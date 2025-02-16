Какие сорта огурцов стоит выбрать садоводам-любителям

Садоводам-любителям стоит выбирать для посадки сорта огурцов, которые славятся своей урожайностью. Это позволит получить много плодов с небольшой теплицы.

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Один из подходящих вариантов — сорт «дедушкина внучка F1». У этого гибрида особая структура завязей, благодаря которой он дает большой урожай.

Сорт раннеспелый, плоды созревают за 40 дней. Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Растения устойчивы к мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Этот сорт не требует сложного ухода, поэтому подойдет даже тем, кто бывает на даче только по выходным.

С одного квадратного метра можно собрать до 12 кг плодов высокого качества. Многие фермеры выращивают этот сорт и в коммерческих целях. Кусты могут вырастать до двух метров, поэтому нужно подвязывать растения. Плоды имеют сладкую мякоть без горечи.

Ранее сообщалось, что каждый садовод хочет выращивать на своем участке урожайные и неприхотливые культуры. Выбирая огурцы, обратите внимание на гибрид «амур F1». Это корнишонный сорт, который точно порадует вас урожаем!