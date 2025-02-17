Ветврач рассказала, как общение с питомцами влияет на стресс

Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала, что взаимодействие с домашними питомцами способствует выработке гормонов счастья — серотонина и дофамина.

В беседе с газетой «Известия» она сослалась на исследования, которые показывают, что поглаживание собаки или кошки значительно снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшает настроение, помогает справиться с тревожностью и снижает риск депрессии.

По словам Онуфриенко, повышают настроение и прогулки с собакой на свежем воздухе.

« Т а к ж е р е г у л я р н ы й д о с у г с л ю б и м ц е м н а у л и ц е с т а н о в и т с я о т л и ч н о й м о т и в а ц и е й д л я п о д д е р ж а н и я а к т и в н о г о о б р а з а ж и з н и в л ю б о е в р е м я г о д а » , — д о б а в и л а в е т в р а ч .

Ранее сервис SuperJob предоставил результаты исследования, в котором говорится, что каждый четвёртый владелец домашних животных хотел бы брать своего питомца на работу.