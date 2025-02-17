Что такое правильный свет? Шесть популярных трендов в освещении

Свет очень сильно влияет на наше самочувствие и настроение, поэтому так важно, чтобы в доме был правильный уровень освещенности и нужная температура света. Немалую роль здесь играет вид и дизайн светильников. Как подобрать оптимальный осветительный прибор, какие тренды лидируют в этом году и какие светильники создадут уникальную атмосферу в доме?

© Мир квартир

Нормативы для здоровья и хорошего самочувствия

Освещенность

По действующим санитарным нормам освещенность жилых комнат должна равняться 150 люксам на кв. м (в детских — 200 люксов), в коридорах, ванных комнатах и туалетах — 50 люксам. Нормативы для рабочего места гораздо выше — не менее 500 люксов на кв. м. Чтобы вычислить необходимый уровень освещенности для каждой комнаты, нужно просто умножить показатель на площадь помещения. В интернете есть онлайн-калькуляторы, но лучше доверить расчет мощности и уровня освещенности профессионалам.

На степень освещения влияет также и цвет стен: в интерьере с темными стенами свет будет поглощаться ими, поэтому потребуется больше источников света и большая мощность ламп, нежели там, где преобладают светлые оттенки.

Температура

Для хорошего самочувствия важна и температура освещения. Холодный свет выше 4000 К бодрит и не позволяет расслабляться, он идеально подходит для офисов, где нужна повышенная активность и концентрация внимания. Если человек работает дистанционно, тогда для создания деловой атмосферы ему понадобится настольная лампа с холодным светом.

И наоборот, если использовать подобные светильники в жилых комнатах, хозяин квартиры будет испытывать ненужное напряжение, не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы. Поэтому в спальнях, детских и гостиных должен быть теплый свет с температурой до 3000 К – успокаивающий, создающий дополнительный уют.

Направленность

Когда свет слишком яркий, а его источник расположен перед глазами, он слепит, человек испытывает сильный дискомфорт. А если чуть утоплен в потолке или повернут на стену, создается рассеянное освещение за счет отражения от пола и стен. Лампы в настенных, настольных и напольных светильниках должны быть закрыты плафонами. Модели с открытыми источниками света располагайте вне зоны прямой видимости, оптимально — за спиной.

Размеры жилья

Важно учитывать метраж квартиры и высоту потолков. Когда они низкие, то замысловатые и объемные люстры вешать неуместно, будет нарушены пропорции помещения. В комнатах с низкими потолками и скромными размерами хорошо смотрятся встроенные или небольшие потолочные светильники, скрытые подсветки. Чем выше стены и больше площадь, тем более кстати увесистая и пышная люстра и тем больше возможностей использовать какие-то крупные декоративные элементы.

Небольшая хитрость: чтобы зрительно изменить пропорции помещения, например, вытянуть пространство в высоту, можно использовать бра с направленным вверх светом. Если их будет несколько, то комната визуально станет заметно выше.

« С в е т и л ь н и к и и г р а ю т о с н о в н у ю р о л ь п р и с о з д а н и и а т м о с ф е р ы в и н т е р ь е р е . Е с л и с в е т с д е л а н г р а м о т н о — о н н е с л и ш к о м я р к и й , н е с л и ш к о м т у с к л ы й и п р а в и л ь н о й т е м п е р а т у р ы — т о ч е л о в е к б у д е т ч у в с т в о в а т ь с е б я н а м н о г о л у ч ш е , – р а с с к а з ы в а е т р а с с к а з ы в а е т с о у ч р е д и т е л ь Б ю р о в д о х н о в л я ю щ и х и н т е р ь е р о в P r e m i e r H o m e Л ю д м и л а С т а р ч е н к о . – И н е т о л ь к о в п л а н е э м о ц и о н а л ь н о г о к о м ф о р т а и б е з о п а с н о с т и : е с л и в к о м н а т е о с т а н у т с я т е м н ы е у г л ы , п р и д е т с я н а п р я г а т ь г л а з а , ч т о б ы ч т о - т о р а з г л я д е т ь , а в з о н а х , г д е в ы ч и т а е т е , р а б о т а е т е з а к о м п ь ю т е р о м , ш ь е т е , д е л а е т е у р о к и и т . д . , т о е с т ь т а м , г д е у р о в е н ь о с в е щ е н н о с т и д о л ж е н б ы т ь в ы с о к и м , т о п р и н е д о с т а т к е с в е т а з р е н и е б у д е т п о р т и т ь с я » .

Тренды 2025 года

Многоуровневость

Основной современный тренд – многоуровневая иллюминация, которая предполагает несколько вариантов освещения: основное (функциональное) и дополнительное, локально подсвечивающее разные зоны квартиры. Подобная система создает эффект многослойности, который сразу переводит интерьер в разряд премиальных и в целом помогает сформировать в собственном доме харизматичную атмосферу и комфортный психологический климат.

Зонирование

Искусственный свет позволяет выделять участки квартиры и в зависимости от их функционала регулировать уровень подсветки. Правильно, когда основное (потолочное) освещение дополняется менее интенсивным, и в каждом уголке воплощается свой локальный сценарий. Это придает отдельным зонам неповторимый шарм и подчеркивает их индивидуальные характеристики.

