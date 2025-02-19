Пять дачных дел, которые нужно успеть сделать в феврале

Назван топ-5 дачных дел, которые нужно успеть сделать в феврале
Дачники должны успеть в феврале купить семена и удобрения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, последний месяц зимы — идеальное время для начала подготовки к новому дачному сезону.
«Самое время достать лопаты, грабли, секаторы и другой инструмент, очистить их от ржавчины, заточить лезвия и при необходимости заменить сломанные черенки. Февраль — идеальное время для планирования посадок и приобретения необходимых семян овощей, цветов и зелени. Не забудьте про удобрения, средства защиты растений и почвенные добавки. Для тех, кто хочет получить ранний урожай, февраль — время посева семян на рассаду. Начните с перцев, баклажанов, томатов и других теплолюбивых культур», — отметил Чаплин.
Кроме того, он напомнил, что в феврале также следует уделить внимание состоянию дачного дома и прилегающей к нему территории. По мнению Чаплина, очистка от снега позволит не только избежать подтопления весной, но и защитить растения от выпревания.
«Проверьте состояние кровли, стен, окон и дверей. Устраните щели и трещины, чтобы дом был готов к весенним капризам погоды. Очистите территорию от снега. Уберите снег с дорожек, крыльца и вокруг построек. Это поможет избежать подтопления весной и защитит растения от выпревания. Февраль — это стратегически важное время для подготовки к дачному сезону. Выполнив эти простые, но необходимые дела сейчас, вы значительно облегчите себе работу весной и сможете сосредоточиться на самом приятном — посадке растений и наслаждении природой», — резюмировал председатель Союза дачников Подмосковья.
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