельфиниум, лаванда, лобелия, петуния, сальвии, хризантемы.
  • Благоприятные дни: 1, 4-10, 16-20, 23-24.

Март

  • Овощи и травы: пастернак, петрушка, редис, горох.
  • Цветы: алиссум, вербена, гвоздика травянка, колокольчик, львиный зев, флокс однолетний.
  • Благоприятные дни: 4-13, 15-19, 22-24, 27, 31.

Апрель

  • Овощи и травы: базилик, кабачок, капуста, майоран, огурец, перец, томат, тыква, чабер, шалфей.
  • Цветы: аквилегия, астра, бархатцы, георгин, ипомея, маргаритка, целозия.
  • Благоприятные дни: 1-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24, 29-30.

Май

  • Овощи и травы: кориандр, мангольд, морковь, огурец, петрушка, редис, свекла, сельдерей.
  • Цветы: гладиолус, годеция, лаватера, настурция, циния.
  • Благоприятные дни: 1-3, 6-11, 16-17, 21, 25, 29-30.

Июнь

  • Овощи и травы: мини-версии баклажанов, огурцов, петрушки, перца, свеклы, томатов.
  • Цветы: календула, люпин, мак, мальва, ромашка, рудбекия.
  • Благоприятные дни: 5-9, 17-18, 21-22.

Топ-5 самых популярных овощей на рассаду

Рассаду многих пасленовых (томаты и перцы), а также тыквенных (огурцы и кабачки), можно выращивать несколько раз в году. Мини-версии обычных овощей разводят рассадой даже в начале лета, чтобы к его концу получить хороший урожай. Тем не менее существуют особая агротехника и наиболее оптимальные сроки для выращивания крепкой и здоровой рассады самых популярных у российских садоводов овощей, считают эксперты «Ленты.ру».

Баклажан

Лучше всего высевать баклажаны, начиная с 20 февраля по 5 марта. Семена баклажанов пару часов подержать в растворе антистрессового стимулятора роста «Эпин-экстра» и затем погрузить во влажный грунт примерно на сантиметр. Емкости лучше закрыть пищевой пленкой. Баклажаны взойдут через одну-две недели. Когда на сеянцах появятся два-три листочка, растение можно перевалить в горшочек — это примерно еще три-четыре недели. В мае-июне баклажан можно пересадить в открытый грунт или в теплицу.

Капуста

Все виды капусты — холодостойкие растения, большинство выдерживает заморозки до минус 5°С, поэтому они хороши для высадки в открытый грунт. Тем не менее для раннего урожая капусты ее лучше выращивать рассадой. Белокочанную капусту лучше посеять 10-20 марта, а цветную и брокколи — 20-30 марта.

Перец

Сажать рассаду перца в 2025 году лучше с 20 февраля по 5 марта. Семена тоже лучше подержать в «Эпине-экстра». В теплом помещении они взойдут примерно через три недели. Когда растения вырастут до 15 сантиметров, их можно пересадить в горшок и выращивать в нем, а можно — в открытый грунт, только чтобы не было заморозков.

Огурец

В конце мая семена можно высадить в открытый грунт. Но в теплице первые огурцы можно снимать уже в начале мая, только для этого потребуется рассада. А рассаду лучше закалить и повысить урожайность — дать семенам набухнуть в воде и убрать на три дня в холодильник или даже в снег. Время посадки огурцов на рассаду зависит от места, где они будут расти. Для теплицы — сажать надо 20-30 марта; для открытого грунта — 10-20 апреля.

Томат

Посадить помидоры на рассаду в 2025 году лучше с 15 марта по 5 апреля. Семена также лучше замочить в «Эпине-экстра» и посадить на глубину в сантиметр во влажную почву. Верхний слой лучше периодически опрыскивать из пульверизатора, чтобы не образовалась корочка. Первые ростки появятся через неделю. Томат любит пикировку — отщипывание главного корня — для ветвления корневой системы. Ее можно произвести, когда у помидоров образуется три-четыре листа. В середине мая томаты можно пересадить в теплицу.

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