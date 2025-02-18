Как домашние растения помогают бороться с зимней усталостью

За долгую зиму, когда за окном редко выглядывает солнце, рано темнеет и совсем нет ярких красок, накапливается усталость и стресс. Помочь могут домашние растения, тем более, что среди них есть и цветущие зимой. Правильный подбор растений не только оживит интерьер, но и поможет создать уютную атмосферу, способствующую расслаблению и восстановлению. Ландшафтный дизайнер, основатель экосистемы Garden Group Иван Шаферов дал для читателей "РГ" пять советов, как лучше это сделать.

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1. Создайте зону отдыха в гостиной

Гостиная - это место, где мы проводим время с семьей и друзьями, а также отдыхаем после рабочего дня. Отталкиваемся от размера комнаты и свободного пространства. Для создания более комфортной и живой обстановки здесь обычно можно использовать более крупные растения: фикусы, пальмы, монстеры. Эти растения не только украсят пространство, но и помогут очистить воздух от токсинов, таких как формальдегид и бензол.

Например, отдаленно напоминающий березку фикус Бенджамина отлично подходит для гостиной, поскольку помогает удалить из воздуха ксилол и толуол, которые часто выделяются из мебельных материалов. В сочетании с ампельными растениями, размещенными в кашпо на стенах, можно создать зеленый уголок, способствующий расслаблению.

2. Зелень на кухне

На кухне имеет смысл выращивать съедобные растения. Конечно, можно вспомнить и "бабушкины времена", когда на подоконниках стояли простые банки с водой и луковицами "на перо". Но сейчас возможности неизмеримо шире: можно, например, вырастить базилик, розмарин или микрозелень.

Эти растения не только украсят помещение, но и всегда будут под рукой для добавления в блюда. Их аромат стимулирует аппетит и поднимает настроение, особенно сейчас, когда хочется больше времени проводить дома за уютными ужинами. Только нужно учесть один момент: чтобы зелень росла активно и не вытягивалась, желательно обеспечить ее подсветкой.

3. Улучшите качество воздуха в спальне

Для спальни важно выбирать растения, которые способствуют очищению воздуха и создают расслабляющую атмосферу. Спатифиллум, папоротники, алоэ вера и лаванда отлично справляются с этой задачей. Спатифиллум, например, очищает воздух от трихлорэтилена и других вредных веществ, что способствует качественному сну. В среднем одного растения достаточно, чтобы улучшить качество воздуха в небольшой стандартной спальне площадью 9-10 квадратных метров

Кстати, любимое "бабушкино" алоэ - правильное название "алоэ вера" - известно не только своими лечебными свойствами, но и способностью выделять кислород даже ночью. Это делает его идеальным для размещения рядом с кроватью, особенно зимой, когда воздух в комнате становится более сухим из-за горячих батарей.

4. Воспользуйтесь методом вертикального озеленения

Вертикальное озеленение - отличный способ украсить даже небольшую квартиру. Такой подход экономит место и помогает создавать живописные зеленые стены или перегородки для зонирования в большой комнате, делая ее уютнее. Для вертикального сада можно использовать различные кашпо, полки или этажерки, а уход за растениями облегчат специальные конструкции с автополивом.

5. Сочетайте растения с разным цветом, формой и текстурой листьев.

Создавая композиции из растений, важно учитывать их цветовую гамму и текстуры. Зеленый цвет растений успокаивает, желтые и оранжевые оттенки вносят элемент позитива, а красные - добавляют энергии. Можно использовать разные виды кашпо и подставок, чтобы выделить акценты в интерьере и создать уникальный стиль.

6. Обеспечьте правильный уход за растениями

Комнатные растения требуют внимания, к тому же выходцы из разных климатических зон требуют различных условий выращивания. Их предпочтения надо знать. Есть растения более требовательные и менее. Если мало времени и опыта. начинать нужно с неприхотливых растений - выбор их очень велик.

Главные аспекты ухода включают полив, контроль освещения и периодическую подкормку. Не забывайте проверять почву перед поливом (большинству растений нравится, чтобы она высохла полностью, но не пересохла). Не менее важно обеспечивать растениям доступ к свету в соответствии с их потребностями. Внимание к этим деталям позволит вашим зеленым друзьям долго радовать вас своим здоровым видом.

Например, сансевиерия - одно из самых неприхотливых растений. Она способна выживать при недостатке света и редком поливе. Это делает ее идеальной для занятых людей, которые хотят добавить немного зелени в интерьер, но не имеют возможности много и часто ухаживать за цветами.