Как вырастить редис в домашних условиях

Редис можно выращивать не только на грядке, но и дома на подоконнике. Как это сделать, рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Она рекомендовала создать все необходимые условия.

« Р е д и с л ю б и т п р о х л а д у , п о э т о м у в т е п л о м п о м е щ е н и и о н н а ч н е т в ы т я г и в а т ь с я . П о э т о м у р е к о м е н д у е т с я п р и д е р ж и в а т ь с я т е м п е р а т у р н о г о ф о н а н е в ы ш е 1 8 - 2 0 г р а д у с о в т е п л а . П о с л е п о я в л е н и я в с х о д о в н у ж н о с н и з и т ь т е м п е р а т у р у д о 6 - 8 г р а д у с о в т е п л а . К о г д а н а ч н у т ф о р м и р о в а т ь с я п л о д ы , о б е с п е ч ь т е у с л о в и я в п р е д е л а х 1 2 - 1 6 г р а д у с о в , а в п а с м у р н ы е д н и — д о 1 8 . Н о ч ь ю н у ж н о с н и ж а т ь т е м п е р а т у р у д о 8 - 1 0 т е п л а » .

Кроме того, специалист не рекомендовала ставить емкость с редисом возле батареи. Также при посеве после 10 февраля растению будет достаточно естественного освещения. Однако необходимо выбрать восточные и западные окна. Во время полива тоже стоит учитывать ряд правил. Согласно словам агронома, необходим умеренный и регулярный полив водой комнатной температуры, затем нужно разрыхлить почву.

« М о ж н о о б о й т и с ь б е з д о п о л н и т е л ь н ы х п о д к о р м о к . Н е з а б у д ь т е в ы б р а т ь к о н т е й н е р г л у б и н о й н е м е н е е 3 5 с м . С л о й п о ч в о г р у н т а д о л ж е н б ы т ь о т 2 0 д о 2 5 с м , с о т с т у п о м 8 - 1 0 с м о т в е р х н е г о к р а я » , — д о б а в и л а Коврижных.

Редис вырастет на подоконнике, если выбрать определенные сорта, например, Заря, Ранний красный, Кварта. Специалист уточнила, что все виды должны подходить для непростых условий, информирует издание «БелНовости».

Ранее стало известно, как организовать вертикальные грядки для томатов. Такой способ подойдет как для садоводов, так и для любителей домашнего огорода. Это позволяет увеличить урожайность. Эксперт отметил, что для этого понадобятся достаточно большие и глубокие контейнеры, чтобы в них поместились корни растения. Также нужны прочные опоры, к которым подвязываются лозы.