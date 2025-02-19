Пять дачных дел, которые нужно успеть сделать в феврале

Дачники должны успеть в феврале купить семена и удобрения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, последний месяц зимы — идеальное время для начала подготовки к новому дачному сезону.

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« С а м о е в р е м я д о с т а т ь л о п а т ы , г р а б л и , с е к а т о р ы и д р у г о й и н с т р у м е н т , о ч и с т и т ь и х о т р ж а в ч и н ы , з а т о ч и т ь л е з в и я и п р и н е о б х о д и м о с т и з а м е н и т ь с л о м а н н ы е ч е р е н к и . Ф е в р а л ь — и д е а л ь н о е в р е м я д л я п л а н и р о в а н и я п о с а д о к и п р и о б р е т е н и я н е о б х о д и м ы х с е м я н о в о щ е й , ц в е т о в и з е л е н и . Н е з а б у д ь т е п р о у д о б р е н и я , с р е д с т в а з а щ и т ы р а с т е н и й и п о ч в е н н ы е д о б а в к и . Д л я т е х , к т о х о ч е т п о л у ч и т ь р а н н и й у р о ж а й , ф е в р а л ь — в р е м я п о с е в а с е м я н н а р а с с а д у . Н а ч н и т е с п е р ц е в , б а к л а ж а н о в , т о м а т о в и д р у г и х т е п л о л ю б и в ы х к у л ь т у р » , — о т м е т и л Чаплин.

Кроме того, он напомнил, что в феврале также следует уделить внимание состоянию дачного дома и прилегающей к нему территории. По мнению Чаплина, очистка от снега позволит не только избежать подтопления весной, но и защитить растения от выпревания.

« П р о в е р ь т е с о с т о я н и е к р о в л и , с т е н , о к о н и д в е р е й . У с т р а н и т е щ е л и и т р е щ и н ы , ч т о б ы д о м б ы л г о т о в к в е с е н н и м к а п р и з а м п о г о д ы . О ч и с т и т е т е р р и т о р и ю о т с н е г а . У б е р и т е с н е г с д о р о ж е к , к р ы л ь ц а и в о к р у г п о с т р о е к . Э т о п о м о ж е т и з б е ж а т ь п о д т о п л е н и я в е с н о й и з а щ и т и т р а с т е н и я о т в ы п р е в а н и я . Ф е в р а л ь — э т о с т р а т е г и ч е с к и в а ж н о е в р е м я д л я п о д г о т о в к и к д а ч н о м у с е з о н у . В ы п о л н и в э т и п р о с т ы е , н о н е о б х о д и м ы е д е л а с е й ч а с , в ы з н а ч и т е л ь н о о б л е г ч и т е с е б е р а б о т у в е с н о й и с м о ж е т е с о с р е д о т о ч и т ь с я н а с а м о м п р и я т н о м — п о с а д к е р а с т е н и й и н а с л а ж д е н и и п р и р о д о й » , — р е з ю м и р о в а л п р е д с е д а т е л ь С о ю з а д а ч н и к о в П о д м о с к о в ь я .

Ранее гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс заявил, что незаконное культивирование некоторых декоративных растений может привести к уголовной ответственности. Юрист напомнил, что выращивание ипомеи трехцветной может грозить россиянам лишением свободы на срок до восьми лет.