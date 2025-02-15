Какие условия нужно создать для хорошего урожая голубики

Некоторые дачники выращивают на своих участках голубику. Чтобы она хорошо росла, нужно создать условия, похожие на природные. В природе голубика растет на кислых почвах.

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Первую подкормку голубики проводят ранней весной — до начала цветения. Вторую — когда ягоды начинают завязываться.

Опытные огородники советуют использовать для первой подкормки удобрения с азотом, калием и фосфором. Например, сульфат аммония. Он не только дает растению азот, но и подкисляет почву. Для второй подкормки используют удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора. Они помогают улучшить качество ягод.

Чтобы поддерживать нужную кислотность почвы, можно использовать хвойный опад или верховой торф. Их добавляют при посадке и используют как мульчу. Также можно применять минеральные удобрения с серой, например сульфат калия или сульфат железа.

Нужно регулярно добавлять свежий слой мульчи из коры или хвои. Это поможет сохранить влагу в почве и поддержать ее кислотность.

Кроме того, необходимо регулярно поливать растение, но избегать переувлажнения.

Ранней весной рекомендуется проводить санитарную обрезку — удалять поврежденные и старые побеги.

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