В России стали чаще брать домашних животных с улицы

Россияне все чаще берут питомцев с улицы, тогда как число тех, кто покупает их через заводчиков снижается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупную сеть зоомагазинов. Аналитики также выяснили, что число случаев, когда животное попадает в семью из приюта, также выросло.

Это отражает изменения в ценностях общества. Россияне все чаще выбирают путь заботы и помощи, отмечают эксперты. А вот доля тех, кто нашел питомца через знакомых, почти не изменилась.