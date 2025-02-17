Что такое правильный свет? Шесть популярных трендов в освещении
Свет очень сильно влияет на наше самочувствие и настроение, поэтому так важно, чтобы в доме был правильный уровень освещенности и нужная температура света. Немалую роль здесь играет вид и дизайн светильников. Как подобрать оптимальный осветительный прибор, какие тренды лидируют в этом году и какие светильники создадут уникальную атмосферу в доме?
Нормативы для здоровья и хорошего самочувствия
Освещенность
По действующим санитарным нормам освещенность жилых комнат должна равняться 150 люксам на кв. м (в детских — 200 люксов), в коридорах, ванных комнатах и туалетах — 50 люксам. Нормативы для рабочего места гораздо выше — не менее 500 люксов на кв. м. Чтобы вычислить необходимый уровень освещенности для каждой комнаты, нужно просто умножить показатель на площадь помещения. В интернете есть онлайн-калькуляторы, но лучше доверить расчет мощности и уровня освещенности профессионалам.
На степень освещения влияет также и цвет стен: в интерьере с темными стенами свет будет поглощаться ими, поэтому потребуется больше источников света и большая мощность ламп, нежели там, где преобладают светлые оттенки.
Температура
Для хорошего самочувствия важна и температура освещения. Холодный свет выше 4000 К бодрит и не позволяет расслабляться, он идеально подходит для офисов, где нужна повышенная активность и концентрация внимания. Если человек работает дистанционно, тогда для создания деловой атмосферы ему понадобится настольная лампа с холодным светом.
И наоборот, если использовать подобные светильники в жилых комнатах, хозяин квартиры будет испытывать ненужное напряжение, не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы. Поэтому в спальнях, детских и гостиных должен быть теплый свет с температурой до 3000 К – успокаивающий, создающий дополнительный уют.
Направленность
Когда свет слишком яркий, а его источник расположен перед глазами, он слепит, человек испытывает сильный дискомфорт. А если чуть утоплен в потолке или повернут на стену, создается рассеянное освещение за счет отражения от пола и стен. Лампы в настенных, настольных и напольных светильниках должны быть закрыты плафонами. Модели с открытыми источниками света располагайте вне зоны прямой видимости, оптимально — за спиной.
Размеры жилья
Важно учитывать метраж квартиры и высоту потолков. Когда они низкие, то замысловатые и объемные люстры вешать неуместно, будет нарушены пропорции помещения. В комнатах с низкими потолками и скромными размерами хорошо смотрятся встроенные или небольшие потолочные светильники, скрытые подсветки. Чем выше стены и больше площадь, тем более кстати увесистая и пышная люстра и тем больше возможностей использовать какие-то крупные декоративные элементы.
Небольшая хитрость: чтобы зрительно изменить пропорции помещения, например, вытянуть пространство в высоту, можно использовать бра с направленным вверх светом. Если их будет несколько, то комната визуально станет заметно выше.
«Светильники играют основную роль при создании атмосферы в интерьере. Если свет сделан грамотно — он не слишком яркий, не слишком тусклый и правильной температуры — то человек будет чувствовать себя намного лучше, – рассказывает рассказывает соучредитель Бюро вдохновляющих интерьеров Premier Home Людмила Старченко. – И не только в плане эмоционального комфорта и безопасности: если в комнате останутся темные углы, придется напрягать глаза, чтобы что-то разглядеть, а в зонах, где вы читаете, работаете за компьютером, шьете, делаете уроки и т. д., то есть там, где уровень освещенности должен быть высоким, то при недостатке света зрение будет портиться».
Тренды 2025 года
Многоуровневость
Основной современный тренд – многоуровневая иллюминация, которая предполагает несколько вариантов освещения: основное (функциональное) и дополнительное, локально подсвечивающее разные зоны квартиры. Подобная система создает эффект многослойности, который сразу переводит интерьер в разряд премиальных и в целом помогает сформировать в собственном доме харизматичную атмосферу и комфортный психологический климат.
Зонирование
Искусственный свет позволяет выделять участки квартиры и в зависимости от их функционала регулировать уровень подсветки. Правильно, когда основное (потолочное) освещение дополняется менее интенсивным, и в каждом уголке воплощается свой локальный сценарий. Это придает отдельным зонам неповторимый шарм и подчеркивает их индивидуальные характеристики.
Так, рабочую поверхность на кухне необходимо оборудовать подсветкой, чтобы процесс приготовления блюд стал удобнее, а обеденную зону можно выделить отдельными светильниками, не столь мощными — для создания романтической обстановки в вечернее время.
Ночная подсветка пригодится, когда хозяевам по каким-то причинам приходится просыпаться и передвигаться по квартире по ночам — понадобится приглушенный свет, который остается включенным или который будет зажигаться с помощью датчика движения. Такая иллюминация может присутствовать в коридорах и в детских комнатах ради безопасности детей.
