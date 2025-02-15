Ветеринары рассказали, как распознать бешенство у домашних животных
Начальные симптомы бешенства у домашних животных могут проявляться по-разному, рассказали "РГ" эксперты.
Так, например, у собак первые признаки заболевания могут быть практически незаметными, говорит ветеринарный врач клиники "Хвост Ньюс" Людмила Ващенко. Животное может выглядеть здоровым, но быть уже заразным, предупредила она. В целом же владельца должно насторожить, что собака стала беспокойной, начала бояться света и воды, у нее нарушилась координация, появились слюнотечение, судороги и параличи.
У кошек, отмечает ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская, начальная стадия проявляется резкими изменениями в поведении. Они могут неожиданно стать агрессивными, раздражительными, пугливыми или, напротив, чрезмерно вялыми, проявлять ласку, которая ранее им была не свойственна. При этом у кошек редко встречается "тихая" форма заболевания, она все-таки больше свойственна собакам, подчеркнула заведующая отделением неврологии и реабилитации Vetcity Clinic Ольга Дубовицкая. В числе ярких признаков бешенства у кошек она также назвала паралич глотки и конечностей, нарушение глотания, выпадение языка, отвисание нижней челюсти.
Буйная форма бешенства, по словам ветеринаров, характерна для диких и сельскохозяйственных животных - коров, коз, свиней. Животные мечутся, становятся агрессивными, у коров может течь слюна. У свиней описаны случаи молниеносного течения заболевания, при котором характерных клинических симптомов может и не быть, наступает внезапная гибель.
Чтобы обезопасить своих питомцев, врачи рекомендуют их вакцинировать от бешенства. Помимо этого, важно избегать контактов домашних любимцев с дикими и бездомными животными, говорит эксперт Романовская. На прогулке, по ее словам, следует держать собак на поводке и под постоянным присмотром. Если животное контактировало с потенциально зараженным зверем или проявляет симптомы бешенства, необходимо немедленно обратиться за профессиональной помощью. Источниками инфекции обычно становятся дикие плотоядные животные: лисицы, волки, крысы, еноты, а также бродячие кошки и собаки.
Есть период, когда вирус уже попал в организм, но еще не достиг головного мозга и не распространился по центральной нервной системе по всему организму, обратила внимание ветеринар Дубовицкая.
"При подозрении на инфицирование самое главное оперативно обратиться за медицинской помощью и до того, как вирус проник в головной мозг, создать иммунитет при помощи вынужденной вакцинации", - сказала она.
Между тем, бешенство - смертельно опасное заболевание также для человека, напомнили эксперты. Лечение от него еще не разработано, поэтому, если не оказать помощь в первые часы после укуса, летальный исход наступает в 100% случаев.
В то же время в январе из-за аномально теплой погоды увеличилось число случаев заболевания бешенством среди животных. Это связано с изменением поведения диких носителей вируса и их взаимодействием с домашними животными и человеком.