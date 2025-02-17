Насколько эффективны собаки-терапевты при депрессии

Американские ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что регулярное общение студентов с терапевтическими собаками значительно снижают уровень стресса, тревоги и депрессии. Исследование опубликовано в научном журнале Pets.

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В проекте задействовали 145 студентам первого курса, которые разлучились со своими питомцами из-за поступления в колледж. Участников разделили на две группы: одна посещала еженедельные сессии с собаками-терапевтами, а другая — контрольная — ждала своей очереди. Студенты могли свободно взаимодействовать с собаками в течение двух часов, поглаживая их, разговаривая или просто находясь рядом.

Результаты показали, что студенты, участвовавшие в программе, сообщили о значительном снижении уровня стресса, депрессии и тревоги по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у них повысилось самосострадание, что связано с улучшением эмоциональной регуляции и общего благополучия.

« Р е г у л я р н о е в з а и м о д е й с т в и е с с о б а к а м и - т е р а п е в т а м и и м е е т к у м у л я т и в н ы й э ф ф е к т . Э т о г о в о р и т о т о м , ч т о у н и в е р с и т е т а м с т о и т п р е д л а г а т ь д о л г о с р о ч н ы е п р о г р а м м ы , а н е р а з о в ы е м е р о п р и я т и я » , — о т м е т и л а с о а в т о р и с с л е д о в а н и я , а с п и р а н т к а А л е к с а К а р р .

В будущем ученые планируют изучить, оказывают ли подобные программы такое же положительное влияние на студентов, у которых никогда не было домашних животных. Это может помочь расширить понимание пользы терапии с участием животных для разных групп учащихся.