Что подарить мужу на 23 февраля

Спешим облегчить муки выбора.

23 февраля – день, когда закупить презенты нужно для каждого значимого мужчины в нашей жизни. Как выбрать подарок любимому мужу? Это вопрос, который может застать врасплох любую женщину. Вероятно, за годы совместной жизни вам кажется, что идеи подарков на 23 февраля совсем исчерпались. Спешим на помощь!.. Мы собрали 200 идей презентов на День защитника Отечества, среди которых легко найти тот самый.

Традиционные подарки

1. Часы

У многих мужчин есть слабость к хорошим часам. Так что такой подарок точно придётся по душе мужу. Здесь главное выбрать модель, которая будет подходить под его стиль жизни. В магазинах сейчас представлены как классические, так и спортивные часы.

2. Аксессуары

Аксессуары всегда в тренде. Но важно выбирать то, что соответствует стилю мужчины. Предлагаем присмотреться к кожаным перчаткам, качественному ремню или элегантному портмоне. Все эти вещи точно найдут применение в повседневной жизни. Обязательно выбирайте тщательно аксессуар. Важно, чтобы качество было на высоте, иначе подарок не оправдает ожиданий.

3. Набор для бритья

Нет, это не типичный набор из геля для бритья и лосьона. Мы советуем собрать продуманный бокс под запросы вашего мужа. Хорошая бритва, помазок, чашка, крем и масло – все эти полезные подарки сделают ежедневный ритуал бритья намного приятнее.

4. Парфюм

Туалетная вода – это персональный подарок, который будет ассоциироваться с мужем. Выберите аромат, который соответствует его личному стилю. Это могут быть сложные и древесные ноты или же более лёгкие и свежие.

5. Качественная одежда

Свитер, водолазка или спортивные брюки – это подарок, который точно будет полезным. Опирайтесь на стиль своего мужа или же подберите базовую одежду в спокойных оттенках. Также обратите внимание на качество. Хорошо, если материал выполнен из натуральных тканей.

Креативные подарки

6. Мастер-класс или курс по интересам

Подарить возможность научиться чему-то новому – отличный ход. Это может быть мастер-класс по приготовлению любимых блюд, курсы для художников или даже что-то более экстремальное. Например, уроки вождения спортивного автомобиля. Такой подарок не только добавит новых знаний, но и оставит незабываемые впечатления.

7. Совместное путешествие

Запланировать путешествие на выходные в интересное место, о котором он давно мечтал. Другая идея – забронировать отель с тематической программой. Эти идеи точно запомнятся надолго. Вы можете не раскрывать сразу свою идею и держать интригу до самого конца – так получится ещё интереснее.

8. Портрет по фото

Ещё одна креативная идея – заказать стильный портрет на основе фотографии мужа. Он может быть в классическом или необычном стиле: поп-арт или абстракция. Этот подарок станет акцентным элементом в вашем доме.

9. Персональная книга

Можно создать или заказать книгу, в которой главный герой – это муж, а события связаны с его жизнью. Если решили креативить самостоятельно, то такая идея легко воплощается с помощью онлайн-сервисов. В итоге муж получит персональный и интересный подарок.

10. Ночник с 3D-эффектом

Подарок, который точно вызовет восторг. Можно заказать ночник с изображением его любимого города, супергероя или даже с 3D-портретом. Он будет менять цвет и создавать атмосферу в любой комнате.

Подарки для активного отдыха

11. Гаджет для здоровья или фитнеса

Например, умные весы, фитнес-браслет, массажёр для шеи или спины – всё, что поможет мужу следить за здоровьем и состоянием организма. Советуем подумать, о чём мог упомянуть возлюбленный в разговорах. Возможно, он прямо говорил, что хотел бы конкретный гаджет.

12. Гамак для походов

Если муж любит отдыхать на природе, удобный гамак станет идеальным подарком. Он компактный, легко переносится и помогает расслабиться в любое время на свежем воздухе.

13. Складной рюкзак

Лёгкий и маленький рюкзак, который можно сложить в небольшой пакет и брать в любые путешествия или походы. Это просто незаменимая вещь для активного отдыха, ведь его удобно носить и он не займёт много места в багажнике.

