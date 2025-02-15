Как распознать бешенство у домашних животных

Начальные симптомы бешенства у домашних животных могут проявляться по-разному, рассказали "РГ" эксперты.

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Так, например, у собак первые признаки заболевания могут быть практически незаметными, говорит ветеринарный врач клиники "Хвост Ньюс" Людмила Ващенко. Животное может выглядеть здоровым, но быть уже заразным, предупредила она. В целом же владельца должно насторожить, что собака стала беспокойной, начала бояться света и воды, у нее нарушилась координация, появились слюнотечение, судороги и параличи.

У кошек, отмечает ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская, начальная стадия проявляется резкими изменениями в поведении. Они могут неожиданно стать агрессивными, раздражительными, пугливыми или, напротив, чрезмерно вялыми, проявлять ласку, которая ранее им была не свойственна. При этом у кошек редко встречается "тихая" форма заболевания, она все-таки больше свойственна собакам, подчеркнула заведующая отделением неврологии и реабилитации Vetcity Clinic Ольга Дубовицкая. В числе ярких признаков бешенства у кошек она также назвала паралич глотки и конечностей, нарушение глотания, выпадение языка, отвисание нижней челюсти.

Буйная форма бешенства, по словам ветеринаров, характерна для диких и сельскохозяйственных животных - коров, коз, свиней. Животные мечутся, становятся агрессивными, у коров может течь слюна. У свиней описаны случаи молниеносного течения заболевания, при котором характерных клинических симптомов может и не быть, наступает внезапная гибель.

Чтобы обезопасить своих питомцев, врачи рекомендуют их вакцинировать от бешенства. Помимо этого, важно избегать контактов домашних любимцев с дикими и бездомными животными, говорит эксперт Романовская. На прогулке, по ее словам, следует держать собак на поводке и под постоянным присмотром. Если животное контактировало с потенциально зараженным зверем или проявляет симптомы бешенства, необходимо немедленно обратиться за профессиональной помощью. Источниками инфекции обычно становятся дикие плотоядные животные: лисицы, волки, крысы, еноты, а также бродячие кошки и собаки.

Есть период, когда вирус уже попал в организм, но еще не достиг головного мозга и не распространился по центральной нервной системе по всему организму, обратила внимание ветеринар Дубовицкая.

" П р и п о д о з р е н и и н а и н ф и ц и р о в а н и е с а м о е г л а в н о е о п е р а т и в н о о б р а т и т ь с я з а м е д и ц и н с к о й п о м о щ ь ю и д о т о г о , к а к в и р у с п р о н и к в г о л о в н о й м о з г , с о з д а т ь и м м у н и т е т п р и п о м о щ и в ы н у ж д е н н о й в а к ц и н а ц и и " , - с к а з а л а о н а .

Между тем, бешенство - смертельно опасное заболевание также для человека, напомнили эксперты. Лечение от него еще не разработано, поэтому, если не оказать помощь в первые часы после укуса, летальный исход наступает в 100% случаев.

В то же время в январе из-за аномально теплой погоды увеличилось число случаев заболевания бешенством среди животных. Это связано с изменением поведения диких носителей вируса и их взаимодействием с домашними животными и человеком.