Ветврач рассказала, как общение с питомцами влияет на стресс

Ветврач Онуфриенко: общение с питомцами снижает уровень гормонов стресса
Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала, что взаимодействие с домашними питомцами способствует выработке гормонов счастья — серотонина и дофамина.
В беседе с газетой «Известия» она сослалась на исследования, которые показывают, что поглаживание собаки или кошки значительно снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшает настроение, помогает справиться с тревожностью и снижает риск депрессии.
По словам Онуфриенко, повышают настроение и прогулки с собакой на свежем воздухе.
«Также регулярный досуг с любимцем на улице становится отличной мотивацией для поддержания активного образа жизни в любое время года», — добавила ветврач.
Ранее сервис SuperJob предоставил результаты исследования, в котором говорится, что каждый четвёртый владелец домашних животных хотел бы брать своего питомца на работу.