14. Квадрокоптер с камерой

Если муж обожает фотографировать красивые пейзажи природы, то он точно оценит такой подарок. Квадрокоптер с камерой позволит делать крутые кадры с высоты птичьего полёта и снимать путешествия с необычных ракурсов.

15. Палатка для быстрого кемпинга

С таким подарком можно легко устроить лагерь где угодно и за очень короткое время. В среднем палатка устанавливается за пару минут, а это избавит от лишних хлопот и сделает вылазки на природу ещё приятнее.

Эмоциональные подарки

16. Книга с личными письмами и воспоминаниями

Предлагаем создать книгу, в которой будут воспоминания о совместных моментах, а также ваши письма и признания. Это может быть своего рода альбом, в котором вы расскажете о своей любви. Обязательно добавьте в него фотографии с самых значимых моментов. Такой подарок точно вызовет эмоции и заставит мужа почувствовать вашу искреннюю любовь.

17. Ювелирные украшения с гравировкой

Подарок, который будет напоминать о вас каждый день. Это может быть стильный браслет, кольцо, цепочка или полноценный комплект, на котором выгравированы ваши инициалы или дата важного события.

18. Подарок, который воплотит его мечту

Это может быть что-то, о чём муж давно мечтал, но так и не решился. Например, билет на спортивное событие, которое он давно хотел посетить. Возможно, он хотел совершить что-то необычное – полёт на воздушном шаре или провести день на автодроме. С таким подарком муж переживёт невероятный опыт, который останется навсегда в памяти.

19. Сертификат на парный массаж

Подарите сертификат, который позволит вам приятно провести время вместе. Одна из идей – парный массаж. Такой презент расслабит и подарит хорошее настроение. А после можно отправиться вдвоём на романтический ужин.

20. Прыжок с парашютом

Отличный подарок, если муж любит новые впечатления и не боится экстрима. Перед покупкой сертификата обязательно прочитайте все отзывы, а также уточните у любимого, нет ли у него противопоказаний. Если он не уверен, тогда желательно получить консультацию у врача.

А что ещё?

