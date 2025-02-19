Депутат сообщил, какие сорта растений предпочитают дачники

Депутат Госдумы России и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин выразил мнение, что в 2025 году владельцы загородных участков отдадут предпочтение сортам и гибридам растений, устойчивым к изменениям климата.

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«Мы видим растущий интерес к засухоустойчивым сортам томатов, таким как "Де Барао" и "Чёрный принц", а также к перцам вроде "Рамиро", которые показывают стабильную урожайность даже в жаркое лето», — поделился он в разговоре с Life.ru.

По его словам, дачники всё чаще выбирают гибридные сорта капусты, такие как «Бронко F1», а также устойчивые к болезням сорта зелени «Русский размер» (салат) и «Гейзер» (укроп).

«Правильный выбор семян и укрывных материалов, а также разумный подход к посадкам позволят дачникам получать удовольствие от работы на земле и наслаждаться богатым урожаем», — подытожил Чаплин.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как проверить дачу перед началом весеннего сезона. В частности, она посоветовала оценить состояние электропроводки.