Точечные светильники
Функциональное освещение в духе минимализма (сегодня это одна из ключевых тенденций дизайна в целом) создают безрамочные светильники со скрытым источником света. Визуально никаких рамочек и даже корпуса мы не видим, только небольшие ямки в потолке, потому что после установки корпуса граница зашпаклевывается вровень с потолком. Правда, такой вариант требует определенной подготовки поверхности еще на стадии черновых работ.
«Одна из частых ошибок — чрезмерное количество светоточек, когда потолок превращается в аляповатое звездное небо. В 2000-х такая вопиющая роскошь (иной раз и 150 единиц на комнату) была востребована. Но сегодня на 3 квадратных метра достаточно одного точечного светильника. И лучше использовать встроенные, с утопленным источником света», – советует Людмила Старченко.
Трековые светильники
Нет сомнений, что в ближайшем будущем трековые светильники станут суперпопулярными. У них масса преимуществ: владелец жилья самостоятельно может регулировать их яркость и количество, менять расположение, добавлять новые. При этом не потребуется сверлить потолок или протягивать кабель.
Более продвинутая версия — интегрированные светильники, через которые подается охлажденный воздух, и светильники «три в одном»: свет, мини-кондиционер и встроенный ароматизатор. Не нужны решетки, ниши, выходы для коммуникаций, демонтаж — все эстетично и минималистично, для долива или замены ароматической жидкости достаточно достать плафон, а потом вернуть на место. Подобные системы выпускает российская компания «Центрсвет».
Еще в тренде микротреки, представляющие собой элегантные полосочки толщиной с мизинец — они подходят для создания фрагментарного объема, выделения и подсветки каких-то деталей и фактур интерьера за счет направленных спотов.
Креативный и авторский декор
Светильники, которые не относятся к функциональным, несут эстетическую нагрузку. Сегодня как никогда востребованы самодостаточные источники света, выступающие в качестве отдельных элементов интерьера.
Это воплощается, в первую очередь, через креативные формы и ручную работу: абажуры из льна, хлопка или плетеные из соломы (такие изготавливает российский дизайнер Хелен Лум), керамические (российская фабрика Vetvi), настольные лампы и торшеры с основанием из мрамора, травертина или другого камня, из стекла — произведенного не массово на заводе, а в небольшой мастерской виртуозами-стеклодувами.
Натуральные формы
Формы оригинальные — от асимметричных люстр до, наоборот, строго геометричных подвесных светильников — используются в интерьере в качестве акцента. На пике популярности биофильные модели — светильники, похожие на кокон, бутон, лист, облако, крыло птицы и т.д. Когда есть какие-то отсылки к природным истокам и неидеальные, но естественные и плавные конфигурации, человек воспринимает пространство, наполненное ими, как безопасное и уютное.
Металл и стекло
Актуальные текстуры — металлы с матовыми поверхностями, полированные, сатинированные или патинированные (с налетом старины). Все блестящее перешло в разряд «моветона». Чтобы светильник выглядел презентабельнее, нужно, чтобы его каркас или отделка состояли из приглушенных, состаренных металлов (оригинальные модели можно найти у бренда Cattelan Italia).
В моде художественное стекло: оно смотрится изысканно, придает интерьеру колорит за счет игры света, который преломляется и образует очень красивые визуальные эффекты (тот самый «вау»), а также добавляет уюта.
Световые инсталляции
Для больших домов с высокими потолками просто необходим второй свет. Когда помещение достигает высоты в два этажа, то эту «альтитуду» надо чем-то заполнять — одной, даже огромной, люстры будет явно недостаточно. Равномерно осветить обширное пространство и сделать его уникальным способна световая инсталляция, многоуровневая и объемная или плоская — как больше нравится. Она собирается из множества элементов, может представлять собой своеобразную люстру из десятков отдельно висящих светильников или причудливую конструкцию из нескольких светодиодных лент.
Один трек можно объединять с несколькими, формировать квадраты, круги, вешать вертикально. Невероятно красивые инсталляции из стекла ручной работы выпускает бренд Art Veneziano. Эксклюзивные экземпляры световых и декоративных композиций можно заказать также у дизайнера Антона Варгова.
«К сожалению, массовый рынок светильников довольно однообразен: можно обойти 20 магазинов, где продаются осветительные приборы, и увидеть один и тот же ассортимент, в основном из Китая. Отыскать в гипермаркете элитарный светильник нереально. Чтобы создать нечто уникальное, приходится обращаться к авторским коллекциям или придумывать единственные в своем роде модели под конкретный интерьер», – сетует Людмила Старченко.