Техника и электроника

21. Игровая консоль

22. Наушники для виртуальной реальности

23. Умная колонка

24. Электронная книга

25. Планшет

26. Настольный компьютер

27. Ноутбук

28. Смартфон

29. Внешний жёсткий диск

30. Беспроводные наушники

31. Портативный аккумулятор

32. Радиоуправляемый автомобиль

33. Умный браслет

34. Видеорегистратор

35. Сетевой фильтр с USB-портами

36. Мини-проектор

37. Электронный термометр для мяса

38. USB-хаб

39. Wi-Fi роутер

40. Ретроприставка с играми

41. Монитор для компьютера

42. Беспроводной зарядный стенд

43. Веб-камера

44. Стилизованный USB-накопитель

45. Смарт-часы

Инструменты и автоаксессуары

46. Набор инструментов

47. Автомобильный пылесос

48. Автомобильный компрессор

49. Диагностический сканер для авто

50. Автомобильный органайзер

51. Автомобильный холодильник

52. Набор для ухода за автомобилем

53. Автомобильный держатель для смартфона

54. Навигатор

55. Видеорегистратор с функцией ночного видения

56. Чехол для сидений авто

57. Автомобильный инвертор

58. Беспроводной ключ-трекер

59. Автомобильная аптечка

60. Фонарик для автомобиля

61. Набор для чистки салона авто

62. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

63. Автомобильный термос

64. Камера заднего вида

65. Трос буксировочный

Спорт и активный отдых

66. Велосипед

67. Скейтборд

68. Сноуборд

69. Роликовые коньки

70. Турник для дома

71. Гантели

72. Боксёрская груша

73. Настольный теннис

74. Футбольный мяч

75. Кроссовки для бега

76. Спортивный костюм

77. Эспандер

78. Мяч для гольфа

79. Сетка для бадминтона

80. Электросамокат

81. Подводные очки

82. Рыболовный набор

83. Лыжи или сноуборд

84. Спортивный браслет

85. Спортивная сумка

86. Кемпинговый стул

87. Термос для напитков

88. Походный нож

89. Бинокль

90. Компас

Увлечения и хобби

91. Набор для выращивания бонсай

92. Набор для домашнего пивоварения

93. Набор для рисования

94. Коллекционная модель авто или самолёта

95. Набор для сборки корабля в бутылке

96. Электронный конструктор для взрослых

97. Набор для каллиграфии

98. Набор для ручной работы

99. Книги по его хобби

100. Музыкальный инструмент

101. Астрономический телескоп

102. Набор для создания миниатюрных фигурок

103. Набор для чеканки монет

104. Комплект для изучения иностранного языка

105. Набор для суши

106. Комплект для игры в дартс

107. Стартовый набор для аквариумистики

108. Набор для моделирования из глины

109. Набор для виноделия

110. Курс фотографии

Для дома и уюта

111. Кофемашина

112. Мультиварка

113. Блендер

114. Электрическая зубная щётка

115. Увлажнитель воздуха

116. Климатическая станция

117. Подушка с ортопедическим эффектом

118. Плед с рукавами

119. Набор для фондю

120. Светильник для чтения

121. Карты таро

122. Станция для приготовления попкорна

123. Набор для специй

124. Книга рецептов

125. Халат

126. Набор для барбекю

127. Комплект постельного белья

128. Декоративный камин

129. Гамак для дома

130. Набор для чайной церемонии

Интеллектуальные подарки

131. Шахматы

132. Головоломки

133. Настольная игра

134. Книги по психологии

135. Книги по саморазвитию

136. Кубик Рубика

137. Подписка на научный журнал

138. Книга загадок

139. Набор для игры в покер

140. Курс по ментальной арифметике

Подарки-впечатления

141. Билеты на концерт

142. Билеты на спортивное событие

143. Подарочный сертификат в ресторан

144. Квест в реальности

145. Абонемент в спортзал

146. Билеты в театр

147. Подарочный сертификат на экстремальное вождение

148. Полёт на воздушном шаре

149. Уроки игры на музыкальном инструменте

150. Подарочный сертификат на участие в гонке на картинге

Персональные подарки

151. Гравированный брелок

152. Именная ручка

153. Персонализированный кошелёк

154. Запонки с инициалами

155. Именной стакан для виски

156. Персонализированный фартук для гриля

157. Именная фляжка

158. Настольный органайзер с именной гравировкой

159. Именной чехол для паспорта

160. Персонализированный набор для покера

Романтические подарки

161. Ужин при свечах

162. Фотоальбом

163. Романтическая ночь в отеле

164. Сертификат на танцевальные занятия для двоих

165. Сюрприз-квест с подарками и заданиями

166. Совместный урок рисования

167. Сертификат на посещение винного погреба

168. Комплект романтического белья

169. Романтическая фотосессия

170. Сердце из роз в коробке

Для здоровья и красоты

171. Массажёр для тела

172. Ирригатор для полости рта

173. Набор для маникюра

174. Подарочный сертификат в SPA

175. Фитнес-трекер

176. Массажная накидка на стул

177. Ортопедический матрас

178. Антистрессовый мяч

179. Набор для йоги

180. Аппарат для домашней физиотерапии

Подарки для души

181. Виниловый проигрыватель

182. Коллекция виниловых пластинок

183. Книга любимого автора в кожаном переплёте

184. Набор для медитации

185. Подписка на музыкальный сервис

186. Курс рисования или лепки

187. Картина известного художника

188. Стильная записная книжка

189. Коллекция ароматических свечей

190. Подписка на кинотеатр

Праздничные аксессуары

191. Фигурка на стол

192. Бейсболка с символикой 23 февраля

193. Футболка с принтом

194. Браслет в цветах национального флага

195. Настенный календарь

196. Кружка с символикой 23 февраля

197. Сувенирная медаль

198. Настольный флаг

199. Подарочный набор с тематикой 23 февраля

200. Пазл с изображением техники