Названы главные дачные тренды грядущего сезона

Россиянам назвали главные дачные тренды грядущего сезона
Богатый урожай при минимальном уходе — главный девиз дачников в 2025 году. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, дачники будут делать ставку на сорта и гибриды, устойчивые к изменению климата.
— Мы видим растущий интерес к засухоустойчивым сортам томатов, таким как «Де Барао» и «Черный принц», а также к перцам вроде «Рамиро», которые показывают стабильную урожайность даже жарким летом. Что касается капусты, то дачники все чаще выбирают гибриды типа «Бронко F1», устойчивые к киле. Среди зелени пользуются спросом сорта «Русский размер» (салат) и «Гейзер» (укроп), меньше подверженные болезням, — отметил эксперт.
Он обратил внимание, что очередным инструментом в арсенале дачников станут современные укрывные материалы. Они не только способны защитить посадки от морозов, но и смогут реагировать на влажность и температуру почвы.
Чаплин посоветовал выбирать геотекстиль с плотностью не менее ста граммов на квадратный метр для мульчирования грядок, а также агроволокно нового поколения, например, марки СУФ-42. Они сократят количество сорной травы и уменьшат потребность в поливе, сообщает Life.ru.
Садовод Екатерина Косолапова рассказала, что дачникам нужно внимательно следить за погодой и заблаговременно принимать меры по защите растений от потенциальных заморозков.
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