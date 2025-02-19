Агроном предсказал нашествие колорадского жука

Новосибирским дачникам уже не терпится заняться садово-огородными работами. Что сделать на дачном участке в феврале —рассказал новосибирский агроном, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Новосибирского аграрного университета, почетный работник АПК РФ Алексей Мармулев.

Первым делом специалист посоветовал отбросить снег от стен дачного дома, чтобы, когда он начнет таять, в домике не было сырости. Также есть смысл очистить крыши до тех пор, пока снег не напитался водой, не стал тяжелым и жестким.

— Тем, у кого есть теплицы, стоит сейчас набросать туда как можно больше снега, чтобы с наступлением тепла почва увлажнилась. Иначе в теплице будет очень сухо, — говорит Алексей Мармулев.

Многие дачники запасают снег в бочках и кадках, чтобы весной, когда на участке еще нет воды, не испытывать проблем с поливом.

— Снег лежит ровно, он пушистый. Это значит, мы можем не бояться вымерзания теплолюбивых растений, — констатирует агроном.

Однако толстый слой снега и небольшое промерзание почвы – всего 15 сантиметров – палка о двух концах. Для роста растений – это хорошо. Но это создало благоприятные условия для вредителей, например, колорадских жуков, которые зимуют в почве.

— Когда земля промерзает на два метра, как обычно в Сибири —они погибают. В этом году большинство из них прекрасно перезимовали, — говорит Алексей Мармулев. — В степных районах Новосибирской области снега мало, промерзание больше. Поэтому там можно не опасаться колорадских жуков. А в северных районах, например, Кыштовском, где снега много и почва почти не промерзла, надо готовиться к их нашествию.

Толстый слой пушистого снега также «на руку», мышам, которые в марте начнут размножаться. Как уберечь посадки от грызунов, читайте здесь.

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