Названы главные дачные тренды грядущего сезона

Богатый урожай при минимальном уходе — главный девиз дачников в 2025 году. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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По его словам, дачники будут делать ставку на сорта и гибриды, устойчивые к изменению климата.

— М ы в и д и м р а с т у щ и й и н т е р е с к з а с у х о у с т о й ч и в ы м с о р т а м т о м а т о в , т а к и м к а к « Д е Б а р а о » и « Ч е р н ы й п р и н ц » , а т а к ж е к п е р ц а м в р о д е « Р а м и р о » , к о т о р ы е п о к а з ы в а ю т с т а б и л ь н у ю у р о ж а й н о с т ь д а ж е ж а р к и м л е т о м . Ч т о к а с а е т с я к а п у с т ы , т о д а ч н и к и в с е ч а щ е в ы б и р а ю т г и б р и д ы т и п а « Б р о н к о F 1 » , у с т о й ч и в ы е к к и л е . С р е д и з е л е н и п о л ь з у ю т с я с п р о с о м с о р т а « Р у с с к и й р а з м е р » ( с а л а т ) и « Г е й з е р » ( у к р о п ) , м е н ь ш е п о д в е р ж е н н ы е б о л е з н я м , — о т м е т и л э к с п е р т .

Он обратил внимание, что очередным инструментом в арсенале дачников станут современные укрывные материалы. Они не только способны защитить посадки от морозов, но и смогут реагировать на влажность и температуру почвы.

Чаплин посоветовал выбирать геотекстиль с плотностью не менее ста граммов на квадратный метр для мульчирования грядок, а также агроволокно нового поколения, например, марки СУФ-42. Они сократят количество сорной травы и уменьшат потребность в поливе, сообщает Life.ru.

Садовод Екатерина Косолапова рассказала, что дачникам нужно внимательно следить за погодой и заблаговременно принимать меры по защите растений от потенциальных заморозков.

Биолог Михаил Краснов напомнил «Вечерней Москве», что пора подумать о приближающемся дачном сезоне. Уже сейчас самые нетерпеливые огородники принимаются сажать рассаду. Эксперт объяснил, что уже можно сеять, а что не стоит.