Металлические детали в быту часто приходят в негодность: отрываются перекладины на сушилках, ломаются крепления и мелкие элементы. Если нет возможности использовать полноценную сварку, на помощь приходит простой и доступный метод – «холодная сварка» с использованием супер-клея и соды.

Супер-клей быстро застывает при контакте с содой, образуя прочное соединение, которое по своим свойствам напоминает сварку.

Очистите и обезжирьте поверхности, которые нужно склеить. Обильно нанесите супер-клей на место соединения. Быстро присыпьте клеевую зону содой. Взаимодействуя с клеем, сода моментально затвердеет.

Как продлить жизнь стиральной машины

Этот метод подходит для небольших ремонтов и может продлить срок службы металлических предметов без сложных инструментов. Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.