Почему кошки любят, когда их гладят по шее

Кошкам особенно нравится, когда их гладят по подбородку и шее. И есть сразу несколько объяснений такого поведения.

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Феромоны. На подбородке, щеках, лбу кошек расположены феромоны. Они помогают животным «метить» свою территорию. В том числе и своего человека.

Гладим = моем. Для кошек поглаживание по шее от человека сродни вылизыванию.

Массаж. На шее и подбородке у котов много нервных окончаний и чувствительная кожа. Поэтому им действительно приятно, когда вы их там гладите.

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Привлечение внимания. Кошки могут при помощи просьбы о ласке искать от вас внимания или намекать, что их пора покормить.

Изучение новых запахов. Если вас долго не было, то кот будет вас обнюхивать, пока вы его гладите.