Так, рабочую поверхность на кухне необходимо оборудовать подсветкой, чтобы процесс приготовления блюд стал удобнее, а обеденную зону можно выделить отдельными светильниками, не столь мощными — для создания романтической обстановки в вечернее время.

Ночная подсветка пригодится, когда хозяевам по каким-то причинам приходится просыпаться и передвигаться по квартире по ночам — понадобится приглушенный свет, который остается включенным или который будет зажигаться с помощью датчика движения. Такая иллюминация может присутствовать в коридорах и в детских комнатах ради безопасности детей.

Точечные светильники

Функциональное освещение в духе минимализма (сегодня это одна из ключевых тенденций дизайна в целом) создают безрамочные светильники со скрытым источником света. Визуально никаких рамочек и даже корпуса мы не видим, только небольшие ямки в потолке, потому что после установки корпуса граница зашпаклевывается вровень с потолком. Правда, такой вариант требует определенной подготовки поверхности еще на стадии черновых работ.

« О д н а и з ч а с т ы х о ш и б о к — ч р е з м е р н о е к о л и ч е с т в о с в е т о т о ч е к , к о г д а п о т о л о к п р е в р а щ а е т с я в а л я п о в а т о е з в е з д н о е н е б о . В 2 0 0 0 - х т а к а я в о п и ю щ а я р о с к о ш ь ( и н о й р а з и 1 5 0 е д и н и ц н а к о м н а т у ) б ы л а в о с т р е б о в а н а . Н о с е г о д н я н а 3 к в а д р а т н ы х м е т р а д о с т а т о ч н о о д н о г о т о ч е ч н о г о с в е т и л ь н и к а . И л у ч ш е и с п о л ь з о в а т ь в с т р о е н н ы е , с у т о п л е н н ы м и с т о ч н и к о м с в е т а » , – с о в е т у е т Л ю д м и л а С т а р ч е н к о .

Трековые светильники

Нет сомнений, что в ближайшем будущем трековые светильники станут суперпопулярными. У них масса преимуществ: владелец жилья самостоятельно может регулировать их яркость и количество, менять расположение, добавлять новые. При этом не потребуется сверлить потолок или протягивать кабель.

Более продвинутая версия — интегрированные светильники, через которые подается охлажденный воздух, и светильники «три в одном»: свет, мини-кондиционер и встроенный ароматизатор. Не нужны решетки, ниши, выходы для коммуникаций, демонтаж — все эстетично и минималистично, для долива или замены ароматической жидкости достаточно достать плафон, а потом вернуть на место. Подобные системы выпускает российская компания «Центрсвет».

Еще в тренде микротреки, представляющие собой элегантные полосочки толщиной с мизинец — они подходят для создания фрагментарного объема, выделения и подсветки каких-то деталей и фактур интерьера за счет направленных спотов.

Креативный и авторский декор

Светильники, которые не относятся к функциональным, несут эстетическую нагрузку. Сегодня как никогда востребованы самодостаточные источники света, выступающие в качестве отдельных элементов интерьера.

Это воплощается, в первую очередь, через креативные формы и ручную работу: абажуры из льна, хлопка или плетеные из соломы (такие изготавливает российский дизайнер Хелен Лум), керамические (российская фабрика Vetvi), настольные лампы и торшеры с основанием из мрамора, травертина или другого камня, из стекла — произведенного не массово на заводе, а в небольшой мастерской виртуозами-стеклодувами.

Натуральные формы

Формы оригинальные — от асимметричных люстр до, наоборот, строго геометричных подвесных светильников — используются в интерьере в качестве акцента. На пике популярности биофильные модели — светильники, похожие на кокон, бутон, лист, облако, крыло птицы и т.д. Когда есть какие-то отсылки к природным истокам и неидеальные, но естественные и плавные конфигурации, человек воспринимает пространство, наполненное ими, как безопасное и уютное.

Металл и стекло

Актуальные текстуры — металлы с матовыми поверхностями, полированные, сатинированные или патинированные (с налетом старины). Все блестящее перешло в разряд «моветона». Чтобы светильник выглядел презентабельнее, нужно, чтобы его каркас или отделка состояли из приглушенных, состаренных металлов (оригинальные модели можно найти у бренда Cattelan Italia).

В моде художественное стекло: оно смотрится изысканно, придает интерьеру колорит за счет игры света, который преломляется и образует очень красивые визуальные эффекты (тот самый «вау»), а также добавляет уюта.

Световые инсталляции

Для больших домов с высокими потолками просто необходим второй свет. Когда помещение достигает высоты в два этажа, то эту «альтитуду» надо чем-то заполнять — одной, даже огромной, люстры будет явно недостаточно. Равномерно осветить обширное пространство и сделать его уникальным способна световая инсталляция, многоуровневая и объемная или плоская — как больше нравится. Она собирается из множества элементов, может представлять собой своеобразную люстру из десятков отдельно висящих светильников или причудливую конструкцию из нескольких светодиодных лент.

Один трек можно объединять с несколькими, формировать квадраты, круги, вешать вертикально. Невероятно красивые инсталляции из стекла ручной работы выпускает бренд Art Veneziano. Эксклюзивные экземпляры световых и декоративных композиций можно заказать также у дизайнера Антона Варгова.