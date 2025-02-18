Ветеринары рассказали, почему не стоит ругать кошку за ободранную мебель

Ветеринары Воткинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных в своей группе «ВКонтакте» рассказали, что не стоит ругать своих пушистых хулиганов за ободранную мебель. Таким образом вы можете закрепить нежелательное поведение.

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Кошки, когда на них кричишь или ругаешься, понимают только то, что вы проявили к ним интерес и испытываете сильные эмоции. А значит обои, диван или ковёр могут вновь стать невинными жертвами, когда кошке снова захочется вашего внимания.

Вместо выяснения отношений лучше подарить вашему питомцу когтеточку – тем более царапание для кошек является физиологической потребностью. Так они убирают старую чешую на когтях, избавляются от вросших когтей, маркируют территорию, снимают эмоциональный стресс.

Однако существуют разные виды когтеточек: столбик, напольная, лежанка, настенная, комплексы, игрушки-когтеточки. Чтобы подобрать царапалку, наиболее подходящую для вашего питомца, необходимо понаблюдать за его повадками и в зависимости от них выбрать горизонтальный или вертикальный вариант.

« Т о ч е н и е к о г т е й д л я к а ж д о й к о ш к и и н д и в и д у а л ь н о : к т о - т о л ю б и т т о ч и т ь к о г т и н а к о в р е , а к т о - т о л ю б и т в с т а т ь в о в е с ь р о с т и п о д р а т ь о б о и и л и у г о л д и в а н а » , – р а с с к а з ы в а ю т в е т е р и н а р ы .

Чтобы приучить кошку к полезной игрушке, можно использовать несколько хитростей. Самый действенный способ – натереть поверхность кошачьей мятой. Также можно поиграть игрушкой возле царапалки, чтобы кошка вцепилась в неё, или положить немного лакомства, чтобы привлечь животное. Однако не стоит насильно сажать кошку на когтеточку – она может испугаться и больше не походить к ней.